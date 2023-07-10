Kavgaya bak be! Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun VIP villa tatiline olay gönderme!

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde hezimet yaşanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'istifa ve değişim' çağrılarına kulak tıkarken kavga her gün yeni bir boyut kazanıyor.
EKREM İMAMOĞLU İLE KEMAL KILIÇDAROĞLU ARASINDA 'DEĞİŞİM' SAVAŞI
Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışlarını 'İstanbul'a odaklan işine bak' diyerek savuşturmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu geminin kaptanı benim. Mücadeleye devam edeceğim" diyerek koltuktan kalkmayacağının sinyalini verdi.
İkili arasındaki kavga peşi sıra açıklamalar ve hamlelerle devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na olay bir gönderme geldi.
İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA VİP VİLLA TATİLİ GÖNDERMESİ
Dün Büyükada'da otel açılışına katılan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Kurban Bayramı'ndan geceliği 316 bin liralık olan villalarda yaptığı tatil üzerinden hedef aldı.
"PARASINI ÖDEYEREK KALIRIZ"
Kendisi de sık sık çıktığı tatillerle bilinen Ekrem İmamoğlu yine tatil hayali kurarak açılışına katıldığı otelde konaklamak istediğini dile getirdi.
Kemal Kılıçdaroğlu'na da gönderme de bulunan İmamoğlu, "Umut ederim en yakın zamanda burada misafir oluruz. E tabi parasını ödeyerek kalırız." dedi.
Ekrem İmamoğlu bu sözler ile direkt Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı anlaşıldıç Öyle ki, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı lüks otel tatilininin faturasını CHP'li bir belediyeye yıktığı iddia edilmişti.
"HESABI CHP'Lİ BİR BELEDİYEYE YIKMIŞTIR"
CHP'li eski Milletvekili Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun lüks tatile ilişkin yaptığı değerlendirmedek, "Kendisi hesap uzmanı olduğu için hesabı da muhtemelen bir belediyeye yıkmıştır" ifadelerini kullanmıştı.