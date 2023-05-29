Fethin 570’inci yılında Ayasofya'ya akın: Başkan Erdoğan'ın zaferinin ardından sabah namazına koştular

PEYGAMBERİN MÜJDESİ

Fatih Sultan Mehmed, kuşatma başladığında daha 21 yaşındaydı. İstanbul'un fethedilmesi Osmanlı Devleti açısından pek çok nedenden dolayı gerekliydi. Bunun ilk sebebi, Hz. Muhammed'in (SAV) "Kostantiniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir" müjdesine nail olmaktı. 6 Nisan 1453 tarihinde kuşatma başladı. 53 gün süren kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453'te İstanbul fethedildi.