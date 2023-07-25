Fatih Portakal’ın hedefinde yine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu var: Safmışım kandırıldım

SEVGİ İŞARETİNİ YAPINCA GÜZEL İNSAN ZANNETTİM: KANDIRILMIŞIZ ÖZÜR DİLERİM

Portakal, "Umut var zannettim, naif insan zannettim. Sevgi işaretini yapınca güzel insan zannettim. Temiz yürekli insan zannettim, 74 yaşında hırslarından arınmıştır diye düşündüm. Ama işte öyle değilmiş sizden de kendimden de özür diliyorum." dedi.

Portakal'ın konuyla ilgili diğer söyledikleri şu şekilde:

"Bu kadar saflığımdan özür diliyorum, ama arıyoruz işte o saflıkta o temizlilkte birilerini arıyoruz. Ama şöyle bir bakıyorsunuz ana muhalefet partisine kendisini temizlemesi gereken en önemli parti bence. Genel başkanlara, altılı masaya ayrı, seçmene ayrı konuşuyor. Gidiyor başkalarıyla protokol yapıyor."