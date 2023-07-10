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    • 10.07.2023 10:19
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    Kavgaya bak be! Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun VIP villa tatiline olay gönderme!

    Seçim mağlubiyetinin ardından CHP'de başlayan değişim kavgası farklı bir boyut kazandı. Genel Başkanlık koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun geceliği 316 bin liralık VIP tatile göndermede bulundu. Büyükada'da otel açılışına katılan Ekrem İmamoğlu yakın zamanda otelde misafir olmak istediğini belirterek, "E tabi parasını ödeyerek kalırız." dedi. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı lüks otel tatilininin faturasını CHP'li bir belediyeye yıktığı iddia edilmişti.

    takvim.com.tr
    Bay Bay Kemal’e ’otel’ göndermesi!

    Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde hezimet yaşanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'istifa ve değişim' çağrılarına kulak tıkarken kavga her gün yeni bir boyut kazanıyor.

    EKREM İMAMOĞLU İLE KEMAL KILIÇDAROĞLU ARASINDA 'DEĞİŞİM' SAVAŞI
    Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışlarını 'İstanbul'a odaklan işine bak' diyerek savuşturmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu geminin kaptanı benim. Mücadeleye devam edeceğim" diyerek koltuktan kalkmayacağının sinyalini verdi.

    İkili arasındaki kavga peşi sıra açıklamalar ve hamlelerle devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na olay bir gönderme geldi.

    İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA VİP VİLLA TATİLİ GÖNDERMESİ
    Dün Büyükada'da otel açılışına katılan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Kurban Bayramı'ndan geceliği 316 bin liralık olan villalarda yaptığı tatil üzerinden hedef aldı.

    "PARASINI ÖDEYEREK KALIRIZ"
    Kendisi de sık sık çıktığı tatillerle bilinen Ekrem İmamoğlu yine tatil hayali kurarak açılışına katıldığı otelde konaklamak istediğini dile getirdi.

    Kemal Kılıçdaroğlu'na da gönderme de bulunan İmamoğlu, "Umut ederim en yakın zamanda burada misafir oluruz. E tabi parasını ödeyerek kalırız." dedi.

    Ekrem İmamoğlu bu sözler ile direkt Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı anlaşıldıç Öyle ki, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı lüks otel tatilininin faturasını CHP'li bir belediyeye yıktığı iddia edilmişti.

    "HESABI CHP'Lİ BİR BELEDİYEYE YIKMIŞTIR"
    CHP'li eski Milletvekili Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun lüks tatile ilişkin yaptığı değerlendirmedek, "Kendisi hesap uzmanı olduğu için hesabı da muhtemelen bir belediyeye yıkmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN VIP VİLLA TATİLİ
        CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun algıya dayalı riyakar siyaseti son olarak Kurban Bayramı'nda deşifre olmuştu.

        Seçim sürecinde mütevazi bir yaşam imajı vermeye çalışıp evinin mutfağından kurgu videolar çeken Kılıçdaroğlu, Antalya Belek'te geceliği 316 bin lira olan Calista Lüxury Resort isimli lüks villa otelde 5 gün bayram tatili yaptı.



        Takvim Gazetesi 4 Temmuz 2023 tarihli manşetinde "MUTFAK YALAN VİLLA'REAL" başlığını kullanarak, Bay Bay Kemal'in geceliği 316 bin TL'lik ultra lüks tatiline dikkat çekti.

        ULTRA LÜKS VİLLANIN SAHİBİYLE AYNI MASADA
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun tatil yaptığı lüks villa, yönetim kurulu başkanlığını Sivaslı işadamı Zeynel Özdoğan'ın yaptığı Özdoğan Grup'a ait.


        Fotoğrafta: Kemal Kılıçdaroğlu ve Zeynel Özdoğan (Güneş gözlüklü)

        Otelin genel müdürlüğünü ise aynı zamanda Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı olan Ali Kızıldağ yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun tatilinde, bayramın ilk günü çekilen fotoğrafları da ortaya çıktı. Tatil yaptığı villanın bahçesinde bazı görüşmeler yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında otel sahibi Zeynel Özdoğan da yer aldı.




        CHP GENEL MERKEZİ GÜN GİBİ GERÇEĞİ YALANLADI
        CHP Genel Merkezi ise gün gibi ortada olan ultra lüks tatili yalanlamayı tercih etmişti.

