Kurucu üyelerden Ramiz Ongun DEVA Partisi'nden istifa etti! Ali Babacan'a sert sözler: Parti vesayet altında enkaza döndü!





Kıymetli yol arkadaşlarım; 1. olağan kongremizde Divan Başkanı olarak yaptığım konuşmada "Biz yeni bir hareketiz, bizi de bekleyen bazi tuzaklar olabilir" sözüyle teşkilatlarımıza dikkatli olmalan hususunda telkinde bulunmuştum. Maalesef o tuzaklar kuranlar dışardan değil, Deva Partisinin tam merkezinden çıkmıştır. Alenen yapilan yanlışlar milletimizin 5 yıl daha kaybetmesine, büyük ümitlerle kurulan Deva Partisinin ise enkaza dönüşmesine sebebiyet vermiştir.