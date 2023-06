CHP'de değişen bir şey yok... Gitti Ünal Çeviköz geldi Namık Tan! FETÖ ve CIA ile kirli ilişkiler ağı

GAZ ALMAK İÇİN DEĞİŞİKLİLERE İMZA ATTI

Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim." ifadeleriyle bayrak açtı. Ancak Kılıçdaroğlu'na "Sen İstanbul'a bak" diyerek yol gösteren Kemal Kılıçdaroğlu seçmenin gazını da alabilmek için kendi kontrolü altında kurultay sürecini başlatarak bazı isimlerle yolları ayırdı.