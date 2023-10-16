Sosyal medya Gazze için ayağa kalktı: #EmphatizeWithGaza

Siyonist İsrail yıllardır işgal ettiği Filistin topraklarında katliam yapıyor!
7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile tarihinin en büyük kayıplarını veren İşgalci İsrail kadın, çocuk, yaşlı dinlemeden katliama başladı. Bölgede elektiriği suyu ve gıdayı kesen İsrail bir de fosfor bombası kullanarak savaş ve insanlık suçu işledi.
SOSYAL MEDYA GAZZE İÇİN AYAĞA KALKTI: #EMPHATİZEWİTHGAZA
Filistinli aktivistler "#EmphatizeWithGaza" başlık etiketiyle X sosyal medya platformunda Gazzeli sivillere destek kampanyası başlattı.