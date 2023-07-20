Başıboş sokak köpeği terörüne geçit yok | Hayvanperestlere şok! Valilik harekete geçti: Derhal toplayın

Gruplar halinde dolaşıp bir anda saldıran başıboş köpekler, yurdun dört bir yanında can yakıyor. Başoboş dolaşan köpekler nedeniyle halk sağlığı da ciddi bir tehdit altında.

Aileler çocuklarının rahatça sokağa göndermiyor. Köpek saldırıları yüzünden son 6 ayda 7'si çocuk 18 kişi hayatını kaybetti.

Ancak belediyeler konuyla ilgili üzerlerine düşen görevleri yerine getirmiyor. Bu nedenle hükümet, büyük şehirlerde kangren haline gelen sokak köpekleri meselesine neşter vurmaya hazırlanıyor.