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    • 24.07.2020 11:22
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    'da ilk namaz dünya basınına böyle yansıdı!

    86 yıl önce Bakanlar Kurulu’nun kararı ile müzeye çevrilen geçtiğimiz günlerde Danıştay kararı ile tekrar cami statüsüne geçti. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasıyla kılınacak cuma namazı, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Tarihi günü dünya basını işte böyle gördü…

    İngiltere merkezli BBC`deki haberde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya`nın "Müslümanlar heyecanlı, herkes açılışta olmak istiyor" açıklamasına yer verildi. Haberde koronavirüs nedeniyle alınan önlemlere dikkat çekildi.

    Almanya merkezli DW`de Ayasofya`nın müzeden camiye dönüştürüldüğünden bu yana ilk kez Müslümanlara cuma namazında ev sahipliği yapacağına dikkat çekildi.

    Belçika`da yayın yapan AD`de ise ilk cuma namazına çok sayıda kişinin katılmasının beklendiği, ayrıca Ayasofya`nın turist ziyaretlerine de açık olacağı bilgisi yer aldı.

    Yunanistan merkezli Skai, Ayasofya`daki ilk cuma namazı hazırlıkları canlı yayınla verildi. Haberde Ayasofya için 3 imam 5 müeezzin atandığı belirtildi.

    Bir diğer Yunan medyası Naftemporiki`de cuma namazı öncesi yapılan hazırlıkların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat incelendiği, Ayasofya girişindeki Ortodoks sembolünün dün değiştirildiği açıklandı.

    Aynı haber sitesinde yer alan bir başka haberde ise "Patras`ın çanları çaldı, Ayasofya`daki ilk Müslüman namazından iki saat önce, sabah saat 8`den beri yas tutuluyor" ifadeleri kullanıldı.

    Eleftherostypos`taki haberde Ayasofya`da fresklerin beyaz perdelerle kaptıldığı, yerlere turkuaz rengi halılar serildiği detayı paylaşıldı.

    İ247`de Ayasofya`daki namaza Katar ve Azerbaycan`dan da katılım gösterildiği bilgisi verildi.

    Newbeast`de ise sabahın erken saatlerinden itibaren Ayasofya`ya çok sayıda kişinin geldiği, koronavirüs nedeniyle çok sayıda alanın açıldığı bilgisi paylaşıldı.

    Kathimerini`de yer alan haberde ise bugün Ayasofya`ya bin ila bin 500 kişinin gelmesinin beklendiği söylenerek, yer kısmındaki alanların hasar görmemesini sağlamak için iki kat keçe kullanıldığı bilgisi verildi.
    Haberler Güncel Ayasofya'da ilk namaz dünya basınına böyle yansıdı!
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