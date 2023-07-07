Ekrem'in 'değişim ekibi' rakı masasında! Hikmet Çetin'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: CHP'yi sağa çeken proje...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim hezimetinin ardından genel başkanlık koltuğu için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasından bilek güreşi başladı. Delegeler, yöneticiler ve fondaş medya temsilcilerinin de katıldığı mücadelede, neredeyse her gün yeni hamleler yapılıyor. İmamoğlu'na yakın ekip bir restoranda bir araya geldi. ekipte yer alan Hikmet Çetin'in Kılıçdaorğlu'nu hedef alan sözleri dikkat çekti.

KARŞILIKLI RESTLEŞTİLER: 'DEĞİŞİM-İSTANBUL'

Ekrem İmamoğlu'nun "Genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi.