Kemal Kılıçdaroğlu'nu en yakınları vuruyor! Muharrem Erkek karşı tarafa geçti

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden hezimetle çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu en yakınlarından darbe yemeye devam ediyor.



12. seçim yenilgisine rağmen mağlubiyetin faturasını MYK'ya kesen Kemal Kılıçdaroğlu 'değişim ve istifa' seslerini bastırmak için de kendisine yakın isimlere de görevlendirmelerde bulunarak koltuğunu sağlama alma çabasına girişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışlarına karşı da defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi.