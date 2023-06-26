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    • 27.06.2023 01:42
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    Yalanın 'SÖZCÜ'sü medyanın yüz karası! Canlı yayında egosunu tatmin edip basın emekçisi azarlayan Fatih Portakal'a tepkiler çığ gibi

    CHP yandaşı Sözcü TV'de skandal bir yayın kayıtlara geçti. Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, sesini ve tarzını beğenmediği dış sesi azarlayıp kişisel bir şova imza attı. Kibirli bir tutum sergileyip egosunu tatmin etmek adına bir basın emekçisini azarlayan Portakal büyük tepki çekti. Kendi mahallesinde bile topa tutulan Portakal'a "İnsanların ekmeğiyle oynamaya bayılıyorsun değil mi? Fatih Portakal sen tam bir yıkıksın" yorumları yapıldı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Yalanın ’SÖZCÜ’sü medyanın yüz karası!

    CHP yandaşı televizyon kanallarında skandalların ardı arkası kesilmiyor.

    Geride bıraktığımız günlerde TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terörist başı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırıp "Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Ailesi ve avukatı ile bile görüşemiyor. Böyle bir düzen olur mu? Abdullah Öcalan; çok kitap okuyan, siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki bir kişidir" ifadelerini kullanmıştı.



    Bu gelişme büyük tepki uyandırırken akşam saatlerinde Sözcü TV'de skandal bir yayın kayıtlara geçti.

    BASIN EMEKÇİSİNİ AZARLAYIP EGOSUNU TATMİN ETTİ
    Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen kanalın ana haber sunucusu Fatih Portakal, "Yunanistan" konu başlıklı bir haber sonrası sesini ve tarzını beğenmediği dış sesi azarladı.



    Portakal, "Ben bu ana habere adımı verdim. Dış sesten de ben sorumluyum" ifadelerini kullanarak ekran önünde kişisel bir şova imza attı.

    Kibirli bir tutum sergileyip egosunu tatmin etmek adına bir basın emekçisini azarlayan Portakal büyük tepki çekti. Söz konusu görüntü kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.



    Portakal kendi mahallesinde bile topa tutuldu.

    CHP yandaşı Canan Kaya, "Çalıştığınız kanallardaki haber merkezleri olmasa, adınızın esamesi okunmaz. Deneyim, tecrübe bir hata varsa onu profesyonelce düzeltmeyi gerektirir. Çok ayıp Fatih Bey, çok ayıp!" ifadeleriyle Fatih Portakal'a sert çıkıştı.



    "İNSANLARIN EKMEĞİYLE OYNUYORSUN! SEN TAM BİR YIKIKSIN"
    Bir sosyal medya kullancısı da "İnsanların ekmeğiyle oynamaya bayılıyorsun değil mi? Fatih Portakal sen tam bir yıkıksın" sözleriyle tepkisini dile getirdi.



        "ÖFKELİ, KİBİRLİ, EGOİST..."
        Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) gelişme üzerine açıklama yaptı. UMED'den yapılan açıklamada, egosunu tatmin eden Fatih Portakal'ın hışmına uğrayan basın emekçisine destek verildi.

        İşte o açıklama;

        Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'ı, haber anlatımını beğenmediği için 'dış sesçi' emekçi kardeşimizi canlı yayında sesini yükselterek azarlamasından dolayı kınıyoruz. Haber bülteninin hazırlanışına katkı veren onlarca emekçiyi yok sayarak, küçümseyerek, kendi ismini öne çıkararak öfkeli, kibirli ve egoist tavrını da kabul etmediğimizi deklare ediyoruz.
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        İznik surlarında ’mezarlık’ gizemi
        Haberler Güncel Yalanın 'SÖZCÜ'sü medyanın yüz karası! Canlı yayında egosunu tatmin edip basın emekçisi azarlayan Fatih Portakal'a tepkiler çığ gibi
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