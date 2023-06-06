CHP'de değişen bir şey yok... Gitti Ünal Çeviköz geldi Namık Tan! FETÖ ve CIA ile kirli ilişkiler ağı

8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yedi.
KOLTUKTAN KALKMIYOR
12. seçimini de kaybeden Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi beklenirken "Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" ifadeleriyle koltuktan kalkmayacağının sinyalini verdi.
GAZ ALMAK İÇİN DEĞİŞİKLİLERE İMZA ATTI
Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim." ifadeleriyle bayrak açtı. Ancak Kılıçdaroğlu'na "Sen İstanbul'a bak" diyerek yol gösteren Kemal Kılıçdaroğlu seçmenin gazını da alabilmek için kendi kontrolü altında kurultay sürecini başlatarak bazı isimlerle yolları ayırdı.
ÜNAL ÇEVİKÖZ'Ü YEDİ
Bu isimlerden biri de ABD yanlısı ve Türkiye'nin milli politikalarına karşı tavrı ile bilinen Ünal Çeviköz oldu.
Rusya-Ukrayna savaşından Suriye'deki gelişmelere teröre destek veren İsveç'in NATO'ya üyeliğine ve S-400'lere kadar her meselede Türkiye'nin çıkarlarına karşı duran Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün görevine son verildi.
AYNI KAFADA BAŞKA İSİM: NAMIK TAN
Ancak Kılıçdaroğlu'nun Ünal Çeviköz'ün yerine atadığı isim ise CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan oldu.
Türkiye'nin eski ABD Büyükelçisi Namık Tan Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığına getirildi.