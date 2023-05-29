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    • Haberler
    • 29.05.2023 07:25
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    • 29.05.2023 07:34
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    Fethin 570’inci yılında Ayasofya'ya akın: Başkan Erdoğan'ın zaferinin ardından sabah namazına koştular

    İstanbul'un Fethi'nin 570.yılının coşkusu, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunun sevinciyle birleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılmasının ardından, binlerce kişi sağanak yağışa aldırmadan Ayasfoya Camii'ne akın etti. Camide saf duran cemaat, hem Başkan Erdoğan'ın seçim galibiyeti, hem de fethin 570. yıldönümü nedeniyle sabah namazı kıldı.

    takvim.com.tr
    Fethin 570’inci yılında Ayasofya’ya akın

    28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. turunda yüzde 52 oy oranına ulaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha milletin büyük teveccühüyle göreve seçildi. 29 Mayıs ise; Türk ve İslam tarihinden önemli bir tarih. Çağ açıp çağ kapatan İstanbul Fethi bundan tam 570 yıl önce gerçekleşti.

    DUALAR EDİLECEK
    İstanbul'un fethinin 570'inci yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bir çağı açıp bir çağı kapatan kutlu fethin üzerinden 570 yıl geçti.

    Tarihimizin en önemli fetihlerinden olan İstanbul'un fethi İstanbul Valiliği öncülüğünde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle anılacak. Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmed Han'ın kabri ziyaret edilerek dualar edilecek. Öğle namazı öncesinde ise mevlid-i şerif okunacak.

    YENİ ÇAĞ'I AÇTI
    Fatih Sultan Mehmed'in 23 Mart 1453'te Edirne'den yola çıkıp 6 Nisan günü başlayan kuşatma 29 Mayıs 1453'te İstanbul'un fethiyle son buldu. Zafer 53 günlük kuşatmanın sonucunda geldi. İstanbul'un fethiyle beraber 1500 yıllık Roma İmparatorluğu'nun devamı olan Bizans İmparatorluğu parçalandı. İstanbul'un fethi ayrıca Orta Çağ'ın sona erdiği ve Yeni Çağ'ın başladığı gündür.

        ASKERİ ZAFER
        Fetih askeri tarih açısından da son derece büyük önem taşır. Antik çağlardan o döneme kadar surlar ve kent duvarları, şehirleri işgale karşı koruyan en büyük savunma araçlarıydı. Fakat savaş sırasında karabarut kullanan Osmanlı ordusu, surları yıkmayı başardı.

        PEYGAMBERİN MÜJDESİ
        Fatih Sultan Mehmed, kuşatma başladığında daha 21 yaşındaydı. İstanbul'un fethedilmesi Osmanlı Devleti açısından pek çok nedenden dolayı gerekliydi. Bunun ilk sebebi, Hz. Muhammed'in (SAV) "Kostantiniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir" müjdesine nail olmaktı. 6 Nisan 1453 tarihinde kuşatma başladı. 53 gün süren kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453'te İstanbul fethedildi.

        GEMİLERİ KARADAN YÜRÜTTÜ
        Osmanlı ordusu kenti karadan ve denizden kuşatma altına alırken, ordu surlarda gedikler açtıkça Bizanslılar surları yenileyerek şehre girişe izin vermedi. Haliç ile Karaköy arasına çekilen zincir nedeniyle Osmanlı donanmasının Haliç'e girememesi, savaşın yönünü Osmanlı aleyhine çeviriyordu.

            Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmed, savaşın seyrini değiştirecek hamlesine başvurarak 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece 72 parça kadırganın karadan yürütülerek Haliç'e indirilmesi emrini verdi.

            Bir gece içerisinde Haliç'e indirilen donanma ateşe başladı. Fatih Sultan Mehmed, 29 Mayıs'ta büyük taarruz için emir verdi. 29 Mayıs'ta günün ilk ışıkları ile başlayan taarruzla surlar aşıldı.

            MİLLET 'ERDOĞAN' DEDİ
            Daha önce 16 kez seçim kazanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur seçimlerinde 17. zaferini elde ederek yeniden göreve seçildi.

            Sonuçların belli olmasıyla tüm Erdoğan destekçileri sokaklara döküldü. Başkan Erdoğan'ın ihtişamlı balkon konuşmasının ardından kutlamalar devam etti.

            AYASOFYA'YA AKIN
            Sabah namazı saatinin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne akın etti.
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                Binler akın etti
                Haberler Haberler Fethin 570’inci yılında Ayasofya'ya akın: Başkan Erdoğan'ın zaferinin ardından sabah namazına koştular
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