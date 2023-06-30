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    • 30.06.2023 23:09
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası isteyen Fatih Portakal'ın ipini çektiler! Seyircilere "veda konuşması"

    Seçimlerde ağır bir yenilgiye uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, 'istifa' seslerine kulağı tıkarken hem parti içi temizliğe başladı, hem parti dışından gelen taleplere karşı harekete geçti. Kendisi istifaya davet eden CHP'li gazetecileri dahi hedefe koyan Kılıçdaroğlu ve destekçileri, bir kelle daha aldı. Sözcü TV'de ana haberleri sunan Fatih Portakal, "Bana müsaade" diyerek seyircilere veda etti. Portakal, seçim yenilgisinin ardından Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen isimler arasında yer alıyordu. Kılıçdaroğlu partisinin grup konuşmasında, "Kalemini satmayan, haklı eleştiri yapan gazetecilere saygım var ama kalemini satan, onurlu davranmayan, kendini savcı ve yargıç ilan edip karar verenlerin gazeteciliğini sorgularım." diyerek Portakal dahil kendisinin istifasını isteyen gazetecileri hedef almıştı.

    takvim.com.tr
    Fatih Portakal’ın ipini çektiler!

    Seçimlerde büyük bir hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Demokrat dede' maskesi de erken düştü. Kendisine soru soran muhabirleri dahi azarlayan Kılıçdaroğlu'nu kendi yandaşı pek çok gazeteci ise istifaya çağırdı. İşte bu istifa beklentisini sık sık ifade eden isimlerden Sözcü TV haber sunucusu Fatih Portakal, bugünkü canlı yayınında son kez haber sunduğunu dile getirdi ve "Bana müsaade" dedi.

    BOZGUNA UĞRADILAR
    14 Mayıs Genel Seçimleri ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri muhalefet ve yandaşlarını tam anlamıyla bozguna uğrattı. Kritik cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin ardından muhalefette başlayan krizler devam ediyor.

    Muhalefet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha kazanması sonrası eleştiri oklarını Kemal Kılıçdaroğlu'na çevirdi. Yaşananların ardından sık sık parti tabanından değişim sesleri gelirken, muhalif gazeteciler de Kılıçdaroğlu'nu hedef alan kesim oldu.

    KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER
    Seçimden sonra yaptıkları tüm yayınlarda Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söyleyen gazetecilerden biri Fatih Portakal olmuştu.

    Muhalefete yakınlığıyla bilinen Sözcü TV'de Ana Haber'i sunan Fatih Portakal, seçimden sonra yön değiştirerek Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerde bulunuyordu. Bu akşam Portakal'ın kanalındaki geleceği ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

    "BANA MÜSADE"
    Fatih Portakal, bugün canlı yayında 'Sezon Finali' adı altında Sözcü TV'ye veda etti. "Sonra sizlerle olur muyum olmaz mıyım onu zaman gösterir, bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

        "Bana müsaade" diyerek söze başlayan Portakal, şu ifadeleri kullandı:
        30 Haziran 2023 günlerden cuma.. Bana müsaade. Evet benim bugün sezon içindeki son yayınım. 20 Mart'ta size ilk 'merhaba'mı demiştim size. Aşağı yukarı 12-13 hafta sizlerle birlikte oldum. Bugün de sezon finaliyle sizlerle birlikteyim.

        "SONRASINDA SİZLERLE OLUR MUYUM?"
        He sonrasında sizlerle olur muyum olmaz mıyım onu zaman gösterir, bilemiyorum. Ama ben haber sunmaktan keyif alıyorum.

        Zaman zaman insanları kızdırıyorum, benim yüzümden kırılabiliyorlar. Kötü niyetle yapmıyorum. Yanlış anlaşılmalar da oluyor ama en azından beni tanıyan biliyor. Vicdanen rahatım.

        "DİLİMİN KEMİĞİ YOK"
        Dilimin kemiği bazen olmuyor, onun da farkındayım ben.

        Kimseyi üzmek, kırmak için, kimseyi yerden yere vurmak için bir çaba içerisinde olmuyorum."

        "KALEMİNİ SATANLAR..."
        Seçimin ardından partisinin ilk grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, kendisini hedef alan gazetecilere ağır karşılık vermişti.

            "Kalemini satmayan, haklı eleştiri yapan gazetecilere saygım var ama kalemini satan, onurlu davranmayan, kendini savcı ve yargıç ilan edip karar verenlerin gazeteciliğini sorgularım." diyen Kılıçdaroğlu, uzun süredir kendisini hedef alan Yılmaz Özdil, Fatih Portakal ve İsmail Saymaz gibi isimlere sert sözlerle yüklenmişti.

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            Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası isteyen Fatih Portakal'ın ipini çektiler! Seyircilere "veda konuşması"
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