Yalanın 'SÖZCÜ'sü medyanın yüz karası! Canlı yayında egosunu tatmin edip basın emekçisi azarlayan Fatih Portakal'a tepkiler çığ gibi





Bu gelişme büyük tepki uyandırırken akşam saatlerinde Sözcü TV'de skandal bir yayın kayıtlara geçti.



BASIN EMEKÇİSİNİ AZARLAYIP EGOSUNU TATMİN ETTİ

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen kanalın ana haber sunucusu Fatih Portakal, "Yunanistan" konu başlıklı bir haber sonrası sesini ve tarzını beğenmediği dış sesi azarladı.







Portakal, "Ben bu ana habere adımı verdim. Dış sesten de ben sorumluyum" ifadelerini kullanarak ekran önünde kişisel bir şova imza attı.



Kibirli bir tutum sergileyip egosunu tatmin etmek adına bir basın emekçisini azarlayan Portakal büyük tepki çekti. Söz konusu görüntü kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.