PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Güncel Haberleri

Kılıçdaroğlu’nu ‘yeme’ görüşmesinden yeni detaylar… Murat Karayalçın: İmamoğlu’na aday olma dedim gülümseyerek karşılık verdi

Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk savaşı veren Ekrem İmamoğlu, CHP'nin önde gelen isimleri ile 'değişim yemeği' yedi. Yemekte ise eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın yer almıştı. Yaşananların ardından 'değişim yemeği'nde yer alan SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın o görüşmedeki detayları anlattı. O gece Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde yeniden aday olması gerektiğini vurgulayan Karayalçın, "Ekrem bey ile bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum bunu da her yerde seslendirdim." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 23:10 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 23:16
Kılıçdaroğlu’nu ‘yeme’ görüşmesinden yeni detaylar… Murat Karayalçın: İmamoğlu’na aday olma dedim gülümseyerek karşılık verdi

CHP'deki değişim savaşlarında kazan kaynamaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk savaşı gizli 'zoom' cuntası ile aleni savaşa dönüştü, CHP'li İBB Başkanı 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayarak Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvadı.



ZOOM CUNTASI KILIÇDAROĞLU'NUN AYARINI KAÇIRDI
Paralel cuntanın ifşa olan görüntüleri CHP'yi karıştırırken, Kemal Kılıçdaroğlu, "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirmişti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve 'değişim' ekibine "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" sözleriyle rest çekmişti.



"SEN VARSAN BEN YOKUM"
Öte yandan Kılıçdaroğlu - İmamoğlu ikilisi CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda ilk kez yüz yüze geldi. Karşılıklı restleşmelere sahne olan toplantıda Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na "sen varsan ben yokum" resti çekmişti.

Kılıçdaroğlu ise "Ben bu partide kalıcı değilim, para pulla ilişkisi olmayan geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" yanıtını vermişti.

Bunun üzerine CHP'nin eski ağır toplarından Önder Sav topa girdi. CHP yandaşı Cumhuriyet'e konuşan Sav, CHP'nin birikiminin yok sayıldığını söyleyip 'temiz geçmiş' söylemine sığınan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yaylım ateşine tutmuştu.



İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM YEMEĞİ
Tüm bu yaşananların ardından Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir hamle geldi. CHP'nin ağır toplarıyla bir araya gelen İmamoğlu 'değişim' yemeği organize etti.

İmamoğlu'nun organize 'değişim yemeğine' eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın katılım sağlamıştı.

Tüm bu yaşananların ardından 'değişim yemeği'nde yer alan eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın katılıdığı canlı yayında masada yaşananları anlattı.



"ÇOK CİDDİ FARKLILIKLAR OLUR"
Siyasetçilerin gönlünden geçenlerin parti ve halkın size yüklediklerinden farklı olduğunu vurgulayan Karayalçın, "Siyasette sizin kendiniz için gönlünüzden geçirdiğiniz ile koşulla, partililerin ve halkın size yüklemiş oldukları arasında farklılık oluyor. Keşke hep aynı olsa, çok ciddi farklılıklar olur. Ben bunu yaşamış birisiyim." ifadelerini kullandı.



İMAMOĞLU'NA 'ADAY OLMA' DEDİM
Sözlerinin devamında Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde yeniden aday olması gerektiğini vurgulayan Karayalçın, "Ekrem bey ile bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum bunu da her yerde seslendirdim." dedi.

İmamoğlu'nun bu sözlere nasıl yanıt verdiğine ilişkin kendisine yöneltilen soruyu da cevaplandıran Karayalçın, "Ekrem Bey'e 'aday olma' dedim gülümseyerek karşıladı" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA