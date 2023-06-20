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    • 20.06.2023 10:53
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    Mansur Yavaş zulmü devam ediyor! Kıdem tazminatını alamayan işçiler mahkemeye başvurdu

    31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde "EYT'yi çözeceğim" vaadinde bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT sorununu çözmesinin ardından verdiği sözleri birbir yuttu. Yavaş'ın EYT’den dolayı emeklilik hakkı kazanan Büyükşehir Belediyesi’nde 500’e yakın çalışanın hakkını aylardır vermediği gün yüzüne çıktı. Emeklilik hakkı kazandığı ay içerisinde emeklilik haklarının ödeneceği belirtilmesine rağmen aylardır kıdem tazminatlarını alamayan ve zulme uğrayan işçilerin, Yavaş’ı CİMER’e şikayet ettiği AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından belgeleriyle ortaya çıkarılmıştı. Emeklerinin karşılığını alabilmek için Cimer’e başvuran belediye çalışanları şimdi de mahkemeye başvuru yapmaya başladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Mansur Yavaş zulmü devam ediyor!

    31 Mart Yerel Seçimlerinden önce hiçbir işçinin ekmeği ile oynanmayacağına söz veren, "Her işçi benim ailemin bir parçasıdır" diyerek işçilere hoş görünmeye çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği ilk günden itibaren binlerce işçiye mobing ve baskı uygulayarak ya ekmeklerinden etti ya da zorla sendika değişikliği yaptırdı.

    Yavaş, kendi döneminden önce işe giren işçilerinde haklarını da gasp etmeye çalıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 yıllık EYT sorununu çözmesiyle milyonlarca mağdur emeklilik hakkı kazanırken, ABB'nin başına gelmeden önce "EYT'yi ben çözeceğim" diyerek mağdurlara söz veren Yavaş'ın, EYT'den dolayı emeklilik hakkı kazanan 500'e yakın çalışanın hakkını aylardır vermediği gün yüzüne çıktmıştı.

    AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan bu durumu belgeleriyle ortaya çıkarılmıştı. Emeklerinin karşılığını alabilmek için Cimer'e başvuran belediye çalışanlarının şimdi de mahkemeye başvuru yapmaya başladığı öğrenildi.

    Konuya ilişkin konuşan personellerden Serdar Barış Güloğlu: "Biz bazı şeyler güzellikle olsun diye çok uğraştık ama olmadı. Yasa ortada. Emekli olduğu ay içerisinde kıdem tazminatı ödenmeli diyor. Biz gerekli yerlerle görüştük. CİMER'e şikâyetimizi yaptık. Bize olumlu bir tek dönüş olmadı. Şimdi de mahkemeye başvuru yapıyoruz." dedi.

    KENDİ ADAMLARINA MUSLUK SONUNA KADAR AÇIK

    Bir başka vatandaş Mikail Demirbaş ise : "Kendi adamlarına musluk sonuna kadar açık, bize gelince hiçbir şey yok. EYT'den emekli olan CHP'lilere bile aynı ay içerisinde en yüksek primden kıdem tazminatları yatırıldı. Biz aradan geçen 3 aylık süre zarfına rağmen hala hakkımızı almak için mücadele ediyoruz. Ben hakkımı helal etmiyorum. CİMER'e şikâyetimi yaptım. Şimdi de mahkemeye vereceğim. Hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.

    Sedat Anıl ise "Biz Yavaş göreve gelmeden önce belediyede çalışmaya başladık diye bize yapmadıklarını bırakmadılar. Kendi döneminde işe aldığı herkesin hakkını fazlasıyla verdi. Bizim cebimizden aldı kendi ceplerine koydular. Ne zaman bunlar göreve geldi işçi emeğinin karşılığını alamadı. Artık hakkımı mahkeme yoluyla alacağım" şeklinde konuştu.

        Mağdurlardan Celal Atagür: "Banka promosyonlarımıza kadar göz diktiler. Aylardır emekliyim emekliliğimin tadını çıkaramadım. Çalışırken gördüğüm mobbing, baskı yetmedi emekliliğimi de zehir ettiler. Biz kimseden karşılıksız bir şey istemiyoruz. Emeğimizi istiyoruz. Aylardır kıdem tazminatımı alabilmek için mücadele ediyorum. Artık mahkemeye başvur yapacağım." ifadelerini kullandı.

        Liyakatli, iş bilen kadroları saf dışı bırakarak Ankaralı vatandaşlara 4 yıldır çile çektirmekten başka bir şey yapmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın EYT'den emekli olan 500 personelin de 3 aydır tazminatlarını vermedi. 3 aydır devletten emekli maaşlarını alan bayram ikramiyeleri yatan işçiler kıdem tazminatlarını almak için mahkemeye başvurmaya başladı.

