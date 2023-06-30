Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası isteyen Fatih Portakal'ın ipini çektiler! Seyircilere "veda konuşması"

Seçimlerde büyük bir hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Demokrat dede' maskesi de erken düştü. Kendisine soru soran muhabirleri dahi azarlayan Kılıçdaroğlu'nu kendi yandaşı pek çok gazeteci ise istifaya çağırdı. İşte bu istifa beklentisini sık sık ifade eden isimlerden Sözcü TV haber sunucusu Fatih Portakal, bugünkü canlı yayınında son kez haber sunduğunu dile getirdi ve "Bana müsaade" dedi.

BOZGUNA UĞRADILAR

14 Mayıs Genel Seçimleri ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri muhalefet ve yandaşlarını tam anlamıyla bozguna uğrattı. Kritik cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin ardından muhalefette başlayan krizler devam ediyor.