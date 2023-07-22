Bir bomba daha: CHP'yi karıştıran görüntüleri Ekrem İmamoğlu sızdırdı!

CHP'yi karıştıran görüntüleri Ekrem İmamoğlu mu sızdırdı? Değişim' sancısı çeken CHP'de krizlerin ardı arkası kesilmiyor.
PARALEL CHP VİDEOSU SIZDIRILDI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'Değişim A Takımı' kurarak paralel bir CHP oluşturdu.
Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu paralel CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri sızdı.
Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken Parti Meclisi üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü anlaşıldı.
Söz konusu dilekçeyi Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık, Erbil Aydınlık ve Selin Sayek Böke'nin imzaladığı ve imza çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan İmamoğlu'nun 'değişim' manifestosunu Bülent Tezcan yazarken; örgüt yapılanmasını Tekin Bingöl ayarladı, Parti Meclisi'ni de Gökhan Günaydın organize etti. CHP Grupbaşkanı Özgür Özel'in de işin içerisinde olduğu sızan toplantıyla net bir gerçek olarak karşımıza çıktı.