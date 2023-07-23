Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.07.2023 22:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.07.2023 22:10
    ABONE OL

    İmamoğlu'nun 'zoom' cuntası sonrası Kılıçdaroğlu'ndan 'koltuğu bırakmayacağım' ilanı: 10 cephede yara alsam da mücadeleye devam

    CHP'deki 'değişim' savaşı ve İmamoğlu'nun ifşa olan zoom cuntasının etkileri sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bomba bir çıkış geldi. "10 cephede yara alsam da mücadeleyi bırakmayacağım" mesajı veren Kılıçdaroğlu, "10 cephede yara almış bir komutan savaşa devam eder mi? Evet, eder/etmelidir. CHP Genel Başkanı olmasam da mücadeleyi asla bırakmam" dedi. Öte yandan Bay Bay Kemal, "CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda bir aday arayışı yoktur; adayımız Sayın İmamoğlu’dur" diyerek bir kez daha İmamoğlu'nun önüne set çekti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’ndan ’koltuğu bırakmayacağım’ ilanı

    28 Mayıs'ta yaşanan hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP'de sular durulmuyor.

    Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi.

    İMAMOĞLU'NUN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞINA 'KAPTAN BENİM' RESTİ
    CHP'nin kaptanının kendisi olduğunu söyleyerek İmamoğlu'na 'haddini bil' göndermesi yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.'' diye konuştu.



    İmamoğlu ise 'değişim' söylemlerinde vites yüksektti... 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayınlanan CHP'li İBB Başkanı bir internet sitesi bile kurdu. Bununla da yetinmeyen Ekrem İmamoğlu, "Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvadı.

    ZOOM CUNTASI KILIÇDAROĞLU'NUN AYARINI KAÇIRDI: TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM
    Paralel cuntanın ifşa olan görüntüleri CHP'yi karıştırırken, Kemal Kılıçdaroğlu, "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve 'değişim' ekibine "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" sözleriyle rest çekti.



    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "koltuğu bırakmıyorum, mücadeleye devam" çıkışı geldi.

    "10 cephede yara alsam da mücadeleyi bırakmayacağım" mesajı vermekten geri durmayan Kılıçdaroğlu, "10 cephede yara almış bir komutan savaşa devam eder mi? Evet, eder/etmelidir. CHP Genel Başkanı olmasam da mücadeleyi asla bırakmam" şeklinde konuştu.

    "İBB'YE ARAYIŞIMIZ YOK ADAYIMIZ İMAMOĞLU'DUR"
    Kılıçdaroğlu'na "İmamoğlu'na kırgın mısınız? "Oğlum Ekrem" demiştiniz İmamoğlu'ndan bu hareketi bekliyor muydunuz? Tekrar İstanbul'a aday gösterecek misiniz? Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı kaybederseniz istifa eder misiniz? Sayın İmamoğlu, gündeme taşıdığı değişim tartışmalarıyla ilgili bir internet sitesi de oluşturdu. Bunun için bir yorumunuz olur mu?" sorusu da soruldu.



        Bay Bay Kemal şu ifadeleri kullandı;

        Sayın İmamoğlu'na kızgın değilim elbette. Aksine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gösterdiği performanstan çok mutluyum; gurur duyuyorum. Sayın İmamoğlu'nun aday olarak ismi açıklandığında, "Nereden buldunuz bu ismi?" diyenlere inat hep birlikte inançla yürüdük ve İstanbul'u kazandık. Sayın İmamoğlu kendisine güvenenleri ve kendisine güvenip oy veren İstanbulluları fazlasıyla memnun etti. Haliyle CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bir aday arayışı yoktur; adayımız Sayın İmamoğlu'dur. Öte yandan şunu da söyleyeyim ki 2024 yerel seçimlerinde 2019 seçimlerinden çok daha iyi bir sonuç alacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Sayın İmamoğlu'nun oluşturduğunu ifade ettiğiniz internet sitesi ve benzer çabaları da değerli buluyorum. Partimize ve ülkemize ilişkin her çabayı değerli buluyorum.



        "SENİN YERİN İSTANBUL, SINIRI AŞMA HADDİNİ VE YERİNİ BİL" MESAJI
        "CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bir aday arayışı yoktur; adayımız Sayın İmamoğlu'dur" diyen Kılıçdaroğlu'nan Ekrem İmamoğlu'na "Senin yerin İstanbul. Sınırı aşma, haddini ve yerini bil" mesajı vermesi dikkatlerden kaçmadı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Akşener’den Kılıçdaroğlu ve Özdağ’a yaylım ateşi
        Haberler Güncel İmamoğlu'nun 'zoom' cuntası sonrası Kılıçdaroğlu'ndan 'koltuğu bırakmayacağım' ilanı: 10 cephede yara alsam da mücadeleye devam
            loading
            SON DAKİKA