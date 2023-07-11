Başkan Erdoğan'dan diz çöktüren diploması: Middle East Eye: Erdoğan isteklerini kabul ettirdi





İsveç'in imzaladığı anlaşmadaki maddelerin Erdoğan'ı memnun ettiğini vurgulayan İngiliz yayın organı, "Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde AB üyelik görüşmelerinin yenilenmesini ve AB liderlerinin bu yönde açıklamalar yapmasını istedi. Biden, memnun oldu ve bu konuda çalışmalar yaptığını, yardım etmekten mutluluk duyacağını söyledi." ifadelerine yer verdi.