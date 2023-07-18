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    • 18.07.2023 11:11
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    Falyalı suikastında şok iddianame! Cinayetin kilit ismi Cemil Önal katillere içeriden bilgi vermiş

    İş adamı Halil Falyalı suikastına ilişkin başlatılan ikinci soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Kırmızı bültenle aranan Cemil Önal'ın kilit isim olduğu tespit edildi. Halil Falyalı'nın para transferlerini kontrol ettiği bilinen Önal'ın, bazı bilgileri ve uçuş kayıtlarının araştırılmasıyla suikasti gerçekleştiren kişilerle irtibatlı olup içeriden diğer şahıslara bilgi verdiği anlaşıldı. Firari şüphelinin "Kasten adam öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 72 yıla kadar hapsi istendi.

    takvim.com.tr
    Falyalı suikastında şok iddianame!

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) otel ve kumarhane işletmeciliğiyle bilinen işadamı Halil Falyalı'nın 8 Şubat 2022 tarihinde uğradığı suikast sonucu şoförü Murat Demirtaş ile birlikte öldürülmesi sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

    Cinayete ilişkin Mehmet Faysal ve Mustafa Söylemez kardeşlere "Tasarlayarak adam öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme ya üye olma" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıl hapis, diğer 4 şüpheliye ise 46 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

    İKİNCİ İDDİANAME KORKUNÇ GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI
    İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava tüm hızıyla devam ederken savcılık söz konusu suikastla ilgili tüm soru işaretlerini çözdü.

    Korkunç suikaste ilişkin yürütülen ikinci soruşturmada kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Cemil Önal, kilit isim olarak yer aldı. Önal'ın "Kasten adam öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 72 yıla kadar hapsi istendi.

        BAŞ ŞÜPHELİLERLE AYNI OTELDE KONAKLAMA
        Falyalı cinayeti kapsamında hazırlanan ikinci iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. Şüpheli Cemil Önal'ın olaydan 7 gün önce şüpheli Ömer Tunç ile aynı uçakta KKTC'ye gittiği, Ömer Tunç'la arasında geçmişe dayalı yakın ilişki olduğunun tespit edildiği ve "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan yargılanan Mustafa Söylemez ile birlikte otel konaklama ve ortak uçuş kayıtları gibi irtibatları olduğu vurgulandı.

        OLAYDAN SONRA ÜLKEDEN KAÇMIŞ
        Baz bilgileri de tespit edilen şüpheli Cemil Önal'ın, öldürme eylemini gerçekleştirenler arasında olan Mehmet Faysal Söylemez ile de hem olaydan önce hem de olaydan sonra bir araya geldikleri kaydedildi.

        Halil Falyalı'nın daha önceden para transferlerini kontrol eden kişi olarak bilinen Önal'ın cinayetten kısa bir süre sonra ülkeden ayrıldığı açıklandı.

            ACILI EŞ KORKU DOLU ANI ANLATTI
            Halil Falyalı'nın eşi olan Özge Falyalı'nın ifadesinde olay günü yolda eşinin aracını gördüğünü, yanına gittiğinde eşinin kanlar içinde hareketsiz durduğunu, eşinin şoförünün kendisine "bize pusu kurdular taradılar bizi yenge" diyerek bağırdığını, başladığını, Cemil Önal'ın bildiği kadarıyla eşinin yanında çalıştığını ama hangi şirkette ne iş yaptığını bilmediğini, Halil'e bir vereceği olduğunu bildiğini, ama ne kadar olduğunu ve ne için olduğunu bilmediğini, eşi ile arasında bir tartışma ya da husumet olup olmadığını bilmediğini söylediği yer aldı.

            BAZ SİNYALLERİ KORKUNÇ PLANI AÇIK ETTİ
            Şüpheli Cemil Önal'ın son iki yılda 18 kez KKTC'den Türkiye'ye, 15 kez Türkiye'den KKTC'ye uçuş kaydının bulunduğunun kaydedildiği iddianamede, şüphelilerin planlı ve profesyonel şekilde görüştüğü, bu noktada şüpheli Önal'ın hem eylemi gerçekleştiren Söylemezler suç örgütü lideri Mustafa Söylemez ile hem de yine Kıbrıs'ta ki eylemde olup orada hala tutuklu bulunan Musa Çiçek ile ortak baz sinyallerinin bulunduğu, aynı zamanda olayın ardından Söylemezler suç örgütünün diğer lideri ve yöneticisi Mehmet Faysal Söylemez ile yakın baz bilgilerinin tespit edildiği aktarıldı.

            ANA DAVA DOSYASIYLA BİRLEŞTİRİLECEK
            Suikasti gerçekleştiren kişiler ile irtibatlı olup içeriden diğer şahıslara bilgi vererek "Kasten adam öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 72 yıla kadar hapsi istenen şüpheli Önal hakkındaki iddianamenin, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ana dava dosyasıyla birleştirilmesi de talep edildi.

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            Haberler Güncel Falyalı suikastında şok iddianame! Cinayetin kilit ismi Cemil Önal katillere içeriden bilgi vermiş
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