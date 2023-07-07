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    • Haberler
    • 07.07.2023 21:07
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    • 07.07.2023 22:04
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    Ekrem'in 'değişim ekibi' rakı masasında! Hikmet Çetin'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: CHP'yi sağa çeken proje...

    Seçim yenilgisinin ardından koltuk savaşlarının başladığı CHP'de, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "mücadeleye devam edeceğim" diyerek parti içi muhalefete "buradayım" mesajı verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise; "değişimeyen tek şey değişimdir" sözleriyle Genel Merkez'e bayrak açtı. Taraflar arasındaki baba-oğlu kavgasına delegeler ve yöneticiler de söylemleri ve eylemleriyle katılıyor. İmamoğlu'na yakın ekip dün akşam bir balıkçı restoranında, bir araya geldi. Masada 3 eski genel başkan Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Altan Öymen de yer aldı. Çetin, değişim isteyen isimler arasında ön plana çıkıyor. Son olarak Fatih Altaylı'ya açıklamalarda bulunan Çetin, "Kılıçdaroğlu, CHP'ye Deniz Baykal'dan bile daha fazla zarar veriyor" derken, partiyi çok fazla sağa çeken Kılıçdaroğlu'nun “proje” olduğunu dile getirdi.

    takvim.com.tr
    Ekrem’in ’değişim ekibi’ rakı masasında

    Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim hezimetinin ardından genel başkanlık koltuğu için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasından bilek güreşi başladı. Delegeler, yöneticiler ve fondaş medya temsilcilerinin de katıldığı mücadelede, neredeyse her gün yeni hamleler yapılıyor. İmamoğlu'na yakın ekip bir restoranda bir araya geldi. ekipte yer alan Hikmet Çetin'in Kılıçdaorğlu'nu hedef alan sözleri dikkat çekti.

    KARŞILIKLI RESTLEŞTİLER: 'DEĞİŞİM-İSTANBUL'
    Ekrem İmamoğlu'nun "Genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi.

    İMAMOĞLU'NUN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞINA 'KAPTAN BENİM' RESTİ
    CHP'nin kaptanının kendisi olduğunu söyleyerek Ekrem İmamoğlu'na 'haddini bil' göndermesi yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.'' diye konuştu.

    İL BAŞKANLARI ÜZERİNDEN RESTLEŞME SÜRDÜ
    Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin birbirlerini hedef almasının yanısıra son olarak il başkanları üzerinden restleşmeler yaşandı.

    Genel Merkez tarafından 'Genel Başkan'ın yanındayız' konulu deklarasyonun imzalanmasına önce karşı çıkan il başkanları daha sonra 'bir şekilde' ikna edilerek Kılıçdaroğlu lehine imza attı.

    81 il başkanının metninde yer alan ifadede "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır." ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu hedef alındı.

        İMAMOĞLU BİLDİRİYE KARŞI ÇIKTI: 4 İL BAŞKANI YAZDI
        İl başkanlarının imza kararı ile eş zamanlı olarak Ekrem İmamoğlu bir kez daha 'değişim' çıkışı yaptı ve söz konusu metni 4 il başkanının yazdığını savunarak Kılıçdaroğlu'na yüklenmeyi sürdürdü.

        İMAMOĞLU'NUN SİTESİ GÖRÜNDÜ
        Karşılıklı atışmalar sürerken son olarak İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na bayrak açmak için kurduğu 'İktidar İçin Değişim' isimli internet sitesi yayına girdi.

        Sitede yer alan metinde vatandaşın CHP'de bir değişim talep ettiği savunularak, "Geldiğimiz noktada; Türkiye'nin geleceği için akılcı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Değişimin temeli hiç kuşkusuz toplumsal taleptir. Sabırlı ve aklı öne koyan ama, bir o kadar da kararlı bir tutumla değişimin gerçekleşmesi pekala mümkündür. Bu ihtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir." ifadelerine yer verildi.

        İMAMOĞLU EKİBİ TOPLANDI!
        CHP'de değişim amacıyla düzenlenen ve partinin ağır toplarının yer aldığı bir toplantıdaki rakılı sofra dikkat çekti.

        Ankara Yakamoz Restoran'daki toplantıda 3 eski genel başkan Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Altan Öymen, İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve partililer yer aldı.

        KILIÇDAROĞLU PROJESİ!
        Masada yer alan Hikmet Çetin, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sert açıklamalarda bulundu. Fatih Altaylı'ya knouşan Çetin, Kılıçdaroğlu'nun partiye Deniz Baykal'dan bile daha fazla zarar verdiğini söyledi.

            Çetin'e göre, CHP'yi çok fazla sağa çeken Kılıçdaroğlu bir proje.

            Çetin, "Keşke SHP'yi kapatmasaydık. Keşke Sosyal Demokrat Halkçı Parti'yi CHP ile birleştirmeseydik. Bugün SHP kalsaydı. Bugün böyle bir partiye ne kadar ihtiyaç olduğunu görüyoruz" dedi.

            KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZÜ AKILLARDA
            "Rakı sofralarında Türkiye'yi kurtaranları partiden temizleyeceğiz" Kılıçdaroğlu, 9 yıl önce de partide değişim sloganıyla çıktığı olağanüstü kurultayda sert açıklamalarda bulunmuştu.

            Rakı masasında "değişim" toplantısı, Kılıçdaroğlu'nun o sözlerini akıllara getirdi.

            Kılıçdaroğlu, o dönemde partideki elitleri eleştirerek, "Elit olmak ayrı, elitist olmak ayrı. Elitlere yami seçkinlere saygım var. Otururlar konuşurlar, düşüncelerini topluma aktarırlar ve toplumu aydınlatırlar. Ama bir de elitistler var. Rakı sofralarında Türkiye'yi kurtarırlar. Bunlardan partiyi temizleyeceğiz, herkes çok iyi bilsin. Bana çalışan adam lazım, rakı sofralarında konuşan adam değil." demişti.
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