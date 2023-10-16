ABD’den İsrail’e kanlı destek paketi! Uçak gemileri yetmedi: Şimdi de ’danışman’ kılıfıyla 2 bin ’seçilmiş asker’ yolluyor

İsrail'in acımasız katliamları durmak bilmezken, ABD başta olmak üzere bu drama destek çıkmaya devam ediyor.

Günlerdir devam eden saldırılarda şu ana kadar 2 bin 750 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgede 2 bin 600 bina enkaza döndü, 19 sağlık merkezi hasar aldı.18 ibadethane bombalandı.