Kurucu üyelerden Ramiz Ongun DEVA Partisi'nden istifa etti! Ali Babacan'a sert sözler: Parti vesayet altında enkaza döndü!

CHP'den 15 vekil sayısı ile CHP'den en çok sandalye koparan DEVA Partisi'nde üst düzey bir kriz patlak verdi. Partinin kurucularından olan Ramiz Ongun, Ali Babacan'ı ve DEVA yönetimini sert sözlerle eleştirerek istifa etti.
Sosyal medyadan partisinden istifa ettiğini açıklayan Ongun, "Milli hassasiyetlerin önemsenmediği, istişare kültürünün yok sayıldığı, liyakat anlayışının dışına çıkıldığı, "vesayet" altında olduğu izlenimini üstünden atamayan bir yönetim anlayışının hakim olması nedeniyle Deva Partisinden istifa ediyorum." dedi.
Ongun, istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Aziz milletimizin kalkınma ve değişim hasretini gidermek niyetiyle, dürüst ve ilkeli bir siyaset anlayışını idame ettirebilmek adına 9 Mart 2020 tarihinde Deva Partisini kurduk. Geçen süre içerisinde memleketin hayrına olacak her çalışmaya dahil olup zarar verebilecek her söyleminde karşısında durduk.