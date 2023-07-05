Son dakika: İYİ Parti'de kurucular kurulu eriyor! İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ersönmez Yarbay istifa etti

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimet sonrası terör destekli 8'li koalisyonda üst düzey istifalar gelmeye devam ediyor. Aytun Çıray ile başlayan istifa furyası Ahat Andican, Emine Küçükali, Taylan Yıldız ve Murat Keçeciler ile devam etmişti. İYİ Parti kurucular kurulu üyelerinden birkaç ismin daha istifa edeceği kulislerle konuşuluyordu.

KURUCULAR KURULU ERİYOR

İYİ Parti kurucular kurulu üyesi Ersönmez Yarbay, İYİ Parti'den istifa etti.

"BİRAZ ZEKA LAZIM"

Parti rozetini Meral Akşener'in taktığı İYİ Parti STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Keçeciler istifa etti. Keçeciler yaptığı açıklamadai İYİ Parti'nin tarih olduğuna dikkat çekerek, "Siyaset duygularla yapılır, ideallerle yapılır ama biraz da zekâ katmanız gerek. Bugünkü siyaset tarlasının temizlenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

MURAT KEÇECİLER: İYİ PARTİ TARİH OLDU

Keçeciler istifasına ilişkin şunları söyledi;

"İYİ Parti'deki arkadaşların kafası karışık. İYİ Parti Konya İl Başkanı Kadir Ulusoy genel merkeze rağmen başkan seçildi. Siyaset duygularla yapılır, ideallerle yapılır ama biraz da zekâ katmanız gerek. Bugünkü siyaset tarlasının temizlenmesi gerekiyor.

Ne yazık ki bu sistemde vasıfsız ve çapsız siyaset ve siyasetçiler çıkıyor. Sayın Akşener altılı masadan kalktığında yaptığı açıklamada, 'Ya tarih yazacaklarını ya da tarih olacaklarını' söylemişti. Seçimlerde de İYİ Parti 'tarih yazacağız' sloganını kullandı, netice itibariyle seçimler kaybedildiğine göre İYİ Parti tarih oldu.

Yeni bir siyaset kültürüne ihtiyaç var dedik. Birçok proje sunduk Genel Merkeze, kabul görmedi. Ben İYİ Parti'de siyaset yapamayacağımı anladım. 'Kaybedilecek bir kavganın sebebi biz olmayalım' dedik. İstifa ediyorum."

SOSYAL MEDYADAN YAYINLADIĞI VİDEO İLE İSTİFA ETTİ

İyi Parti kurucularından Taylan Yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ile partiden istifa ettiğini açıkladı.

Yıldız partisinden istifa ettiğini şu sözlerle açıkladı:

Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum.

Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım.

Sebebi kişisel değil, sistemsel...