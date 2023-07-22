CHP'de belediye toplantısı değil savaş meydanı! Kulisler patladı! Ekremciler rest çekti diyor Kemalciler İmamoğlu biat etti

28 Mayıs'ta yaşanan hezimetin ardından CHP'de sular durulmuyor.



İMAMOĞLU, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA REST Mİ ÇEKTİ? | VİDEO İZLE

Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak, bu geminin kaptanı benim" mesajı verdi.



TAKVİM.COM.TR GİZLİ TOPLANTIYI DEŞİFRE ETTİ

Karşılıklı restleşmelerin gölgesinde CHP'deki 'değişim' kaosu söylem boyutundan eylem boyutuna geçti. Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntülerini takvim.com.tr deşifre etmişti.