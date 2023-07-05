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    • 06.07.2023 00:11
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    • 06.07.2023 00:11
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    İYİ Parti işler hiç iyi gitmiyor! Partiden istifa eden Taylan Yıldız'dan itiraf: Listemizde yer alan birçok insanı ömrü hayatımda görmedim

    Seçimlerde hezimetinden sonra CHP'de olduğu gibi İYİ Parti'de de sular durulmuyor. İYİ Parti'de peş peşe istifa haberleri gelmeye devam ederken, bu kervana partinin kurucusu Taylan Yıldız da katılmıştı. Yıldız istifasını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurarak, "Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım. Sebebi kişisel değil, sistemsel" ifadelerini kullanmıştı. Tüm bu yaşananların ardından katıldığı canlı yayında soruları cevaplayan Taylan Yıldız çok çarpıcı itiraflarda bulundu. İYİ Parti'nin adeta yolgeçen hanı olduğu söyleyen Yıldız, "Listelerimizde en üst sıralarda yer bulan birçok insanı ben ömrü hayatımda görmedim parti kurucusuyum. Görmedim, ismini de bilmem. Partideki birçok insanın da tanımadığına eminim, yemin edebilirim" dedi.

    Ömrü hayatımda görmedim

    14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan koalisyon masasının ortaklarından İYİ Parti'de sular durulmuyor. Yaşanan buhranın hemen ardından tek tek parti üyelerini kaybeden Meral Akşener'in İYİ Partisi'nde büyük yaprak dökümü var.



    Meral Akşener'in en güvendiği isimlerden olan Taylan Yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ile, partiden istifa ettiğini geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı.



    Yıldız partisinden istifa ettiğini şu sözlerle açıklamıştı:

    Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım. Sebebi kişisel değil, sistemsel...

    Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara'nın gençleri duymaması meselesi…

    Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz!



        "ÖMRÜ HAYATIMDA GÖRMEDİM"
        'İYİ Parti'de aday sıraları satıldı' iddiasıyla ilgili konuşan Taylan Yıldız "Listelerimizde en üst sıralarda yer bulan birçok insanı ben ömrü hayatımda görmedim parti kurucusuyum. Görmedim, ismini de bilmem. Partideki birçok insanın da tanımadığına eminim, yemin edebilirim." dedi.



        "NASIL GİRDİLER BİLMİYORUM"
        Taylan Yıldız söz konusu isimlerin listelere nasıl girdiğiyle ilgili olarak "Siz söyleyin ben bilmiyorum nasıl girdi. Hangi tabandan oy alarak girdi oraya ben bilmiyorum. Sonuçta olay 'Taylan Yıldız milletvekili gösterilmedi' olayı değil. Olay sistemsel bir sorun.

        Bugün CHP listelerinden de birçok vicdanı yaralayan isimler oralarda var. Ben bunu genç arkadaşlarımdan duyuyorum. Siz bunu bir insanın iki dudağı arasında bırakırsanız, o insana yalvarma suretiyle aday olmaya çalışırsanız her şey olur." ifadelerini kullandı.

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