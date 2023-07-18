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    • 18.07.2023 09:36
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nu en yakınları vuruyor! Muharrem Erkek karşı tarafa geçti

    Seçimlerin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışına karşı koltuğunu korumaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beklemediği yerden hamle yedi! Seçimleri kazanması halinde Adalet Bakanı yapmayı düşündüğü Muharrem Erkek, Ekrem İmamoğlu'nun tarafına geçti. CHP PM üyesi Muharrem Erkek delege yarışında Kılıçdaroğlu'na karşı "beyaz liste" çıkarıp köyleri ele geçirdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kemal Kılıçdaroğlu’nu en yakınları vuruyor!

    Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden hezimetle çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu en yakınlarından darbe yemeye devam ediyor.


    12. seçim yenilgisine rağmen mağlubiyetin faturasını MYK'ya kesen Kemal Kılıçdaroğlu 'değişim ve istifa' seslerini bastırmak için de kendisine yakın isimlere de görevlendirmelerde bulunarak koltuğunu sağlama alma çabasına girişti.

    Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışlarına karşı da defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi.


    İmamoğlu ise son olarak "İktidar İçin Değişim" çıkışı yaparak bir internet sitesi kurdu.


    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN 'GİTMİYORUM' MESAJI: NEYİ DEĞİŞTİRECEKSİNİZ
    Öte yandan İmamoğlu gibi Tanju Özcan, Kemal Anadol ve Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Bülent Tezcan, Engin Altay ve Özgür Özel de 'değişim' çıkışı yaptı.

        Son olarak geçtiğimiz gün CHP yandaşı Sözcü'ye konuşurak 'değişim' çağırlarına yanıt veren Kılıçdaroğlu "Neyi değiştireceksiniz" diyerek koltuktan kalmayacağını bir kez daha gösterdi.

        Yapılan çağrılara karşı Kurultay'a güçlü gitmek için delege seçimlerinde üstünlük sağlamak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu beklemediği yerden hamle yedi.

        MUHARREM ERKEK İMAMOĞLU'NUN TARAFINA GEÇTİ
        Seçimleri kazanması halinde Adalet Bakanı yapmayı düşündüğü Muharrem Erkek, Ekrem İmamoğlu'nun tarafına geçti.

        KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI LİSTE ÇIKARDI
        CHP PM üyesi Muharrem Erkek, memleketi Çanakkale'de devam eden delege seçimleri kapsamında "değişim" listeleri çıkardı.

        Bu hamlesiyle genel merkezde rahatsızlık yaratan Erkek, Merkez ilçeye bağlı köylerde Kılıçdaroğlu destekçilerine karşı önde çıktı.

        Gözünü yarın başlayacak olan ilçenin büyük mahallelerindeki ön seçimlere diken Erkek, kentteki değişim grubunun lideri konumunda bulunuyor.

        28 Mayıs gecesine kadar Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan Muharrem Erkek, bu tarihten sonra 180 derecelik dönüş yaparak İmamoğlu'nun "değişim" cephesine katıldı.

        İMAMOĞLU İLE GİZLİ TOPLANTI
        Yaklaşık 2 hafta önce İmamoğlu ve beraberindeki siyasilerle İstanbul'da gizli bir toplantı yaptığı ortaya çıkan Erkek, memleketinde delege avı için büyük bir operasyon başlattı.

        Sabah'taki habere göre kentteki ön seçimlerde CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın da desteklediği mavi listeye karşı "değişim" listesi oluşturan Erkek, Merkez ilçeye bağlı Çınarlı, Karacaören, Işıklar ve Güzelyalı köylerinden beyaz liste çıkardı.

        KILIÇDAROĞLU'NUN "HAYALİ" KABİNESİ DARMADAĞIN
        Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde bakan yapmayı düşündüğü CHP'li siyasiler, 28 Mayıs sonrası paramparça bir görüntüye büründü.

            Muharrem Erkek'in yanı sıra Aile Bakanlığı için adı geçen Selin Sayek Böke de İmamoğlu'nun yanında saf tutarak Kılıçdaroğlu'na cephe aldı.

            Dışişleri Bakanı olarak görevlendirileceği konuşulan Ünal Çeviköz, seçim hezimeti sonrası danışmanlık görevinden tasfiye edildi.

            Enerji Bakanı olarak atanması beklenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise Kılıçdaroğlu'na bağlılığını sürdürüyor.

            4 isim de kabinede yer almayı bekledikleri için milletvekili adaylığına başvuru yapmamıştı.

            MUHARREM ERKEK KILIÇDAROĞLU İLE POZ PAYLAŞMIŞTI
            Kılıçdaroğlu'nu aday olması için gazlayan isimlerden biri olan Muharrem Erkek seçim mağlubiyetinin ardından "Hak Hukuk Adalet!" notunu düştüğü bir fotoğraf paylaşmıştı. Fotoğrafta Erkek ve Kılıçdaroğlu'nun güldüğü görüldü.

            Mağlubiyet sonrası gülerek paylaşım yapan Muharrem Erkek'e ve Kılıçdaroğlu'na tepki yapmıştı.

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            Türk Telekom
            Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nu en yakınları vuruyor! Muharrem Erkek karşı tarafa geçti
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