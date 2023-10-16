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Sosyal medya Gazze için ayağa kalktı: #EmphatizeWithGaza

İşgalci İsrail abluka altında tuttuğu Gazze'de Filistinlilere karşı adeta katliam uyguluyor. Filistinli aktivistler "#EmphatizeWithGaza" başlık etiketiyle X sosyal medya platformunda Gazzeli sivillere destek kampanyası başlattı.

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 21:03 Güncelleme 16 Ekim 2023, 22:21
Sosyal medya Gazze için ayağa kalktı: #EmphatizeWithGaza

Siyonist İsrail yıllardır işgal ettiği Filistin topraklarında katliam yapıyor!

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile tarihinin en büyük kayıplarını veren İşgalci İsrail kadın, çocuk, yaşlı dinlemeden katliama başladı. Bölgede elektiriği suyu ve gıdayı kesen İsrail bir de fosfor bombası kullanarak savaş ve insanlık suçu işledi.

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SOSYAL MEDYA GAZZE İÇİN AYAĞA KALKTI: #EMPHATİZEWİTHGAZA
Filistinli aktivistler "#EmphatizeWithGaza" başlık etiketiyle X sosyal medya platformunda Gazzeli sivillere destek kampanyası başlattı.

Saat 21.00 itibariyel sosyal medyada "#EmphatizeWithGaza" etiketiyle paylaşımlar yapıldı.

"Gazze ile empati kurun" anlamına gelen etiket ile yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

İSRAİL-FİLİSTİN SAVAŞI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı işgalci İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir operasyon başlattı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

İSRAİL'İN BOMBARDIMANINDA KADIN VE ÇOCUKLAR ÖLDÜ
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de çoğu kadın ve çocukların olduğu 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.

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Sosyal medya Gazze için ayağa kalktı: #EmphatizeWithGaza
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