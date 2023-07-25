AK Parti’den CHP’ye Kılıçdaroğlu eleştirisi: Demokrat Dedeyi seçim sonrasında ‘yaşlı diktatör’ haline getirdiler





AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Seçimden önce öve öve bitiremedikleri, yere göğe sığdıramadıkları Demokrat Dedeyi seçim sonrasında 'yaşlı diktatör' haline getirip eleştiri yağmuruna tuttular. Mağluplar İttifakının hepsi kaybetti ama hiçbiri sorumluluk almadı. Şimdilerde ise enerjilerini birbirlerini yemek için harcıyorlar.Bu riyakarlık siyaseti çok şükür ülkemize sirayet edemedi." ifadelerine yer verdi.

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