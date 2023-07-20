Ankara'dan sonra şimdi de Antalya! Muhittin Böcek Mansur Yavaş'ın peşinden gidiyor! CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki işçiler isyanda

MANSUR YAVAŞ DA EYT'Lİ ÇALIŞANLARINI MAĞDUR EDİYOR!

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Ocak 2023 tarihinde ABB meclisi tarafından verilen yetki ile kullanabileceği 4 milyar 300 milyonluk borçlanma yetkisi olmasına rağmen belediye personelinin maaşlarına zam yapacağını ve EYT'den emekli olan personeline ödenmesi gereken kıdem tazminatlarını bahane göstererek meclisten tekrar 4 milyarlık borçlanma talebinde bulundu. Yavaş'ın borçlanma talebi Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 5. Birleşiminde yapılan oylama sonucunda reddedilirken Ankaralılardan Yavaş'a tepki yağdı.

YAVAŞ'IN ZATEN 4 MİLYAR 300 MİLYONLUK BORÇLANMA YETKİSİ VAR

4 yılda Ankara'ya elle tutulur tek bir hizmeti olmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve ekibi 7 bakanlıktan büyük bütçeye sahip olan ABB'yi iflas ettirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şehir şehir gezerek Ankaralıların ve ABB personelinin sorunlarını göz ardı eden Yavaş, sosyal medya belediyeciliğinden kısa mesaj belediyeciliğine geçme kararı aldı. Yavaş, geçtiğimiz günlerde ABB personeline attığı mesajla belediye iştiraklerinin büyük zarar ettiğini ve maaşların zamlanması için belediye meclisinden borçlanma yetkisinin çıkması gerektiğini vurguladı. Yavaş'ın talebi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 5. Birleşiminde oylamaya sunuldu. Oylama öncesi meclis üyeleri tarafından yapılan konuşmalarda Yavaş'ın zaten Ocak 2023 tarihinde verilmiş 4 milyar 300 milyonluk borçlanma yetkisi olduğu ortaya çıktı.