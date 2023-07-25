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AK Parti'den CHP'ye Kılıçdaroğlu eleştirisi: Demokrat Dedeyi seçim sonrasında ‘yaşlı diktatör’ haline getirdiler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP içindeki bazı siyasetçilerin seçimden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı olan tutumuna dikkat çekti. Dağ, "Bu riyakarlık siyaseti çok şükür ülkemize sirayet edemedi."ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 21:15 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 21:15
AK Parti’den CHP’ye Kılıçdaroğlu eleştirisi: Demokrat Dedeyi seçim sonrasında ‘yaşlı diktatör’ haline getirdiler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçimden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı uygulanan tavır değişimini eleştirdi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Seçimden önce öve öve bitiremedikleri, yere göğe sığdıramadıkları Demokrat Dedeyi seçim sonrasında 'yaşlı diktatör' haline getirip eleştiri yağmuruna tuttular. Mağluplar İttifakının hepsi kaybetti ama hiçbiri sorumluluk almadı. Şimdilerde ise enerjilerini birbirlerini yemek için harcıyorlar.Bu riyakarlık siyaseti çok şükür ülkemize sirayet edemedi." ifadelerine yer verdi.

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