Kılıçdaroğlu’nu ‘yeme’ görüşmesinden yeni detaylar… Murat Karayalçın: İmamoğlu’na aday olma dedim gülümseyerek karşılık verdi

CHP'deki değişim savaşlarında kazan kaynamaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmam oğlu arasındaki koltuk savaşı gizli 'zoom' cuntası ile aleni savaşa dönüştü, CHP'li İBB Başkanı 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayarak Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvadı.

ZOOM CUNTASI KILIÇDAROĞLU'NUN AYARINI KAÇIRDI Paralel cuntanın ifşa olan görüntüleri CHP'yi karıştırırken, Kemal Kılıçdaroğlu , "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirmişti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve 'değişim' ekibine "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" sözleriyle rest çekmişti.





"SEN VARSAN BEN YOKUM"

Öte yandan Kılıçdaroğlu - İmamoğlu ikilisi CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda ilk kez yüz yüze geldi. Karşılıklı restleşmelere sahne olan toplantıda Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na "sen varsan ben yokum" resti çekmişti.

Kılıçdaroğlu ise "Ben bu partide kalıcı değilim, para pulla ilişkisi olmayan geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" yanıtını vermişti.



Bunun üzerine CHP'nin eski ağır toplarından Önder Sav topa girdi. CHP yandaşı Cumhuriyet'e konuşan Sav, CHP'nin birikiminin yok sayıldığını söyleyip 'temiz geçmiş' söylemine sığınan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yaylım ateşine tutmuştu.