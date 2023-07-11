Son dakika: Milliyetçi Hareket Partisi Grup Toplantısı! Genel Başkan Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

AHaber CANLI YAYIN

Son dakika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli, "TBMM 1 Ekim 2023 tarihine kadar çalışmalarına ara vermeden, kanun tekliflerini kabul ederek milletimizin beklentilerini karşılamak durumundayız. Depremin ağır sonuçları en aza indirilecektir. Depremin neden olduğu maliyetlerin yanında ekonomi faturası 104 milyar dolar düzeyindedir" dedi.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI MESAJI

"Hayat pahalılığı kaderimiz değildir" diyen Bahçeli, "Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme gayesi taşıyan bir iktidar iş başında. Memur ve emekliye yapılacak zamların destekçisiyiz. Emeklilerimiz yüzde 25'lik maaş artışı gerçekçi bulunmamıştır. Seyyanen zammın emeklilere de yansıtılması önerimizdir. Gelir vergisi dilimleri ve kıdem tazminatı düzenlemeleri gözden geçirilmelidir. İşçilerimize ve asgari ücretle geçinen kardeşlerimizle beraber memur ve emeklilerin maaşlarının artırılması satınalma gücünü artıracaktır" ifadelerini kullandı.