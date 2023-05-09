CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Mansur Yavaş'ın EYT vaadi havada kaldı! Belediyeden emekli olan 500 EYT'li 55 gündür hakkını alamıyor

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 2019 Yerel Seçimleri döneminde; TBMM'nin yetkisinde olmasına rağmen "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)" sorununu çözeceği vaadinde bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çözüme kavuşturulan EYT sorununun ardından birçok vatandaş emeklilik hakkına kavuştu. Ancak ABB personellerinin bu durumdan mahrum kaldığı ortaya çıktı. Seçim vaadi olarak yetkisi dışındaki EYT'yi kullanan Yavaş'ın emekli olan 500 işçinin haklarını ödemediği öğrenildi.
Yavaş, 10 Şubat 2019'da; "EYT'li vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinlemek ve çözümlerimizi anlatmak için yanlarında destek olduk. 31 Mart'tan sonra Ankara'da EYT'li vatandaşlarımız da çözümlerimizle gülecek" demişti.
ABB'nin mağdur ettiği çiçeği burnunda emekli vatandaşlar ABB'den 55 gündür haklarını almayı bekliyor. O işçiler konuştu.
Sabah'ta yer alan habere göre, ABB'de 11 yıldır kamyon şoförü olarak çalışan Celal Atagür, "23 Mart'ta EYT ile emekli oldum. O tarihten beri kıdem tazminatımı alamadım. Eğer hakkım yatırılmazsa yasal yollara başvuracağım. Benim gibi 500 kişi var. Biz önceki dönemin çalışanları olduğumuz için bize üvey evlat muamelesi yapılıyor. Biz karla mücadele ederken bunun için ödeme alıyorduk. Bu para 'Siz karla düzgün mücadele edemediniz' denilerek verilmedi. Sürekli ellerini cebimize attılar. İkramiye yatırıyorlar vergi dilimine girdiniz diyerek onu bile kesiyorlar. Mansur Yavaş'ı görüşmek için bulamıyoruz bile. Sürekli şehir dışında, mitinglerde, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı için çalışmalar yapmakta. Belediye Allah'a emanet durumda. Biz aldığımız maaşların brütünü 4 yıldır öğrenemedik. Melih Gökçek döneminde bu böyle değildi. Mansur Yavaş personele şöyle zam verdik, bu kadar zam yaptık diyor. Ama bu zamlar bizim taban maaşımıza yapılmadı. Yapılan zamlar yemek paralarına, yol paralarına yapılarak şişirildi. Direksiyon primi adı altında bin tl para ödendi. Bu ödemelerle bizim maaşımız 15 bin TL ancak oldu. Eski sistemi yapsa 25 bin TL maaş alabilirdim. Biz şimdi asgari ücretin altında bir prim ile çalışıyoruz. Ben Mansur Yavaş'ı ve ekibini Allah'a havale ediyorum. Göreve geldiğinde makam araçlarını sattığını söyleyen Yavaş, VİP lüks marka minibüsle işe gelip gidiyor. Bu dünyanın öbür tarafı da var. Banka promosyonlarımıza bile göz diktiler. Belediye personeli için iki banka promosyon teklifi verdi. Bize en düşük promosyon veren bankanın primi yatırıldı." dedi.