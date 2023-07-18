Falyalı suikastında şok iddianame! Cinayetin kilit ismi Cemil Önal katillere içeriden bilgi vermiş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) otel ve kumarhane işletmeciliğiyle bilinen işadamı Halil Falyalı'nın 8 Şubat 2022 tarihinde uğradığı suikast sonucu şoförü Murat Demirtaş ile birlikte öldürülmesi sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.
Cinayete ilişkin Mehmet Faysal ve Mustafa Söylemez kardeşlere "Tasarlayarak adam öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme ya üye olma" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıl hapis, diğer 4 şüpheliye ise 46 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.
İKİNCİ İDDİANAME KORKUNÇ GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava tüm hızıyla devam ederken savcılık söz konusu suikastla ilgili tüm soru işaretlerini çözdü.
Korkunç suikaste ilişkin yürütülen ikinci soruşturmada kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Cemil Önal, kilit isim olarak yer aldı. Önal'ın "Kasten adam öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 72 yıla kadar hapsi istendi.