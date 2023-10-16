ABD’den İsrail’e kanlı destek paketi! Uçak gemileri yetmedi: Şimdi de ’danışman’ kılıfıyla 2 bin ’seçilmiş asker’ yolluyor

İsrail'in acımasız katliamları durmak bilmezken, ABD başta olmak üzere bu drama destek çıkmaya devam ediyor.
İsrail'in acımasız katliamları durmak bilmezken, ABD başta olmak üzere bu drama destek çıkmaya devam ediyor.
Günlerdir devam eden saldırılarda şu ana kadar 2 bin 750 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgede 2 bin 600 bina enkaza döndü, 19 sağlık merkezi hasar aldı.18 ibadethane bombalandı.
ABD'DEN İSRAİL'E TAM DONANIMLI KANLI DESTEK PAKETİ
ABD, İsrail'e yapılan saldırıları bahane ederek iki uçak gemisini Doğu Akdeniz'e gönderdi. ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, "Bölgesel caydırıcılık çabalarını desteklemek amacıyla Savunma Bakanlığının bölgedeki pozisyonunu güçlendirmek için adım attığı" kaydedildi.
ABD Hava Kuvvetlerinin bölgedeki F-35, F-15, F-16 ve A-10 savaş uçağı filolarının artırılması yönünde de adımlar atıldığı bilgisine yer verilerek, "ABD, gerekirse bu caydırıcılık duruşunu daha da güçlendirmek için küresel olarak güçlerini hazır bulunduruyor." ifadesi paylaşıldı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatının ise, "İsrail'e şu anda Hamas'tan gelen saldırılarla başa çıkması için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağladıklarından emin olmak" olduğu aktarıldı.
ABD İSRAİL'E 'DANIŞMAN' KILIFIYLA 2 BİN 'SEÇİLMİŞ ASKER' YOLLUYOR
ABD merkezli yayın organı The Wall Street Journal (WSJ) ABD'nin İsrail'e destek amacıyla 'özel seçilen' 2 bin asker göndereceğini yazdı.
"SAVAŞA GİRMEYECEKLER" İDDİASI
Askerlerin 'danışmanlık' hizmetinde bulunacağı öne sürülen haberde, "Yetkililer, askerlerin savaş görevinde bulunmayacağını açıkladı" ifadeleri yer aldı.