Mansur Yavaş EYT’li işçilerin tazminatlarını hala ödemedi: CİMER'e şikayet başladı

31 Mart Yerel Seçimlerinden önce hiçbir işçinin ekmeği ile oynanmayacağına söz veren, "Her işçi benim ailemin bir parçasıdır" diyerek işçilere şirin görünmeye çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği ilk günden itibaren binlerce işçiye mobing ve baskı uygulayarak ya ekmeklerinden etti ya da zorla sendika değişikliği yaptırdı.
Yavaş, Ankara'yı perişan ederken kendi döneminden önce çalışmaya başlayan işçilerinde haklarını gasp etmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 yıllık EYT sorununu çözmesiyle milyonlarca mağdur emeklilik hakkı kazanırken, ABB'nin başına gelmeden önce "EYT'yi ben çözeceğim" diyerek mağdurlara söz veren Yavaş'ın, EYT'den dolayı emeklilik hakkı kazanan 500'e yakın çalışanın hakkını aylardır vermediği ortaya çıktı.
TAZMİNATLARINI ÖDEMEDİ
Sabah gazetesinin haberine göre; "Çalışan bütün işçiler benim ailemin bir parçasıdır" diyerek vatandaşların gözünü boyamaya çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mazbatasını aldığı günden beri işçiye yapmadığını bırakmadı.
Kendi döneminden önce çalışan personele her türlü mobing, baskı zulmü yapan Yavaş, şimdi de EYT'den emeklilik hakkı kazanan ve devlet tarafından emekli maaşları bile verilen işçilerin kıdem tazminatlarını ödemedi.