Ankara'dan sonra şimdi de Antalya! Muhittin Böcek Mansur Yavaş'ın peşinden gidiyor! CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki işçiler isyanda

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını sadece banka promosyon ihalesini vermemekle mağdur etmedi.
Kurban Bayramında il genelinde bütün ilçe belediyeleri çalışanlarına en az 7 bin TL kurban parası ödedi. Büyükşehir belediyesi işçilerin hesabına 325 lira para yatırdı. Çalışan işçiler, "Biz bu para ile değil kurban; tavuk bile alamayız" diyerek olanların kabul edilemez olduğunu belirttiler.
9 İŞÇİ SÜRGÜN EDİLDİ
Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde işçi sürgünleri son hız devam ediyor.
9 işçi kent merkezinden kent merkezine en uzak ilçelere sürgün edildiği iddia edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Akseki, İbradı, Alanya gibi yerlere sürgün edilen işçilere belediye "Görevlendirme" demesi dikkat çekti. Çalışanlar ise, "Hepimiz çok tedirginiz Sen, ben yok deyip işçiyi perişan ettiler" dediler.
MANSUR YAVAŞ DA EYT'Lİ ÇALIŞANLARINI MAĞDUR EDİYOR!
CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Ocak 2023 tarihinde ABB meclisi tarafından verilen yetki ile kullanabileceği 4 milyar 300 milyonluk borçlanma yetkisi olmasına rağmen belediye personelinin maaşlarına zam yapacağını ve EYT'den emekli olan personeline ödenmesi gereken kıdem tazminatlarını bahane göstererek meclisten tekrar 4 milyarlık borçlanma talebinde bulundu. Yavaş'ın borçlanma talebi Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 5. Birleşiminde yapılan oylama sonucunda reddedilirken Ankaralılardan Yavaş'a tepki yağdı.
YAVAŞ'IN ZATEN 4 MİLYAR 300 MİLYONLUK BORÇLANMA YETKİSİ VAR
4 yılda Ankara'ya elle tutulur tek bir hizmeti olmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve ekibi 7 bakanlıktan büyük bütçeye sahip olan ABB'yi iflas ettirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şehir şehir gezerek Ankaralıların ve ABB personelinin sorunlarını göz ardı eden Yavaş, sosyal medya belediyeciliğinden kısa mesaj belediyeciliğine geçme kararı aldı. Yavaş, geçtiğimiz günlerde ABB personeline attığı mesajla belediye iştiraklerinin büyük zarar ettiğini ve maaşların zamlanması için belediye meclisinden borçlanma yetkisinin çıkması gerektiğini vurguladı. Yavaş'ın talebi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 5. Birleşiminde oylamaya sunuldu. Oylama öncesi meclis üyeleri tarafından yapılan konuşmalarda Yavaş'ın zaten Ocak 2023 tarihinde verilmiş 4 milyar 300 milyonluk borçlanma yetkisi olduğu ortaya çıktı.