Yunanistan'ın 'Ayasofya' hazımsızlığı! Yeni stada adını verip kemençe çaldılar

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 2020 yılı Temmuz ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 86 yıl aradan sonra ibadete açıldı. Türkiye ve İslam coğrafyasında sevinçle karşılanan kararın ardından Yunanistan ve yurt içindeki Bizans heveslileri üzüntüye boğuldu. Durumu kurtarmak isteyen Yunanistan çözümü yeni AEK stadyumuna 'Ayasofya' ismini vermekte buldu. AEK için inşa edilen yeni stadına "Ayasofya" adını veren Yunanlılar Stad açılışında kemençe çalıp horon tepti. Kemençeyi, Türkiye'yi soykırımla suçlayan Matthaios Tsahouridis çaldı.