İYİ Parti'den kaçan kaçana: STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Keçeciler istifa etti: Biraz zeka lazım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı.
CHP VE İYİ PARTİ KARIŞTI
Seçimlerin ardından muhalefet karıştı. CHP'de Ekrem İmamoğlu 'değişim' çıkışıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerken İYİ Parti'de kopuşlarla boğuşuyor.
İYİ PARTİ'DE İSTİFALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR
İYİ Parti'de Akşener'e karşı 'istifa' çağrısı yapılırken Aytun Çıray, Ahat Andican, Emine Küçükali, Taylan Yıldız gibi isimler de sert eleştiriler yaparak parti ile yollarını ayırdı.
BİR İSTİFA DAHA
İYİ Parti'de bugün bir istifa daha yaşandı.
"ZEKA KATMANIZ GEREK"
Parti rozetini Meral Akşener'in taktığı İYİ Parti STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Keçeciler istifa etti. Keçeciler yaptığı açıklamadai İYİ Parti'nin tarih olduğuna dikkat çekerek, "Siyaset duygularla yapılır, ideallerle yapılır ama biraz da zekâ katmanız gerek. Bugünkü siyaset tarlasının temizlenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
MURAT KEÇECİLER: İYİ PARTİ TARİH OLDU
Keçeciler istifasına ilişkin şunları söyledi;
"İYİ Parti'deki arkadaşların kafası karışık. İYİ Parti Konya İl Başkanı Kadir Ulusoy genel merkeze rağmen başkan seçildi. Siyaset duygularla yapılır, ideallerle yapılır ama biraz da zekâ katmanız gerek. Bugünkü siyaset tarlasının temizlenmesi gerekiyor.
Ne yazık ki bu sistemde vasıfsız ve çapsız siyaset ve siyasetçiler çıkıyor. Sayın Akşener altılı masadan kalktığında yaptığı açıklamada, 'Ya tarih yazacaklarını ya da tarih olacaklarını' söylemişti. Seçimlerde de İYİ Parti 'tarih yazacağız' sloganını kullandı, netice itibariyle seçimler kaybedildiğine göre İYİ Parti tarih oldu.
Yeni bir siyaset kültürüne ihtiyaç var dedik. Birçok proje sunduk Genel Merkeze, kabul görmedi. Ben İYİ Parti'de siyaset yapamayacağımı anladım. 'Kaybedilecek bir kavganın sebebi biz olmayalım' dedik. İstifa ediyorum."