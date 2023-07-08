Başkan Erdoğan'dan Gümüşhane'deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok oy aldığı illeri ziyaret turuna başladı. Başkan Erdoğan, Bayburt'un ardından gittiği Gümüşhane'deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Selçuklu'nun Osmanlı'nın gözbebeği olan Gümüşhane nasıl 1048'de Türk İslam mührünü vurduysa 2023'de Türkiye Yüzyılı mührünü gönlümüze nakşeden Gümüşhane. Bugün sizleri bir kez daha hürmetle selamlıyorum.

Gümüşhane'nin civanı mert insanlarına sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Az önce Bayburt'taydık. Seçimlerde verdikleri rekor destek için teşekkür ettik. Şimdi de Gümüşhane'nin misafiriyiz. Tarihi oy oranıyla bize sahip çıkan Gümüşhane'ye teşekkür ediyorum. Bizimle omuz omuza yürüdüğünüz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Tarihimizin en kritik seçimlerinde sizler bize inandınız. Güveninizi de Türkiye 2. olarak gösterdiniz. Hiçbir karanlık plan ve iftiranın aramızdaki muhabbeti sarsamayacağını ispat ettiniz. Seçimlerde sadece 7'li koalisyon masasını devirmediniz, Pensilvanya'dan Kandil'e tüm destekçilerini de sandığa gömdünüz.

Milli beka dediniz, teröre geçit yok dediniz. Terör örgütlerini yerle yeksan ettiniz. Sırtını dayayanlara unutamaycakları bir ders daha verdiniz. O günden beri kendilerini toparlayamadılar. 28 Mayıs'tan bu yana kendilerine gelemediler. Hala birbirleriyle dövüşüyorlar. Yaşadıkları şoku atlatamadılar.