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    • 23.07.2023 08:54
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    CHP'de belediye toplantısı değil savaş meydanı! Kulisler patladı! Ekremciler rest çekti diyor Kemalciler İmamoğlu biat etti

    CHP'deki 'değişim' kaosu söylem boyutundan eylem boyutuna geçmiş Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için hazırladığı darbe ifşa olmuştu. Gündeme bomba gibi düşen görüntülerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu CHP'de belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda ilk kez karşı karşıya geldi. Gergin geçen toplantıda konuşan Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na "Siz varsanız ben yokum" resti çekti. Ahmet Akın müdahale ederek İmamoğlu "Konuşmanızı toparlayın" dediğini ve İmamoğlu Akın'a "Toparlayamam dinleyeceksin" karşılığını verdi. Öte yandan İBB'ye talip olan Bülent Kerimoğlu'nun ise İmamoğlu'na hakaretler yağdırdı iddia edildi. Tüm bu yaşananların ardından eski CHP'li Mehmet Sevigen bomba kulis bilgilerini paylaştı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    CHP yangın yeri!

    28 Mayıs'ta yaşanan hezimetin ardından CHP'de sular durulmuyor.


    İMAMOĞLU, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA REST Mİ ÇEKTİ? | VİDEO İZLE

    Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak, bu geminin kaptanı benim" mesajı verdi.


    TAKVİM.COM.TR GİZLİ TOPLANTIYI DEŞİFRE ETTİ
    Karşılıklı restleşmelerin gölgesinde CHP'deki 'değişim' kaosu söylem boyutundan eylem boyutuna geçti. Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntülerini takvim.com.tr deşifre etmişti.



    Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken Parti Meclisi üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü de gözlemlendi. Söz konusu 'ihanet' dilekçesini Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık, Erbil Aydınlık ve Selin Sayek Böke'nin imzaladığı öğrenildi.


    PARALEL TOPLANTI SONRASI OLAĞANÜSTÜ MYK
    Toplantı sonrası deyim yerindeyse CHP'de iç savaş baş gösterdi. 17 Temmuz 2023'te toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) iddialarına ardından yeniden olağanüstü toplandı. Gündemde "sızdırılan kaset" var idi.


    KILIÇDAROĞLU'NDAN 'RAHATSIZ OLDUM' ÇIKIŞI: DOĞRU BULMUYORUM
    Gelişmelerin gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu, paralel CHP toplantısına ilişkin ilk kez konuştu:

    "Sabahleyin cep telefonuma gelen bir mesajla gördüm. Doğrusunu isterseniz tamamını seyretmedim, gerek de duymadım. Partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların yaptıkları bir toplantı olarak düşündüm. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Konuyu disipline taşımayı düşünmüyorum."

    Kılıçdaroğlu, "Bu toplantıyı doğru buluyor musunuz" sorusuna da 'hayır' yanıtını vererek İmamoğlu'nun 'zoom' cuntasına tepki gösterdi.



    CUNTACI EKREM İLE KEMAL İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ
    Yaşanan gelişmelerin ardından Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda ilk kez karşı karşıya geldi. Girişte gazetecilere görüntü vermekten sakınan Ekrem İmamoğlu topantıda, Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken dikkatli bir şekilde dinlediği gözlerden kaçmadı.



        GİRİŞTE FOTOĞRAF VERMEDİ İÇERİDE YAKALANDI: ZORAKİ EL SIKIŞMA
        Girişte görüntü vermemek için kırk takla atan İmamoğlu, içeride Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. İki ismin toplantı öncesi zoraki bir yüzleşme ile el sıkıştığı görüldü.



        ZOOM TOPLANTISI ETİK DIŞI DEĞİL
        4 saat süren toplantıda İmamoğlu da konuştu. Bazı belediye başkanlarından gelen sert eleştirilere İmamoğlu'nun toplantıda yanıt verdiği öğrenildi.

        Bayer, İmamoğlu'nun yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na dönerek "Siz genel başkanlığa devam ederseniz yerel seçimlerde ben yokum" ifadesini kullandığını iddia etti.

        Bayer ayrıca İmamoğlu'nun bu konuşması sonrası Ahmet Akın'ın İmamoğlu'na "Konuşmanızı toparlayın" dediğini ve İmamoğlu'nun Akın'a "Toparlayamam dinleyeceksin" karşılığını verdiğini belirtti.

