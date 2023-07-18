Falyalı suikastında şok iddianame! Cinayetin kilit ismi Cemil Önal katillere içeriden bilgi vermiş

ACILI EŞ KORKU DOLU ANI ANLATTI

Halil Falyalı'nın eşi olan Özge Falyalı'nın ifadesinde olay günü yolda eşinin aracını gördüğünü, yanına gittiğinde eşinin kanlar içinde hareketsiz durduğunu, eşinin şoförünün kendisine "bize pusu kurdular taradılar bizi yenge" diyerek bağırdığını, başladığını, Cemil Önal'ın bildiği kadarıyla eşinin yanında çalıştığını ama hangi şirkette ne iş yaptığını bilmediğini, Halil'e bir vereceği olduğunu bildiğini, ama ne kadar olduğunu ve ne için olduğunu bilmediğini, eşi ile arasında bir tartışma ya da husumet olup olmadığını bilmediğini söylediği yer aldı.