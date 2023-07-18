Mersin, Hatay, Çanakkale, Tekirdağ, Adana, Balıkesir, Diyarbakır'da orman yangını! Yangında son durum ne?

Herkesin yangının söndürülmesi için seferber olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şu anda TOMA'larımız, polisimiz, çevik kuvvetimiz hepsi burada. Jandarma komandolarımız geliyor akşama bir şey lazım olursa diye. Şu anda Tetecik köyüne gelmesin diye uğraşıyoruz. Allah'a şükürler olsun köyümüzde herhangi bir sıkıntı yok, kaybımız yok. Evlere ulaşmadan arkadaşlarımız tüm gayretleriyle yangını engellemeye gayret ediyor. Şu anda kontrol altında gibi görünüyor. Yalnız rüzgar devam ediyor. Rüzgarın devam etmesi demek bu yangının en ufak bir kıvılcım bile kalsa en ufak bir kor bile kalsa bunun bir rüzgarla tekrar alevlenebileceği anlamına geliyor. Onun için son duman ortadan kalkmadan biz buna söndü diyemiyoruz. Öyle ümit ediyorum ki bütün arkadaşlarımızla birlikte tamamen sönene kadar burada olacağız. Biz de hep birlikte burada olacağız. Arkadaşlarımızın yanındayız. Gayret ediyoruz yangının söndürülmesi için. İnşallah kısa zamanda sönecek."