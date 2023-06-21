İYİ Parti'den kaçan kaçana: STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Keçeciler istifa etti: Biraz zeka lazım

"ZEKA KATMANIZ GEREK"

Parti rozetini Meral Akşener'in taktığı İYİ Parti STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Keçeciler istifa etti. Keçeciler yaptığı açıklamadai İYİ Parti'nin tarih olduğuna dikkat çekerek, "Siyaset duygularla yapılır, ideallerle yapılır ama biraz da zekâ katmanız gerek. Bugünkü siyaset tarlasının temizlenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

MURAT KEÇECİLER: İYİ PARTİ TARİH OLDU

Keçeciler istifasına ilişkin şunları söyledi;

"İYİ Parti'deki arkadaşların kafası karışık. İYİ Parti Konya İl Başkanı Kadir Ulusoy genel merkeze rağmen başkan seçildi. Siyaset duygularla yapılır, ideallerle yapılır ama biraz da zekâ katmanız gerek. Bugünkü siyaset tarlasının temizlenmesi gerekiyor.

Ne yazık ki bu sistemde vasıfsız ve çapsız siyaset ve siyasetçiler çıkıyor. Sayın Akşener altılı masadan kalktığında yaptığı açıklamada, 'Ya tarih yazacaklarını ya da tarih olacaklarını' söylemişti. Seçimlerde de İYİ Parti 'tarih yazacağız' sloganını kullandı, netice itibariyle seçimler kaybedildiğine göre İYİ Parti tarih oldu.

Yeni bir siyaset kültürüne ihtiyaç var dedik. Birçok proje sunduk Genel Merkeze, kabul görmedi. Ben İYİ Parti'de siyaset yapamayacağımı anladım. 'Kaybedilecek bir kavganın sebebi biz olmayalım' dedik. İstifa ediyorum."