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    • 06.06.2023 23:45
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    CHP'de değişen bir şey yok... Gitti Ünal Çeviköz geldi Namık Tan! FETÖ ve CIA ile kirli ilişkiler ağı

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan kalkmıyor. Parti tabanının gazını alabilmek için çevresinde değişiklik yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Ünal Çeviköz'ün yürüttüğü Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı görevine Namık Tan'ı getirdi. Namık Tan'ın da Ünal Çeviköz gibi ABD yanlısı bir tavır takınarak S-400'lere karşı sözler söylediği ve ABD'nin 2021'de imza attığı sözde Ermeni soykırımına yönelik kararını, Türkiye'yi sorumlu tuttuğu biliniyor. Öte yandan Namık Tan'ın FETÖ firarileri ve CIA ile olan kirli ilişkiler ağı dikkat çekiyor.

    takvim.com.tr
    Gitti Ünal Çeviköz geldi Namık Tan!

    8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yedi.

    KOLTUKTAN KALKMIYOR
    12. seçimini de kaybeden Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi beklenirken "Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" ifadeleriyle koltuktan kalkmayacağının sinyalini verdi.

    GAZ ALMAK İÇİN DEĞİŞİKLİLERE İMZA ATTI
    Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim." ifadeleriyle bayrak açtı. Ancak Kılıçdaroğlu'na "Sen İstanbul'a bak" diyerek yol gösteren Kemal Kılıçdaroğlu seçmenin gazını da alabilmek için kendi kontrolü altında kurultay sürecini başlatarak bazı isimlerle yolları ayırdı.

    ÜNAL ÇEVİKÖZ'Ü YEDİ
    Bu isimlerden biri de ABD yanlısı ve Türkiye'nin milli politikalarına karşı tavrı ile bilinen Ünal Çeviköz oldu.

    Rusya-Ukrayna savaşından Suriye'deki gelişmelere teröre destek veren İsveç'in NATO'ya üyeliğine ve S-400'lere kadar her meselede Türkiye'nin çıkarlarına karşı duran Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün görevine son verildi.

    AYNI KAFADA BAŞKA İSİM: NAMIK TAN
    Ancak Kılıçdaroğlu'nun Ünal Çeviköz'ün yerine atadığı isim ise CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan oldu.

    Türkiye'nin eski ABD Büyükelçisi Namık Tan Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığına getirildi.

        Namık Tan'ın da Ünal Çeviköz gibi Türkiye'yi hedef alan açıklamaları biliniyor.

        ABD AĞZI İLE S-400 TEHDİDİ
        Kılıçdaroğlu'nun koltuk verdiği Namık Tan, Türkiye'nin ulusal güvenliği için Rusya'dan satın aldığı S-400'leri, ABD ile ilişkileri bozacağını savunarak hedef almıştı.

        Tan, "S-400 alımında ısrar, ilişkilerimizi ciddi şekilde gerecektir. Bunun ekonomimize de çok olumsuz yansımaları olur. 'Dış politikada bin düşünüp, bir adım atmak gereklidir' sözünü bugünlerde hatırda tutmamızda yarar var" ifadeleriyle tehdit vari açıklamalarda bulunmuştu.

        BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: SANA BU SÖZÜ SÖYLEME HAKKINI KİM VERİYOR
        Erdoğan Tan'ın açıklamalarına tepki göstererek şunları söylemişti;

        "Bunlar ihanet içindeler. Sen bu milletin ekmeğini yiyeceksin, büyükelçilik yapacaksın ondan sonra terbiyesizce açıklama yapacaksın. Önce bir defa senin haddine mi? Sen büyükelçilik yaptın diye, emekli oldun diye sana bu sözü söyleme hakkını kim veriyor? Neymiş, 'Amerika ile iyi geçinmek lazım.' şudur, falan, filan... Biz, milletimizin menfaatine olan ne ise, bu menfaat olduğu sürece her şeyi iyi geçinme üzerinde devam ettiririz. Biz kalkacağız, 1 milyar 200 milyon dolar F-35 için vereceğiz, ondan sonra yok şöyleydi, yok böyleydi. Zaten bize iki tanesi teslim edildi, şimdi diğer iki tanesi gelecek. Zorla buna talip olmadık ki biz NATO'nun bir ortağı olarak bu da gündeme geldiği için girdik."

        ABD'NİN SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI KARARINDAN TÜRKİYE'Yİ SORUMLU TUTTU
        Namık Tan 2021'DE ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde soykırımı kabul etmesinde Türk dış politikasının payı olduğunu savunarak şu skandal ifadeleri kullandı;

        "ABD'nin 1915 olaylarını bugün soykırım olarak tanıması, Türkiye'nin, uzunca bir süredir izleyegeldiği yanlış dış politikanın ve bu sebeple dünyada adeta yapayalnız kalmış olmasının doğal bir sonucudur"

        FETÖ'CÜLERLE KOL KOLA POZLARI VAR
        Namık Tan'ın, firari FETÖ imamları Emre Çelik ve Faruk Taban ile temasları biliniyor.

        FETÖ'CÜNÜN EŞİNDEN TEBRİK
        FETÖ'nün ABD'deki destekçilerinden olan, işadamları yapılan



            Tol şunları yazdı;

            "Ortadoğu Enstitüsü @MiddleEastInst Türkiye Programı'mızın danışma kurulu üyesi sevgili Namım Tan, CHP'nin İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı. Tebrik ediyorum @NamikTan. Türkiye Programı'na bugüne dek verdiğiniz destek için de çok teşekkürler." Tol, Yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına da sosyal medyadan destek veriyor.

            FETÖ KURULUŞUNDAN ÖDÜL ALDI
            Firari FETÖ'cülerle yakın ilişkisini bulunan Tan, FETÖ'nün ABD'deki vakıf, dernek ve kurumlarını çatısı altında topladığı Washington'daki Türk Amerikan Birliği'nde (Turkic American Alliance) FETÖ imamı Faruk Taban'ın elinden ödül aldı.



            CIA İLE YAKIN İLİŞKİSİ VAR
            FETÖ'nün ve ABD'nin dilini kullanarak Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunan Tan'ın CIA ile bağını ortaya koyan bir takım bilgiler de kamuoyuna yansımıştı.



            Tan'ın hem görev aldığı dönemde hem de emeklilik yıllarında CIA tarafından Ulusal Demokrasi Fonu (NED) çatısı altına finanse edilen ve sözde düşünce kuruluşu adı altında farklı faaliyetler gösteren Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü (IRI) ile yakın ilişkisi ortaya çıkmıştı.

            CHP'nin vekil adayı Tan'ın toplantılarına aktif olarak katıldığı CIA destekli düşünce kuruluşu IRI, ABD'nin 'Demokrasiyi yayma' kılıfıyla dünya üzerinde yürüttüğü istihbari faaliyetlerde doğrudan kullandığı bir kurum olarak biliniyor.


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            Haberler Güncel CHP'de değişen bir şey yok... Gitti Ünal Çeviköz geldi Namık Tan! FETÖ ve CIA ile kirli ilişkiler ağı
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