Bir bomba daha: CHP'yi karıştıran görüntüleri Ekrem İmamoğlu sızdırdı!

Bunun ortaya çıkması şu açıdan önemlidir; Kemal Bey'i parlamentoda temsil eden Özgür Özel'in ve Grup başkanvekili Gökhan Günaydın'ın işin içinde olması. Bu kendi Genel Başkanlarına yönelik bir kumpastır. CHP'lilerin değimiyle ihanetin devreye sokulması anlamına gelir. Bu açıdan etik açıdan ahlaki açıdan ciddi tartışma yaratan bir süreçtir.

"BİZZAT İMAMOĞLU SIZDIRDI"

Tabii kimin sızdırdığı da merak ediliyor. Kimin işine yaradı? Bu açıdan çok şey söylenilir. CHP'lilere göre bunu bizzat İmamoğlu ve ekibi sızdırdı. Çünkü İmamoğlu ve ekibinin çok işine yarayan sonuçlara yol açabilir. Neden? Çünkü; İmamoğlu Kemal Bey'in A Takımı ile birlikte olduğunu hem delegelere hem seçmene hem kamuoyuna göstermiş oldu. Artık geri dönüş mümkün değil.

CHP'lileri de suçlayan İmamoğlu tarafı var. "Bunu ihanet olarak suçladılar, bunun üzerinden siyaset yaptılar" gibi… Bunun çok karşılık bulduğunu sanmıyorum.

Sonuçta böyle şeffaf bir sürecin yönetilmediği çok açık. Bu görüntü o açıdan tartışma yarattı."