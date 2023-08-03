Strazburg’da skandal! Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa’ya ’PKK’ tepkisi: Terör propagandası kabul edilemez

Terör örgütü PKK yandaşı Fransa Strazburg'da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkesi önünde terör paçavraları açarak Türkiye'yi hedef aldı.

Teröristbaşı Öcalan lehine slogan atan terör yandaşlarına kimse müdahale etmedi.

Dışişleri Bakanlığıdan yapılan açıklamada durumun kabul edilemez olduğu belirtilerek Avrupa'ya çağrı yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK terör örgütü iltisaklı şahısların, Strazburg'da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) binasına bugün (3 Ağustos) zorla girerek, örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmaları kabul edilemez.

PKK iltisaklı oluşumlar, son dönemde özellikle Avrupa'da giderek artan şekilde şiddet kullanma, çeşitli uluslararası kuruluş binalarına zorla girerek terör propagandası yapma cüretinde bulunmaktadır.

PKK'nın özellikle Avrupa ülkelerinde ifade ve gösteri özgürlüğü kisvesi altında propaganda dahil faaliyetlerini serbestçe yürütmesine izin verilmesi, örgütü bu tür hukuksuz ve saldırgan eylemlerde bulunma konusunda cesaretlendirmektedir.

Nitekim PKK terör örgütü mensuplarının Avrupa Konseyi binası önünde süren gösteri ve eylemlerine ilişkin müteaddit kereler uyarılarda bulunmuştuk.

Bu saldırgan eylem, PKK'nın faaliyet gösterdiği her ülkenin kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu çerçevede, Avrupa'da PKK terör örgütünün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine son verilmesi çağrımızı yineliyoruz."