Korgeneral Gürak, savcılıkta verdiği ifadede, olay günü Kolordu'da normal mesaisini yürütürken saat 18.30 sıralarında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın emir subayının makamdan kendisini telefonla aradığını anlattı.

Orgeneral Akar'ın telefonda kendisine, "Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında bir tank dahi çalışmayacak. İkinci bir emre kadar tank hareketi olmayacak." dediğini aktaran Gürak, Akar'ın ayrıca, Kara Havacılık Komutanlığında hiçbir hava aracının uçmasına müsaade edilmemesini, havadaki vasıtaların da indirilmesini emrettiğini ve bu emirlerin tebliğ edilmesini istediğini belirtti.

Bunun üzerine, Mamak'ta bulunan Kolordu Karargahı binasından 1-2 dakika içinde hareket edip Etimesgut'a yola koyulduğu bilgisini veren Gürak, şöyle devam etti:

"Cuma akşamı olduğu için çok yoğun trafik vardı. Yolda, Kara Havacılık Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç'ı telefonla arayarak havada helikopter ya da uçak olup olmadığını sordum. Kendisi şu saat itibarıyla havada helikopter olmadığını, 5 adet T-182 eğitim uçağının da Temelli civarında eğitim uçuşunda olduğunu söyledi. Ben de kendisine eğitim uçuşunda olanları derhal havaalanına indirmesini söyledim. Kendisi bana bu uçakları Ankara Güvercinlik Ana Üssü'ne döndürmeyi teklif etti. Ben işin acil olduğunu düşünerek, uçakların Ankara'ya gelmeden bulundukları yer olan Temelli'deki küçük havaalanına indirilmesini emrettim. Etimesgut'a giderken yolda Zırhlı Birlikler Okul Komutanı Tümgeneral Erdoğan Akyol'u arayarak, nerede olduğunu sordum. Bir düğüne gitmek üzere hazırlık yaptığını söyledi. Ben de kendisine bir konu hakkında görüşmek üzere Etimesgut'a geldiğimi ve makamında beni beklemesini söyledim. Konunun ne olduğunu sordu. Ben de 'Telefonda söylemeyeyim. Gelmek üzereyim' dedim."

"İKİNCİ EMRE KADAR TANK HAREKETİNE MÜSAADE ETMEYİN"

Gürak, saat 19.00 sıralarında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu'na ulaştığını belirterek, nizamiyeden itibaren komutanlık karargahına kadar anormal bir hareketlilikle karşılaşmadığını, komutanlık binası önünde Tümgeneral Erdoğan Akyol tarafından karşılandığını bildirdi.

Korgeneral Gürak, şu ifadeleri kullandı:

"Tümgeneral Akyol'a o an itibarıyla hareket eden tank olup olmadığını sordum. Varsa durdurulmasını emrettim. Kendisi bana, 'Her yıl bu dönemde böyle darbe olacak diye söylenti çıkıyor. Bu da bizi çok üzüyor. Bize güvenilmiyor mu? Bundan alınıyorum. Geçmiş yıllarda da bu şekilde bakılmıştı' dedi ve hiçbir tank hareketinin olmadığını, tankların garajlarında emniyet altında, her türlü tedbir alınarak durduğunu söyledi. Ben de gün içinde bir intikal yapıp yapmadıklarını sordum. Kayıtlarına bakıp, o gün Şereflikoçhisar'a tank atışları için 4 tank ve 4 zırhlı personel taşıyıcısının çekicilerle gönderildiğini, bunun rutin bir uygulama olduğunu, gerekli yol mesajlarının da ilgili makamlara iletildiğini bildirdi."

Orgeneral Akar'ın emrini Tümgeneral Akyol'a ilettiğini dile getiren Gürak, ikinci bir emre kadar hiçbir tank hareketine müsaade edilmemesini söylediğine değindi.

Gürak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan Sayın Genelkurmay Başkanı'nı telefonla arayarak Tümgeneral Erdoğan Akyol'a konuyu aktardığını, şu anda yanında olduğunu, ayrıca Tümgeneral Hakan Atınç'a da yolda ulaşarak havadaki uçakları Temelli Meydanı'na indirttiğini, birazdan da yanına gideceğini söyledim. Zırhlı Birlikler Okulu'ndan ayrılıp Güvercinlik'te bulunan Kara Havacılık Komutanlığına gitmek üzere yola çıktım.

Tümgeneral Erdoğan Akyol'un makamındayken Akyol, birinci amiri pozisyonunda olan Korgeneral Metin İyidil'e tekmil verdi ve telefonda bilgi sundu. Tank meselesinin gündeme geldiğini söyledi. Zırhlı Birlikler EDOK'a bağlı olduğu için Erdoğan Akyol, bu sefer EDOK Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu ile telefonla görüştü. Orgeneral Başoğlu telefona beni istedi. 'Konu nedir?' diye sordu. Ben de kendisine bu emrin Genelkurmay Başkanı tarafından verildiğini söyledim, o da 'tamam' dedi."