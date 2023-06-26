Yalanın 'SÖZCÜ'sü medyanın yüz karası! Canlı yayında egosunu tatmin edip basın emekçisi azarlayan Fatih Portakal'a tepkiler çığ gibi

CHP yandaşı televizyon kanallarında skandalların ardı arkası kesilmiyor.
Geride bıraktığımız günlerde TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terörist başı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırıp "Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Ailesi ve avukatı ile bile görüşemiyor. Böyle bir düzen olur mu? Abdullah Öcalan; çok kitap okuyan, siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki bir kişidir" ifadelerini kullanmıştı.
Bu gelişme büyük tepki uyandırırken akşam saatlerinde Sözcü TV'de skandal bir yayın kayıtlara geçti.
BASIN EMEKÇİSİNİ AZARLAYIP EGOSUNU TATMİN ETTİ
Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen kanalın ana haber sunucusu Fatih Portakal, "Yunanistan" konu başlıklı bir haber sonrası sesini ve tarzını beğenmediği dış sesi azarladı.
Portakal, "Ben bu ana habere adımı verdim. Dış sesten de ben sorumluyum" ifadelerini kullanarak ekran önünde kişisel bir şova imza attı.
Kibirli bir tutum sergileyip egosunu tatmin etmek adına bir basın emekçisini azarlayan Portakal büyük tepki çekti. Söz konusu görüntü kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.
Portakal kendi mahallesinde bile topa tutuldu.
CHP yandaşı Canan Kaya, "Çalıştığınız kanallardaki haber merkezleri olmasa, adınızın esamesi okunmaz. Deneyim, tecrübe bir hata varsa onu profesyonelce düzeltmeyi gerektirir. Çok ayıp Fatih Bey, çok ayıp!" ifadeleriyle Fatih Portakal'a sert çıkıştı.
"İNSANLARIN EKMEĞİYLE OYNUYORSUN! SEN TAM BİR YIKIKSIN"
Bir sosyal medya kullancısı da "İnsanların ekmeğiyle oynamaya bayılıyorsun değil mi? Fatih Portakal sen tam bir yıkıksın" sözleriyle tepkisini dile getirdi.