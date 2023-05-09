CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Mansur Yavaş'ın EYT vaadi havada kaldı! Belediyeden emekli olan 500 EYT'li 55 gündür hakkını alamıyor

Biz 30 bin işçiyiz hiç kimse Ramazan Bayramında evine bir çorap alamadı. Ramazan ikramiyelerimiz daha Çarşamba günü yatırıldı. O da eksik yatırıldı." İfadelerini kullandı.

"AKREP GİBİ CEBİMİZE EL UZATTILAR"

12 yıldır ABB'De çalışan Mikail Demirbaş, "Biz belediyede çok sıkıntı, çok kriz gördük. Ama bu yönetim bizi illallah ettirdi. Bu zillet ittifakı gelene kadar belediyede hiç kimse işçinin cebine el uzatılmadı. Bunlar akrep gibi cebimize el uzattılar. Bizim verilen haklarımızı da elimizden aldılar. Bunlar yönetime geldi tuvaletlerin içerisine 'HDP gelecek sizleri mahvedecek' yazıları yazdılar. Ramazan Bayramına aç girdik biz. Bayram bitti çoluk çocuğa bir şeker alamadık. Şimdi bizim ikramiyelerimizi yatırdı. Onu da eksik yatırdı. Ben asgari ücretin altında çalışıyor olarak görünüyorum. AK Parti döneminde hazırlanan maaş sistemi devam etseydi ben 20-25 bin lira maaş alırdım. Bunlar benim emekliliğimi bile yaktı. EYT sayesinde 10 yıl önce emekli oldum. Ekonomik sıkıntı çektiği söylenen devlet bana maaş verdi. Belediye emeğimin karşılığını hala vermedi. Belediye başıboş bırakıldı. Muhatap olacak kimse yok. Biz Mansur Yavaş'tan görevi bırakıp köşesine çekilmesini istiyoruz. 'APO'nun heykelini dikeceğiz' diyen bir adama inanan kişi ülkücü olamaz. Biz heba olduk diğer arkadaşlarımız heba olmasın. İcraat yok, para yok. Sadece laf var. Benim paramı versinler. Ben yıllarca hizmet ettim." şeklinde konuştu.