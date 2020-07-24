İngiltere merkezli BBC`deki haberde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya`nın "Müslümanlar heyecanlı, herkes açılışta olmak istiyor" açıklamasına yer verildi. Haberde koronavirüs nedeniyle alınan önlemlere dikkat çekildi.
Almanya merkezli DW`de Ayasofya`nın müzeden camiye dönüştürüldüğünden bu yana ilk kez Müslümanlara cuma namazında ev sahipliği yapacağına dikkat çekildi.
Belçika`da yayın yapan AD`de ise ilk cuma namazına çok sayıda kişinin katılmasının beklendiği, ayrıca Ayasofya`nın turist ziyaretlerine de açık olacağı bilgisi yer aldı.
Yunanistan merkezli Skai, Ayasofya`daki ilk cuma namazı hazırlıkları canlı yayınla verildi. Haberde Ayasofya için 3 imam 5 müeezzin atandığı belirtildi.
Bir diğer Yunan medyası Naftemporiki`de cuma namazı öncesi yapılan hazırlıkların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat incelendiği, Ayasofya girişindeki Ortodoks sembolünün dün değiştirildiği açıklandı.
Aynı haber sitesinde yer alan bir başka haberde ise "Patras`ın çanları çaldı, Ayasofya`daki ilk Müslüman namazından iki saat önce, sabah saat 8`den beri yas tutuluyor" ifadeleri kullanıldı.
Eleftherostypos`taki haberde Ayasofya`da fresklerin beyaz perdelerle kaptıldığı, yerlere turkuaz rengi halılar serildiği detayı paylaşıldı.
İ247`de Ayasofya`daki namaza Katar ve Azerbaycan`dan da katılım gösterildiği bilgisi verildi.
Newbeast`de ise sabahın erken saatlerinden itibaren Ayasofya`ya çok sayıda kişinin geldiği, koronavirüs nedeniyle çok sayıda alanın açıldığı bilgisi paylaşıldı.
Kathimerini`de yer alan haberde ise bugün Ayasofya`ya bin ila bin 500 kişinin gelmesinin beklendiği söylenerek, yer kısmındaki alanların hasar görmemesini sağlamak için iki kat keçe kullanıldığı bilgisi verildi.