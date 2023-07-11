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    • 11.07.2023 22:30
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    Başkan Erdoğan'dan diz çöktüren diploması: Middle East Eye: Erdoğan isteklerini kabul ettirdi

    Litvanya'da gerçekleşen NATO Zirvesi'ne Başkan Erdoğan damga vurdu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile gerçekleşen üçlü zirvenin ardından alınan mutabakat kararı dünya basınında geniş yer bulurken, İngiltere merkezli Middle East Eye İsveç'in NATO onayını değerlendiren bir haber yayınladı. Yayınlanan haberde Başkan Erdoğan'ın isteklerini kabul ettirdiği vurgulandı.

    Erdoğan isteklerini kabul ettirdi

    Litvanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile geride kalan gün iki kez görüştü. Görüşme sonra bir basın açıklaması yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, üçlü zirveden mutabakat çıktığını açıkladı. Stoltenberg, görüşmeler sonrasında İsveç'in, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi. Stoltenberg, Başkan Erdoğan'ın İsveç'e onay kararını Meclis'e götüreceğini açıkladı.



    "ERDOĞAN İSTEKLERİNİ KABUL ETTİRDİ"
    İngiltere merkezli Middle East Eye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya üyeliğine verdiği onayı değerlendiren bir haber yayınladı. Başkan Erdoğan'ın üyeliğe vize karşısında isteklerini kabul ettirdiğini vurgulayan Middle East Eye, ABD'nin Türkiye'ye 40 yeni F-16 vermeyi, 80'e yakın uçağı modernize etmeyi kabul ettiğini yazdı.



    "900'DEN FAZLA HAVA-HAVA FÜZESİ VE 800 UÇAK BOMBASI İÇERİYOR"
    Söz konusu makalede, "F-16 anlaşması, 40 yeni uçak, 79 uçağa modernizasyon, 900'den fazla hava-hava füzesi ve 800 uçak bombası içeriyor." denildi.



        İsveç'in imzaladığı anlaşmadaki maddelerin Erdoğan'ı memnun ettiğini vurgulayan İngiliz yayın organı, "Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde AB üyelik görüşmelerinin yenilenmesini ve AB liderlerinin bu yönde açıklamalar yapmasını istedi. Biden, memnun oldu ve bu konuda çalışmalar yaptığını, yardım etmekten mutluluk duyacağını söyledi." ifadelerine yer verdi.



        Haberde, "TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması sonrası Biden için Türkiye'ye F-16 satışını Kongre'den geçirmek zor olmayacak." denilirken Yunanistan'dan gelebilecek tepkilere ilişkin de 'F-35 satışının Kongre'ye sunulabileceği' vurgulandı.

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        Türk Telekom
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