        Seçim öncesi "EYT için çözümüm var" sloganıyla EYT sorununu kendisinin çözeceğini iddia eden Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan ve EYT ile emeklilik hakkı kazanan personellerin 3 aydır kıdem tazminatlarını ödemiyor. Aylardır haklarını alamayan personel hukuki yollara başvurmaya başladı.

        ÇOCUKLARIMIN HAKKINI YEDİRMEYECEĞİM

        Serdar Barış Güloğlu, "Yavaş göreve gelir gelmez bize her türlü mobbing ve baskıyı uyguladı. Haklarımız gasp edildi. Asgari ücret zammı alamadık, sözleşmeden doğan haklarımızı alamadık. Geçmişe dönük haklarımızı alamadık. Şimdi de kıdem tazminatlarımızı alamıyoruz. Devletimiz her türlü badireye rağmen haklarımızı kuruşu kuruşuna verdi. Üstüne bayram ikramiyelerimizi yatırdı. Biz Yavaş döneminde ikramiye alamadığımız bayram biliriz. Elini bir türlü cebimizden çıkarmayan Yavaş, şimdi de kıdem tazminatlarımıza gözünü dikti. 3 aydır oyalıyorlar. Biz bazı şeyler güzellikle olsun diye çok uğraştık ama olmadı. Yasa ortada. Emekli olduğu ay içerisinde kıdem tazminatı ödenmeli diyor. Biz gerekli yerlerle görüştük. CİMER'e şikâyetimizi yaptık. Bize olumlu bir tek dönüş olmadı. Şimdi de mahkemeye başvuru yapıyoruz. Çocuklarımın hakkını yedirmeyeceğim. Ben borç istemiyorum, hayrına para versin demiyorum. Yıllarca emek vermişim emeğimin karşılığını istiyorum" dedi.

            DEVLET HER ZAMAN HAK TANIDI

            Ramazan Bayramı'nda ikramiyelerimizi bile ödemediler diyerek tepki gösteren Mikail Demirbaş ise, "Devletimiz her türlü zorluğa rağmen, ekonomik sıkıntılara rağmen bize emeklilik hakkı tanıdı. Üstüne emekli maaşımızı verdi bayram ikramiyelerimizi bile yatırdı. Ama Yavaş ve ekibi sayesinde biz çalıştığımız süre zarfı içerisinde hiç hakkımızı alamadık. Emekli olduk hala haklarımızı alamıyoruz. ifadelerini kullandı.

            BİZİM CEBİMİZDEN ALIP KENDİ CEPLERİNE KOYDULAR

            Sedat Anıl da, "Biz Yavaş göreve gelmeden önce belediyede çalışmaya başladık diye bize yapmadıklarını bırakmadılar. Kendi döneminde işe aldığı herkesin hakkını fazlasıyla verdi. Bizim cebimizden aldı kendi ceplerine koydular. Şimdi Cumhurbaşkanımız sayesinde emekli olduk. Maaşlarımızı aldık ama kıdem tazminatımızı alamadık. Aradan aylar geçti. Görüşmediğimiz insan, başvurmadığımız yer kalmadı. Her defasında oyaladılar. Melih Gökçek döneminde böyle şeyler görmedik. Ne zaman bunlar göreve geldi işçi emeğinin karşılığını alamadı. Artık hakkımı mahkeme yoluyla alacağım" şeklinde konuştu.

            İŞ BİLEN BİRİSİ DEĞİL

            Celal Atagür, "4 yıldır personellere siz benim ailemsiniz diyor. Biz bir aile sıcaklığı göremedik. Aylardır hakkımız olanı alamıyoruz. Bu dünyanın öteki tarafı da var. Kimsenin hakkı kimsede kalmıyor. Biz yıllarca Ankara'ya hizmet ettik. Biz çalıştık onlar ellerini cebimize attılar. Aileyiz diyor bize üvey evlat muamelesi yapılıyor. Yağmur yağıyor iş bilen adam olmadığı için insanlar perişan oluyor. Banka promosyonlarımıza kadar göz diktiler. Aylardır emekliyim emekliliğimin tadını çıkaramadım. Çalışırken gördüğüm mobbing, baskı yetmedi emekliliğimi de zehir ettiler. Biz kimseden karşılıksız bir şey istemiyoruz. Emeğimizi istiyoruz. Aylardır kıdem tazminatımı alabilmek için mücadele ediyorum. Artık mahkemeye başvur yapacağım." diye konuştu..

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