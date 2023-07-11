Başkan Erdoğan'dan diz çöktüren diploması: Middle East Eye: Erdoğan isteklerini kabul ettirdi

Litvanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile geride kalan gün iki kez görüştü. Görüşme sonra bir basın açıklaması yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, üçlü zirveden mutabakat çıktığını açıkladı. Stoltenberg, görüşmeler sonrasında İsveç'in, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi. Stoltenberg, Başkan Erdoğan'ın İsveç'e onay kararını Meclis'e götüreceğini açıkladı.
"ERDOĞAN İSTEKLERİNİ KABUL ETTİRDİ"
İngiltere merkezli Middle East Eye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya üyeliğine verdiği onayı değerlendiren bir haber yayınladı. Başkan Erdoğan'ın üyeliğe vize karşısında isteklerini kabul ettirdiğini vurgulayan Middle East Eye, ABD'nin Türkiye'ye 40 yeni F-16 vermeyi, 80'e yakın uçağı modernize etmeyi kabul ettiğini yazdı.
"900'DEN FAZLA HAVA-HAVA FÜZESİ VE 800 UÇAK BOMBASI İÇERİYOR"
Söz konusu makalede, "F-16 anlaşması, 40 yeni uçak, 79 uçağa modernizasyon, 900'den fazla hava-hava füzesi ve 800 uçak bombası içeriyor." denildi.