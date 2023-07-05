İYİ Parti işler hiç iyi gitmiyor! Partiden istifa eden Taylan Yıldız'dan itiraf: Listemizde yer alan birçok insanı ömrü hayatımda görmedim

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan koalisyon masasının ortaklarından İYİ Parti'de sular durulmuyor. Yaşanan buhranın hemen ardından tek tek parti üyelerini kaybeden Meral Akşener'in İYİ Partisi'nde büyük yaprak dökümü var.
Meral Akşener'in en güvendiği isimlerden olan Taylan Yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ile, partiden istifa ettiğini geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı.
Yıldız partisinden istifa ettiğini şu sözlerle açıklamıştı:
Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım. Sebebi kişisel değil, sistemsel...
Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara'nın gençleri duymaması meselesi…
Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz!