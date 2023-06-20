Mansur Yavaş zulmü devam ediyor! Kıdem tazminatını alamayan işçiler mahkemeye başvurdu

31 Mart Yerel Seçimlerinden önce hiçbir işçinin ekmeği ile oynanmayacağına söz veren, "Her işçi benim ailemin bir parçasıdır" diyerek işçilere hoş görünmeye çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği ilk günden itibaren binlerce işçiye mobing ve baskı uygulayarak ya ekmeklerinden etti ya da zorla sendika değişikliği yaptırdı.
Yavaş, kendi döneminden önce işe giren işçilerinde haklarını da gasp etmeye çalıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 yıllık EYT sorununu çözmesiyle milyonlarca mağdur emeklilik hakkı kazanırken, ABB'nin başına gelmeden önce "EYT'yi ben çözeceğim" diyerek mağdurlara söz veren Yavaş'ın, EYT'den dolayı emeklilik hakkı kazanan 500'e yakın çalışanın hakkını aylardır vermediği gün yüzüne çıktmıştı.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan bu durumu belgeleriyle ortaya çıkarılmıştı. Emeklerinin karşılığını alabilmek için Cimer'e başvuran belediye çalışanlarının şimdi de mahkemeye başvuru yapmaya başladığı öğrenildi.
Konuya ilişkin konuşan personellerden Serdar Barış Güloğlu: "Biz bazı şeyler güzellikle olsun diye çok uğraştık ama olmadı. Yasa ortada. Emekli olduğu ay içerisinde kıdem tazminatı ödenmeli diyor. Biz gerekli yerlerle görüştük. CİMER'e şikâyetimizi yaptık. Bize olumlu bir tek dönüş olmadı. Şimdi de mahkemeye başvuru yapıyoruz." dedi.
KENDİ ADAMLARINA MUSLUK SONUNA KADAR AÇIK
Bir başka vatandaş Mikail Demirbaş ise : "Kendi adamlarına musluk sonuna kadar açık, bize gelince hiçbir şey yok. EYT'den emekli olan CHP'lilere bile aynı ay içerisinde en yüksek primden kıdem tazminatları yatırıldı. Biz aradan geçen 3 aylık süre zarfına rağmen hala hakkımızı almak için mücadele ediyoruz. Ben hakkımı helal etmiyorum. CİMER'e şikâyetimi yaptım. Şimdi de mahkemeye vereceğim. Hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.
Sedat Anıl ise "Biz Yavaş göreve gelmeden önce belediyede çalışmaya başladık diye bize yapmadıklarını bırakmadılar. Kendi döneminde işe aldığı herkesin hakkını fazlasıyla verdi. Bizim cebimizden aldı kendi ceplerine koydular. Ne zaman bunlar göreve geldi işçi emeğinin karşılığını alamadı. Artık hakkımı mahkeme yoluyla alacağım" şeklinde konuştu.