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    • 15.06.2023 14:04
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    • 15.06.2023 14:28
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    Mansur Yavaş EYT’li işçilerin tazminatlarını hala ödemedi: CİMER'e şikayet başladı

    31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde "EYT'yi çözeceğim" vaadinde bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT sorununu çözmesinin ardından sözünü yuttu. Yavaş'ın EYT’den dolayı emeklilik hakkı kazanan Büyükşehir Belediyesi’nde 500’e yakın çalışanın hakkını aylardır vermediği ortaya çıktı. Emeklilik hakkı kazandığı ay içerisinde emeklilik haklarının ödeneceği belirtilmesine rağmen aylardır kıdem tazminatlarını alamayan işçilerin, Yavaş’ı CİMER’e şikayet ettiği ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Mansur Yavaş EYT’li işçilerin tazminatlarını hala ödemedi

    31 Mart Yerel Seçimlerinden önce hiçbir işçinin ekmeği ile oynanmayacağına söz veren, "Her işçi benim ailemin bir parçasıdır" diyerek işçilere şirin görünmeye çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği ilk günden itibaren binlerce işçiye mobing ve baskı uygulayarak ya ekmeklerinden etti ya da zorla sendika değişikliği yaptırdı.

    Yavaş, Ankara'yı perişan ederken kendi döneminden önce çalışmaya başlayan işçilerinde haklarını gasp etmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 yıllık EYT sorununu çözmesiyle milyonlarca mağdur emeklilik hakkı kazanırken, ABB'nin başına gelmeden önce "EYT'yi ben çözeceğim" diyerek mağdurlara söz veren Yavaş'ın, EYT'den dolayı emeklilik hakkı kazanan 500'e yakın çalışanın hakkını aylardır vermediği ortaya çıktı.

    TAZMİNATLARINI ÖDEMEDİ
    Sabah gazetesinin haberine göre; "Çalışan bütün işçiler benim ailemin bir parçasıdır" diyerek vatandaşların gözünü boyamaya çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mazbatasını aldığı günden beri işçiye yapmadığını bırakmadı.

    Kendi döneminden önce çalışan personele her türlü mobing, baskı zulmü yapan Yavaş, şimdi de EYT'den emeklilik hakkı kazanan ve devlet tarafından emekli maaşları bile verilen işçilerin kıdem tazminatlarını ödemedi.

        AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan EYT'den emeklilik hakkı kazanan, emeklilik maaşlarını bile alan Ankara Büyükşehir Belediye çalışanlarının kıdem tazminatı alamadıklarını belgelerle ortaya çıkararak tepki gösterdi.

        "ANKARA ALLAH'A EMANET"
        "Yerel seçimlerden önce EYT'yi kendisinin çözeceğini söyleyen Yavaş, EYT'den emeklilik hakkı kazanan işçinin hakkını vermekten aciz" diyen AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "4 yıldır Ankara'yı, Ankaralı vatandaşları perişan ettiniz. Bozulan metrolar, en ufak yağmurda yaşanan su baskınları, kokan mazgallar insanları artık bıktırdı. Makam hırsları yüzünden gözleri kör olmuş durumda. Ankara Allah'a emanet. Terör örgütü liderini serbest bırakmak için şehir şehir gezen Yavaş, bu ülkenin evlatlarının hakkını bile vermiyor. Kendisi güya EYT'yi çözecekti. Kendi döneminden önce yapılanlara sahip çıkamayan Yavaş ve liyakatsiz yönetimi, yapılanlara da takoz olmaktan başka bir işe yaramıyor.

        "CİMER'E ŞİKAYET BAŞLADI"
        ABB'de çalışıp EYT'den emeklilik hakkı kazanan işçilerin hakları Cumhurbaşkanımızın gayretleri sayesinde tamamen teslim edilirken Ankara Büyükşehir Belediyesi hala haklarını vermemiş. Aylardır kıdem tazminatlarını alamayan çalışanlar Yavaş'ı CİMER'e şikayet etmeye başladı. Kendi işçisinin hakkını veremeyen bir kişi ülkeyi nasıl yönetecekti. Yavaş hem işçinin hakkını yiyor, hem kanunlara karşı geliyor. Hak, hukuk, adalet diye bas bas bağırıyorlar ne hak ne hukuk ne de adalet tanıyorlar" ifadelerini kullandı.

            4857 sayılı Kanunun 32'nci ve 112'nci maddelerinde emeklilik tazminatının hak edildiği ay içerisinde ödeneceği yönünde karar yer almakta. Bu da Mart ayında emekli olup, hak edip, maaşa bağlanan işçiye Mart ayı içerisinde emeklilik tazminatının ödenmesi yönünde. Eğer ödeme olmazsa 1475 sayılı kanun kapsamında hakkını alamayan işçilere dava açma hakkı doğuyor.

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            Haberler Haberler Mansur Yavaş EYT’li işçilerin tazminatlarını hala ödemedi: CİMER'e şikayet başladı
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