        "CHP Teyit" isimli Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkanımızın yoğun seçim çalışmaları sonrası; kıymetli eşi, kızları, gelini, oğlu, damadı ve torunları ile gerçekleştirdiği 5 günlük Kurban Bayramı tatili ile ilgili yapılan haberlerdeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

            Bu durum sosyal medyada tepki çekti:



            "ÖMRÜMÜZÜ TÜKETTİ UTANMADAN TATİL YAPIYOR"
            Profil resminde Ekrem İmamoğlu bulunan bir CHP seçmeni, "Aday olma diye yalvardık. Adaylığını dayatmak için 6'lı masaya aldığı %1'lik 4 partiye dilekçeli adrese teslim 40 milletvekili verdi. Sonuç : 11. yenilgisini aldı. Ömrümüzü tüketen, gençliğimizi bitiren biri utanmadan nasıl tatil yapabilir? CHP'yi bu adamdan kurtarmadan Türkiye kurtulmaz!" paylaşımında bulunup Bay Bay Kemal ve CHP'yi yerden yere vurdu.



            "BU TARZ YALANLAMALAR TEYİT ANLAMINA GELİYOR"
            Bir sosyal medya kullancısı ise CHP Teyit Hattı'nın Kılıçdaroğlu'nun tatili ile ilgili yaptığı açıklamaya "Meselenin doğrusu şudur diye açıklayamadığınız müddetçe bu tarz yalanlamalar teyit anlamına gelir" sözleriyle tepki gösterdi.



            FAİK ÖZTRAK VIP TATİLE SAHİP ÇIKTI
            CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun geceliği 316 bin liralık olan villada tatil yapmasını savundu.

            Gelen eleştirilere tepki gösteren Öztrak, haksızlık yapıldığını söyledi.

            "FAKİR GÖRÜNÜR ZENGİN YAŞAR! HESABI DA MUHTEMELEN BİR BELEDİYEYE YIKMIŞTIR"
            Öte yandan CHP'li Mehmet Sevigen'den tatile ilişkin olay bir çıkış gelmiş ve tati masraflarının CHP'li bir belediyeye yıkıldığı söylenmişti.

            Sevigen, "Benim için sürpriz değil. Kemal Bey'i çok iyi tanırım. Kendini fakir gösterir, zengin yaşar. Kendisi hesap uzmanı olduğu için hesabı da muhtemelen bir belediyeye yıkmıştır" ifadelerini kullandı.


            Fotoğrafta: Kılıçdaroğlu'nun konakladığı ultra lüks villa

            SEÇİM BİTTİ HALKÇILIK GİTTİ...
            Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek ise "Kılıçdaroğlu'nun samimiyetsizliği ortaya dökülmüştür. Mutfaktan algı yaptı. Reklam ajanslarının aklına uydu. Elektrik faturasını ödememe gibi şovlar yapıyordu. Halka "ben de sizdenim" imajı veriyordu. Seçim bitti, bir baktık ki Kılıçdaroğlu geceliği yüz binlerce liralık villalarda kalıyor." dedi.

            Çiçek şu ifadeleri kullandı;

            "ÖDEDİĞİ PARANIN KAYNAĞINI AÇIKLAMALI"
            "Gelinen noktada algı operasyonu çökmüştür. Kılıçdaroğlu mütevazi biri değildir. Mütevazilikten bahsediyordu, halka 'ben sizin derdinizden anlarım' mesajı veriyordu. Ben de sizdenim diyordu. Oysa öyle olmadığını görmüş olduk. Parti içi çalkalanıyorken nasıl tatil yapar anlamak mümkün değil. Hangi imkanlardan faydalanmıştır araştırılmalı"

            "Kaldığı villaya ödediği paranın kaynağını açıklamak zorunda. Kaynak şeffaf şekilde halka açıklanmalıdır. 'Şeffafız, denetlenebiliriz' diyorsan bu kadar büyük bir paranın kaynağını da belirtmek zorundasın. Yoksa milletin kafasında soru işareti kalır. Bu kadar büyük parayı nasıl verebildi merak konusu"



                GECELİĞİ 100 BİN LİRALIK HİLTON'DA FAKİRLİK EDEBİYATI YAPMIŞTI
                Kılıçdaroğlu, daha önce de geceliği 100 bin TL'den fazla olan Hilton Bosphorus Otel'in Presidental Suite odasında 3 gece kalmış ve burada fakirlik edebiyatı yaptığı videoyu sosyal medyadan yayınlamıştı.

                EKREM İMAMOĞLU'NUN TATİL SEVDASI
                Öte yandan Ekrem İmamoğlu da sık sık tatilleriyle gündeme geliyor. 2019'da göreve gelir gelmez tatile çıkan Ekrem İmamoğlu, Elazığ depreminin ardından Erzurum'da kayak tatiline gitmiş İstanbul sel ve su baskınlarıyla mücadele ederken de Bodrum'da tatilde olduğu ortaya çıkmıştı.
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                Haberler Güncel Kavgaya bak be! Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun VIP villa tatiline olay gönderme!
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