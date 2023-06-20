Mansur Yavaş zulmü devam ediyor! Kıdem tazminatını alamayan işçiler mahkemeye başvurdu

31 Mart Yerel Seçimlerinden önce hiçbir işçinin ekmeği ile oynanmayacağına söz veren, "Her işçi benim ailemin bir parçasıdır" diyerek işçilere hoş görünmeye çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği ilk günden itibaren binlerce işçiye mobing ve baskı uygulayarak ya ekmeklerinden etti ya da zorla sendika değişikliği yaptırdı.

Yavaş, kendi döneminden önce işe giren işçilerinde haklarını da gasp etmeye çalıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 yıllık EYT sorununu çözmesiyle milyonlarca mağdur emeklilik hakkı kazanırken, ABB'nin başına gelmeden önce "EYT'yi ben çözeceğim" diyerek mağdurlara söz veren Yavaş'ın, EYT'den dolayı emeklilik hakkı kazanan 500'e yakın çalışanın hakkını aylardır vermediği gün yüzüne çıktmıştı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan bu durumu belgeleriyle ortaya çıkarılmıştı. Emeklerinin karşılığını alabilmek için Cimer'e başvuran belediye çalışanlarının şimdi de mahkemeye başvuru yapmaya başladığı öğrenildi.