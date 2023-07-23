İmamoğlu'nun 'zoom' cuntası sonrası Kılıçdaroğlu'ndan 'koltuğu bırakmayacağım' ilanı: 10 cephede yara alsam da mücadeleye devam





Bay Bay Kemal şu ifadeleri kullandı;



Sayın İmamoğlu'na kızgın değilim elbette. Aksine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gösterdiği performanstan çok mutluyum; gurur duyuyorum. Sayın İmamoğlu'nun aday olarak ismi açıklandığında, "Nereden buldunuz bu ismi?" diyenlere inat hep birlikte inançla yürüdük ve İstanbul'u kazandık. Sayın İmamoğlu kendisine güvenenleri ve kendisine güvenip oy veren İstanbulluları fazlasıyla memnun etti. Haliyle CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bir aday arayışı yoktur; adayımız Sayın İmamoğlu'dur. Öte yandan şunu da söyleyeyim ki 2024 yerel seçimlerinde 2019 seçimlerinden çok daha iyi bir sonuç alacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Sayın İmamoğlu'nun oluşturduğunu ifade ettiğiniz internet sitesi ve benzer çabaları da değerli buluyorum. Partimize ve ülkemize ilişkin her çabayı değerli buluyorum.