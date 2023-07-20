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    • 20.07.2023 15:50
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    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan depremzedelere kira desteği için yeni açıklama!

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremzedelere verilen kira destekleri ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "AFAD'dan Nisan ayından itibaren 4. kira destek ödemesi depremzede vatandaşlarımızın hesaplarına yatırıldı." dedi.

    takvim.com.tr
    Depremzedelere kira desteği için yeni açıklama!

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremzedelere verilen kira destek ödemelerine yönelik açıklamada bulundu.

    Bakan Yerlikaya, "AFAD'dan Nisan ayından itibaren 4. kira destek ödemesi depremzede vatandaşlarımızın hesaplarına yatırıldı. Temmuz ayında; toplam 304.108 haneye 1 milyar 285 milyon 317 bin TL kira destek ödemesi yapıldı.

    4 ayda ise toplam yapılan kira yardımı; 5 milyar TL'yi aştı. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla depremzede vatandaşlarımızın her zaman yanında ve yanında olmaya da devam edecek." dedi.

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    Haberler Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan depremzedelere kira desteği için yeni açıklama!
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