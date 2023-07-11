Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa paylaşımı: "Asla unutmayacağız, unutturmayacağız" | Srebrenitsa'da baba-oğul yan yana gömüldü

ANMA TÖRENİNE VİDEO MESAJ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımında yaşamını yitirenleri anarak, "Bugün, 28 yıl öncesine göre ekonomisi, diplomasisi, imkan ve kabiliyetleriyle çok daha güçlü, daha itibarlı bir Türkiye vardır. Ülke olarak burada yaşanan acıların tekrarına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, Bosna Hersek'teki "Srebrenitsa Soykırımının 28. Yıldönümü Anma Töreni"ne video mesaj gönderdi.

Türkiye'deki kritik seçim süreci boyunca dualarını esirgemeyen tüm Bosna Herseklilere teşekkür eden Erdoğan, "Milletimizle birlikte canımızdan bir parça gördüğümüz Bosna Hersekli kardeşlerimizin de güvenine layık olmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Bugünün, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımının 28. yılı olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu matem günümüzde şehitlerimizin kederli ailelerine ve tüm Boşnak kardeşlerimize bir kez daha en içten taziyelerimi sunuyorum. Merhum Aliya'nın 'Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın, çünkü unutulan soykırım tekrarlanır' sözündeki hikmeti ve acı gerçeği aklımızdan çıkarmıyoruz. Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Tüm dünyanın gözleri önünde Srebrenitsa'da işlenen soykırımın yüreklerimizde açtığı yara 28 yıldır kanamaya devam ediyor. Defnettiğimiz her bir şehidimizle o günleri bir daha yaşıyor, bir daha hatırlıyor, gözyaşlarımızı bir kez daha içimize akıtıyoruz. Bugün 30 şehidimizi daha ebedi istirahatgahlarına uğurlayacağız. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Rabb'im, tüm şehitlerimizi cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin."