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    • 21.06.2023 14:51
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    İYİ Parti'den kaçan kaçana: STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Keçeciler istifa etti: Biraz zeka lazım

    8'li koalisyonun seçim hezimetinin ardından muhalefet karıştı. CHP'de koltuk kavgası alevlenirken İYİ Parti'de peş peşe istifalar geliyor. Parti rozetini Meral Akşener'in taktığı İYİ Parti STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Keçeciler istifa etti. Keçeciler yaptığı açıklamadai İYİ Parti'nin tarih olduğuna dikkat çekerek, "Siyaset duygularla yapılır, ideallerle yapılır ama biraz da zekâ katmanız gerek. Bugünkü siyaset tarlasının temizlenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    İP’te bir sökük daha!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı.

    CHP VE İYİ PARTİ KARIŞTI
    Seçimlerin ardından muhalefet karıştı. CHP'de Ekrem İmamoğlu 'değişim' çıkışıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerken İYİ Parti'de kopuşlarla boğuşuyor.

    İYİ PARTİ'DE İSTİFALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR
    İYİ Parti'de Akşener'e karşı 'istifa' çağrısı yapılırken Aytun Çıray, Ahat Andican, Emine Küçükali, Taylan Yıldız gibi isimler de sert eleştiriler yaparak parti ile yollarını ayırdı.

    BİR İSTİFA DAHA
    İYİ Parti'de bugün bir istifa daha yaşandı.

    "ZEKA KATMANIZ GEREK"
    Parti rozetini Meral Akşener'in taktığı İYİ Parti STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Keçeciler istifa etti. Keçeciler yaptığı açıklamadai İYİ Parti'nin tarih olduğuna dikkat çekerek, "Siyaset duygularla yapılır, ideallerle yapılır ama biraz da zekâ katmanız gerek. Bugünkü siyaset tarlasının temizlenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

    MURAT KEÇECİLER: İYİ PARTİ TARİH OLDU
    Keçeciler istifasına ilişkin şunları söyledi;

    "İYİ Parti'deki arkadaşların kafası karışık. İYİ Parti Konya İl Başkanı Kadir Ulusoy genel merkeze rağmen başkan seçildi. Siyaset duygularla yapılır, ideallerle yapılır ama biraz da zekâ katmanız gerek. Bugünkü siyaset tarlasının temizlenmesi gerekiyor.

    Ne yazık ki bu sistemde vasıfsız ve çapsız siyaset ve siyasetçiler çıkıyor. Sayın Akşener altılı masadan kalktığında yaptığı açıklamada, 'Ya tarih yazacaklarını ya da tarih olacaklarını' söylemişti. Seçimlerde de İYİ Parti 'tarih yazacağız' sloganını kullandı, netice itibariyle seçimler kaybedildiğine göre İYİ Parti tarih oldu.

    Yeni bir siyaset kültürüne ihtiyaç var dedik. Birçok proje sunduk Genel Merkeze, kabul görmedi. Ben İYİ Parti'de siyaset yapamayacağımı anladım. 'Kaybedilecek bir kavganın sebebi biz olmayalım' dedik. İstifa ediyorum."

        PARTİ ROZETİNİ AKŞENER TAKMIŞTI
        Anavatan Partisi kurucularından eski Devlet, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mehmet Keçeciler'in oğlu olan Murat Keçeciler 2022 yılında İYİ Parti'ye katılmış ve parti rozetini İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener takmıştı.

        AKŞENER İTTİFAK ORTAKLARINA SAYDIRACAK
        Öte yandan Meral Akşener'in hafta sonu gerçekleştirilecek kongrede ittifak ortaklarına saydıracağı ortaya çıktı.

        CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz, "Meral Akşener kongrede, Millet İttifakı'ndan ayrıldıklarını ilan edecek. O konuşmada seçim süreci ve ittifaka dair sert ve köşeli cümleler kuracak." ifadelerini kullandı.

        CHP VE HDP YÜZÜNDEN OY KAYBETTİK
        Saymaz, "İYİ Partili yetkililer, 'CHP'nin HDP'den oy desteği alması nedeniyle biz oy kaybettik' diyorlar. Seçmen bizi, 'Ne biçim milliyetçisiniz' diye cezalandırdı diyorlar. İYİ Parti bundan sonra Milliyetçi Muhafazakar üçüncü bir yol olarak konumlanacak. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'ndan farklı olarak üçüncü bir seçenek olmak isteyecekler." ifadelerini kullandı.

        "CHP'ye yakın bazı medya kuruluşlarında kullanılan üslubun partide büyük rahatsızlık yarattığını ve burada önce Muharrem İnce'ye sonra da Sinan Oğan'a oy kaydığını söylüyorlar." diyen Saymaz şunları söyledi;

        "CHP'nin kanıksanmış bir yüzde 25'i var. Onun dönüşmesi mümkün değil. Biz CHP ile bir arada iktidara gelemeyiz. CHP'nin iktidar perspektifi yok. Biz buradan ayrılmalıyız. Milliyetçi Muhafazakar bir yol izlemeliyiz diyorlar."

        EKREM İMAMOĞLU'NUN ÇIKIŞINDA AKŞENER PARMAĞI
        Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' söylemlerini Meral Akşener'in desteklediği biliniyor.

        Genel Başkanlığa oturamaması durumunda partide tamamen saf dışı kalacak İmamoğlu'nun yeni parti hazırlıkları kapsamında çalışmalara başlaması güçlü ihtimal. Dün kurucusu olduğu İYİ Parti'den istifa eden Taylan Yıldız'ın kurulacak yeni partide görev alması bekleniyor.

        Gazeteci Abdulkadir Selvi geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, kongrede hesap vermek yerine Altılı Masa'yı bombalaması beklendiğini, Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ederek İmamoğlu'nun değişim çağrılarını destekleyeceğini iddia etmişti. Taylan Yıldız'ın istifasının ve yeni parti hazırlıklarının arkasında Akşener'in yönlendirmesinin olabileceği kulislerde konuşulanlar arasında.
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        Haberler Güncel İYİ Parti'den kaçan kaçana: STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Keçeciler istifa etti: Biraz zeka lazım
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