SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023, 18:30 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023, 18:50

Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kimdir?

3 Ağustos YAŞ kararları sonrasında Metin Gürak yeni Genelkurmay Başkanı oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde oldukça önemli görevlerde yer alan Gürak son olarak 2. Ordu Komutanı olarak görev almıştı. Peki, yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak kimdir?

3 Ağustos 2023 YAŞ kararları sonrasında TSK'da yeni komuta kademesi belli oldu. Daha önce birçok görevde yer alan Gürak, YAŞ sonrasında yeni Genelkurmay Başkanı oldu. İşte Gürak'ın askeri kariyeriyle ilgili bilgiler…

"YENİ GENELKURMAY BAŞKANI METİN GÜRAK KİMDİR?"

Metin Gürak, 1981'de Kara Harp Okulu'ndan, 1982'de Topçu Okulu'ndan mezun oldu.

1985'te Kara Havacılık Okulunu bitirerek pilot olan Gürak, 1990'da Kara Harp Akademisi, 1996'da Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi.

Çeşitli birlik ve karargahlarda yürüttüğü görevlerin ardından Gürak, 2006'da tuğgeneralliğe, 2010'da tümgeneralliğe, 2015'te korgenaralliğe terfi etti.

2017 Ağustos ayından bu yana Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevini yürüten Gürak, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı. Zerrin Gürak ile evli olan Orgeneral Gürak, iki çocuk ve bir torun sahibi. Orgeneral Gürak, İngilizce ve Arapça biliyor. 3 Ağustos'taki YAŞ kararları ile Genelkurmay Başkanı oldu.

"TSK'NIN YENİ KOMUTA KADEMESİNDE KİMLER VAR?"

Genelkurmay Başkanlığı'na 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Genelkurmay II nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.

SIRADAKİ VİDEO
TSK'da ilk kez kadın amiral ataması yapıldı! Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti
03.08.2023Perşembe
TSK'nın yeni komuta kademesi belli oldu!
03.08.2023Perşembe
Türk Hava Yolları tanıtımı için ilk defa havadan havaya çekim gerçekleştirdi!
03.08.2023Perşembe
Yüksek Askeri Şura yarın toplanıyor! Yeni genelkurmay başkanı kim olacak?
03.08.2023Perşembe
Atatürk'ü herkese karşı silah olarak kullandılar: Disney-FOX-CHP ve Atatürk denklemi!
03.08.2023Perşembe
Bunlar da Var
YAŞ KARARLARI SON DAKİKA: İşte TSK’nın yeni komuta kademesi! 05:17
TSK'nın yeni komuta kademesi açıklandı
03.08.2023Perşembe
SON DAKİKA HABER: Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı! 01:41
Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı!
03.08.2023Perşembe
Başkan Erdoğan liderliğindeki YAŞ bugün toplanıyor! Genelkurmay Başkanı değişecek mi? 4 aday var 01:07
YAŞ bugün toplanıyor!
03.08.2023Perşembe
Tunceli’de taburun yatakhanesinde yangın! 02:07
Taburun yatakhanesinde yangın!
03.08.2023Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA