CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş seçim hezimetinin faturasını vatandaşlara kesiyor: Siz nasıl Cumhur İttifakı'na bilet satarsınız?





"ESNAFA CEZA KESİYORLAR..."

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Siz nasıl Cumhur İttifakı'na bilet satarsınız? denilerek her Allah'ın günü esnafa ceza kesiyorlar. İnsanları yıldırma politikası uyguluyorlar. 70 Milyon lira karşılığında AŞTİ'yi yenilediklerini iddia eden Yavaş acaba sözde tadilattan sonra hiç AŞTİ'ye gitti mi? En ufak yağmurda AŞTİ göle dönüyor" dedi.

AŞTİ'ye yapılan 70 milyonluk bakım-onarım çalışmasına rağmen AŞTİ'yi en ufak yağmurda su basmaya devam ederken Başkan Yavaş şimdi de esnafa uyguladığı mobbing ve baskı ile gündeme geldi. AŞTİ esnafına haksız cezalar kesilerek yıldırma politikasının uygulandığını kaydeden AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan Başkan Yavaş'a tepki geldi.