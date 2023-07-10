Kavgaya bak be! Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun VIP villa tatiline olay gönderme!

"PARASINI ÖDEYEREK KALIRIZ"

Kendisi de sık sık çıktığı tatillerle bilinen Ekrem İmamoğlu yine tatil hayali kurarak açılışına katıldığı otelde konaklamak istediğini dile getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na da gönderme de bulunan İmamoğlu, "Umut ederim en yakın zamanda burada misafir oluruz. E tabi parasını ödeyerek kalırız." dedi.

Ekrem İmamoğlu bu sözler ile direkt Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı anlaşıldıç Öyle ki, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı lüks otel tatilininin faturasını CHP'li bir belediyeye yıktığı iddia edilmişti.

"HESABI CHP'Lİ BİR BELEDİYEYE YIKMIŞTIR"

CHP'li eski Milletvekili Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun lüks tatile ilişkin yaptığı değerlendirmedek, "Kendisi hesap uzmanı olduğu için hesabı da muhtemelen bir belediyeye yıkmıştır" ifadelerini kullanmıştı.