Fethin 570’inci yılında Ayasofya'ya akın: Başkan Erdoğan'ın zaferinin ardından sabah namazına koştular

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. turunda yüzde 52 oy oranına ulaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha milletin büyük teveccühüyle göreve seçildi. 29 Mayıs ise; Türk ve İslam tarihinden önemli bir tarih. Çağ açıp çağ kapatan İstanbul Fethi bundan tam 570 yıl önce gerçekleşti.
DUALAR EDİLECEK
İstanbul'un fethinin 570'inci yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bir çağı açıp bir çağı kapatan kutlu fethin üzerinden 570 yıl geçti.
Tarihimizin en önemli fetihlerinden olan İstanbul'un fethi İstanbul Valiliği öncülüğünde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle anılacak. Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmed Han'ın kabri ziyaret edilerek dualar edilecek. Öğle namazı öncesinde ise mevlid-i şerif okunacak.
YENİ ÇAĞ'I AÇTI
Fatih Sultan Mehmed'in 23 Mart 1453'te Edirne'den yola çıkıp 6 Nisan günü başlayan kuşatma 29 Mayıs 1453'te İstanbul'un fethiyle son buldu. Zafer 53 günlük kuşatmanın sonucunda geldi. İstanbul'un fethiyle beraber 1500 yıllık Roma İmparatorluğu'nun devamı olan Bizans İmparatorluğu parçalandı. İstanbul'un fethi ayrıca Orta Çağ'ın sona erdiği ve Yeni Çağ'ın başladığı gündür.