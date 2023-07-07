Ekrem'in 'değişim ekibi' rakı masasında! Hikmet Çetin'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: CHP'yi sağa çeken proje...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim hezimetinin ardından genel başkanlık koltuğu için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasından bilek güreşi başladı. Delegeler, yöneticiler ve fondaş medya temsilcilerinin de katıldığı mücadelede, neredeyse her gün yeni hamleler yapılıyor. İmamoğlu'na yakın ekip bir restoranda bir araya geldi. ekipte yer alan Hikmet Çetin'in Kılıçdaorğlu'nu hedef alan sözleri dikkat çekti.
KARŞILIKLI RESTLEŞTİLER: 'DEĞİŞİM-İSTANBUL'
Ekrem İmamoğlu'nun "Genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi.
İMAMOĞLU'NUN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞINA 'KAPTAN BENİM' RESTİ
CHP'nin kaptanının kendisi olduğunu söyleyerek Ekrem İmamoğlu'na 'haddini bil' göndermesi yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.'' diye konuştu.
İL BAŞKANLARI ÜZERİNDEN RESTLEŞME SÜRDÜ
Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin birbirlerini hedef almasının yanısıra son olarak il başkanları üzerinden restleşmeler yaşandı.
Genel Merkez tarafından 'Genel Başkan'ın yanındayız' konulu deklarasyonun imzalanmasına önce karşı çıkan il başkanları daha sonra 'bir şekilde' ikna edilerek Kılıçdaroğlu lehine imza attı.
81 il başkanının metninde yer alan ifadede "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır." ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu hedef alındı.