PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Yunanistan'ın Ayasofya hazımsızlığı bitmiyor! Stad tüneline minaresiz Ayasofya fotoğrafı astılar

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının üzerinden 3 yılı aşkın süre geti ancak Yunanistan'ın hazımsızlığı geçmedi... Yunanistan'ın Atina’daki OPAP Arena Stadyumu'na minaresiz Ayasofya fotoğrafı astığı ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 22:15 Güncelleme 16 Ekim 2023, 22:30
Yunanistan’ın Ayasofya hazımsızlığı bitmiyor! Stad tüneline minaresiz Ayasofya fotoğrafı astılar

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 24 Temmuz 2020'de müzeden tekrar camiye çevrilerek ibadete açıldı.

Ayasofya'nın ibadete açıldığı ilk andan itibaren hazımsızlık yaşayan Yunanistan'ın yeni bir skandalı daha ortaya çıktı.

STAD TÜNELİNE MİNARESİZ AYASOFYA FOTOĞRAFI ASTILAR!
Yunanistan'ın Atina'daki OPAP Arena Stadyumu'na minaresiz Ayasofya fotoğrafı astığı ortaya çıktı.

EURO 2024 Elemeleri kapsamında Yunanistan ile Hollanda karşı karşıya geldi. Maç öncesi futbolcuların sahaya çıkmak için beklediği koridorda yer alan bir fotoğraf dikkat çekti. Görselde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yer alırken minarelerinin olmadığı görüldü.

Yunanistan'ın yaşadığı "Ayasofya" hazımsızlığı bu görsel ile bir kez daha ortaya çıktı.

STADIN İSMİNİ AYASOFYA KOYMUŞLARDI

Söz konusu stadyum 1924 yılında Atina'ya sığınmış İstanbul Rumlarının kurduğu AEK futbol takımının stadyumu... Geçtiğimiz yıl açılan stadyumun ismi "Ayasofya Stadyumu" koyulmuştu ve açılışında büyük bir skandala imza atılmıştı.

Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı | TIKLA İZLE

OPAP Arena spor Kompleksi Ayasofya Stadyumu, Türklere yönelik intikam çığlıklarının yükseldiği nefret seansının adresi olmuştu.

SÖZDE SOYKIRIM DESTEKÇİSİNDEN KONSER
Açılışta kemençe çalan ismin, Pontus milliyetçisi Matthaios Tsahouridis olduğu ortaya çıkmıştı.

19 Mayıs 1919'u, sözde Pontus soykırımı olarak tanıyan ve Türkiye'nin 'Pontus Rumlarına soykırım yaptığını' iddia eten Matthaios Tsahouridis'in, bu sözde soykırımla ilgili şarkılarda ve türkülerde imzası bulunuyor.


Stadı dolduran onbinlerce Yunan taraftar tarafından Türkiye karşıtı sloganlar atılmıştı.

AEK Kulüp Başkanı Dimitris Melissanidis stad açıluşunda "Bu gece AEK yeniden kuruluyor. Ayasofya bir tarih, hafıza ve kültür merkezidir. Yunanistan'ın çocukları burada, atalarımızın anavatanlarından isimlerin yer aldığı 45 ayrı kapıdan geçecekler. Kaybedilen vatan yoktur, unutulan vatan vardır. Stadımız vatan içinde vatandır" ifadeleriyle hazımsızlığını dile getirmişti.

Stadın önündeki kulüp sembolü de dikkat çekiyor. Fanatik Yunanların takımı AEK, Ayasofya ve 'Konstantinopol' hayalini simgeleyen, Ayasofya'nın kubbesi üzerine konmuş çift başlı kartalı kullanıyor.

HDPKKlı Nesimi Adaydan Ayasofya hazımsızlığı: Bin yıllık kiliseyi camiye çevirince başınız göğe mi erdi?
HDPKK'lı Nesimi Aday'dan Ayasofya hazımsızlığı: "Bin yıllık kiliseyi camiye çevirince başınız göğe mi erdi?"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Gazze’deki çocuk ölümleri Ukrayna’yı geçti! BM’den kritik uyarı: Sağlık sistemi çöküyor! İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı vurdu
Sosyal medya Gazze için ayağa kalktı: #EmphatizeWithGaza
Türk Telekom
SON DAKİKA