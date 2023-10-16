Yunanistan’ın Ayasofya hazımsızlığı bitmiyor! Stad tüneline minaresiz Ayasofya fotoğrafı astılar

Ayasofya'nın ibadete açıldığı ilk andan itibaren hazımsızlık yaşayan Yunanistan'ın yeni bir skandalı daha ortaya çıktı.

EURO 2024 Elemeleri kapsamında Yunanistan ile Hollanda karşı karşıya geldi. Maç öncesi futbolcuların sahaya çıkmak için beklediği koridorda yer alan bir fotoğraf dikkat çekti. Görselde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yer alırken minarelerinin olmadığı görüldü.

Yunanistan'ın yaşadığı "Ayasofya" hazımsızlığı bu görsel ile bir kez daha ortaya çıktı.

STADIN İSMİNİ AYASOFYA KOYMUŞLARDI



Söz konusu stadyum 1924 yılında Atina'ya sığınmış İstanbul Rumlarının kurduğu AEK futbol takımının stadyumu... Geçtiğimiz yıl açılan stadyumun ismi "Ayasofya Stadyumu" koyulmuştu ve açılışında büyük bir skandala imza atılmıştı.

Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı | TIKLA İZLE

OPAP Arena spor Kompleksi Ayasofya Stadyumu, Türklere yönelik intikam çığlıklarının yükseldiği nefret seansının adresi olmuştu.