VIP Kemal'in masrafları kimin cebinden çıktı! Lüks tatile tepkiler peş peşe

Seçim öncesi mutfakta poz veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçim sonrası geceliği 316 bin liralık lüks villada tatil yaptığı ortaya çıkarken, lüks tatilin faturasının nasıl karşılandığı merak konusu oldu. Faturanın CHP'li belediyeler tarafından ödendiği öne sürülürken, kamuoyunda lüks tatile tepkiler yağmaya devam ediyor.
'MUTFAK EDEBİYATI' SEÇİMDE KALDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ailesi ile birlikte Antalya'da geceliği 316 bin liralık VIP villada tatil yapması gündeme bomba gibi düştü.
Seçim süreci boyunca "mütevazı mutfağından" halka seslenen Kılıçdaroğlu'nun, kamera arkasındaki lüks hayatı pes dedirtti.
"HESABI BİR BELEDİYEYE YIKMIŞTIR"
Sabah gazetesinin haberine göre; büyük skandalı yorumlayan CHP'li eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "Benim için sürpriz değil. Kemal Bey'i çok iyi tanırım. Kendini fakir gösterir, zengin yaşar. Kendisi hesap uzmanı olduğu için hesabı da muhtemelen bir belediyeye yıkmıştır" dedi.