        Özellikle İmamoğlu'nun konuşma yaptığı esnalarda tansiyonun yükseldiği toplantıya ilişkin Gazeteci Yalçın Bayer flaş bir iddiada bulundu.



        GERGİN TOPLANTI
        Konuşmasında, "zoom cuntacıları" toplantısını gündemini kendisinin açtığı öğrenilen İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun "etik dışı" sözlerine katılmayarak, "bu toplantı etik dışı olarak değerlendirilemez" dediği belirtildi. İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından toplantıda hava sertleşti.



            "SİZ VARSANIZ BEN YOKUM"
            Özellikle İmamoğlu'nun konuşma yaptığı esnalarda tansiyonun yükseldiği toplantıya ilişkin Gazeteci Yalçın Bayer flaş bir iddiada bulundu..
            Bayer, İmamoğlu'nun yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na dönerek "Siz genel başkanlığa devam ederseniz yerel seçimlerde ben yokum" ifadesini kullandığını iddia etti.



            "TOPARLYAMAMA DİNLEYECEKSİNİZ"
            Bayer ayrıca İmamoğlu'nun bu konuşması sonrası Ahmet Akın'ın İmamoğlu'na "Konuşmanızı toparlayın" dediğini ve İmamoğlu'nun Akın'a "Toparlayamam dinleyeceksin" karşılığını verdiğini belirtti.



            BÜLENT KERİMOĞLU VE EKREM İMAMOĞLU ARASINDA TARTIŞMA
            Öte yandan bir diğer iddia ise Bülent Kerimoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan olay oldu. İBB'ye talip olan Bülent Kerimoğlu, Ekrem İmamoğlu'na hakaretler yağdırırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise bu olaya sessiz kaldığı iddia edildi.



            CHP yandaşı Barış Yarkadaş'ın açıklamaları şu şekilde;

            İmamoğlu'ndan sonra sözü Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu alıyor. Kerimoğlu 'Bizim kahramanlara ihtiyacımız yok. Bizim bireysel kahramanlık öykülerine ihtiyacımız yok. Bizim örgütlü bir partiye ve lidere ihtiyacımız var. Ne yazık ki gücü alan partimizde hemen genel başkanlığa soyunuyor. Kılıçdaroğlu için 'kazanamaz' diyenlerle fotoğraf verenler şimdi bize kahramanlık öyküsü anlatıyor.' diyor. İmamoğlu, Kemal Bey'in yanında oturmasına rağmen Kerimoğlu'na laf atıyor. İmamoğlu ayağa kalkıp 'seninle istersen şimdi, istersen dışarıda buluşup konuşalım, niye bana böyle eleştiriler yöneltiyorsun' diyor.

            "İBB BAŞKANLIĞI'NA ADAYIM"
            Kerimoğlu konuşmasını yaparken Kılıçdaroğlu'na dönüp 'İstanbul'da bir başarı yakaladık, bunu yerel seçimde de sürdürmek zorundayız. Eğer üyeye dayalı ön seçim koyarsanız ben İBB Başkanlığı'na adayım.' diyor. Böylece İstanbul'da İmamoğlu'nun yanı sıra bir belediye başkan adayı da gündeme girdi. Kerimoğlu 2 gün önce yakın çalışma arkadaşlarına 'ben gidip Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğim. Böyle durumda Kılıçdaroğlu'nu sahipsiz bırakmamamız gerekir. Gerekirse içimizden biri çıkıp aday olmalıdır' diyor.

            CHP kulisleri alev aldı! Ekremciler rest, Kemalciler biat!

            CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında, CHP'de bugün gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısına yönelik kritik yorumlarda bulundu.

            "KILIÇDAROĞLU TOPLANTIDAN GALİP ÇIKMIŞTIR"
            Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasındaki koltuk savaşına ithafen, bugün gerçekleştirilen toplantıdaya ilişkin konuşan Sevigen, "Ekrem İmamoğlu ben aday olacağım cesaretini hiçbir zaman gösteremeyecek. Bu toplantı için çok kulis bilgim yok ancak, birçok arkadaşımla görüştüm ve bu toplantıdan Kemal Kılıçdaroğlu galip çıkmıştır. Kemal Kılıçdaroğlu daha da güçlenerek çıkmıştır. Genel Başkanı Adayı olacak adam çıkar, bu iş böyle gitmiyor İBB'yi bırakıyorum ve burada ben ilan ediyorum adaylığımı diyebilirdi." ifadelerini kullandı.

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