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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Hepatit A aşısı iddiasına yalanlama

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hepatit A aşısı olmadığına dair iddialar hakkında ''Bu kesinlikle doğru değil. Stoklarımızda 200 bin adet aşı bulunuyor. Ayrıca 400 bin adet aşı da depolarımıza girecek'' dedi. Öte yandan Koca ilaç fiyatlarındaki artışa ilişkin de açıklama yaptı.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 12:09 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 12:38
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Hepatit A aşısı iddiasına yalanlama

İlaç fiyatlarına gelen zama ilişkin soruyu yanıtlayan Koca, "İlaç fiyatlarında yapılan kur güncellemesidir. Yılda bir kez kur güncellemesi yapılıyordu. Bir önceki yılın kurunun yüzde 60'ı şeklinde bir uygulamamız var biliyorsunuz. Ancak son iki yıldır yerli üreticimizi korumak ve ilaç temininde sorun yaşamamak için biz bunu 6 ayda bir güncellemeye karar verdik. O nedenle ocakta Euro kurunun Türk Lirasi karşılığı 10.75 olarak güncellemiştik. Euro karşılığı TL kurunu şimdi 14.1 olarak güncelledik. İlaç alırken Euro'yu 14.1 TL kabul ediyoruz. Bugün bildiğiniz gibi Euro kuru reel sektörde 30'larda." dedi.

HEPATİT A AŞISININ OLMADIĞI İDDİASINA YALANLAMA
Koca, Hepatit A aşısı olmadığına dair iddialara ilişkin de "Bu kesinlikle doğru değil. Stoklarımızda 200 bin adet aşı bulunuyor. Ayrıca 400 bin adet aşı da depolarımıza girecek. Bildiginiz gibi 3 aşıyı yerlileştirmek için teknoloji transferi yapacağız. Bu üç aşıdan biri Hapatit A aşısı. Hıfzıssıhha da üretilecek aşıların dışında üç aşı için teknoloji transferi yoluyla 3 yeni üretim merkezi kurulacak. Su çiçeği, kuduz ve Hepatit A bu yöntemle yerlileşecek. Bu aşamaya çok yakınız. O zamana kadar da stokta yeterli aşımız var. Bu konuda herhangi bir sorun yok. Endişe etmeyelim" değerlendirmesinde bulundu.

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