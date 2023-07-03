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    • Haberler
    • 03.07.2023 08:03
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    • 03.07.2023 08:03
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    VIP Kemal'in masrafları kimin cebinden çıktı! Lüks tatile tepkiler peş peşe

    Seçim kampanyası boyunca mutfaktan çektiği videolarla 'haktan biri' profili oluşturmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, imaj çalışması rafa kalktı. Seçimlerden ağır bir hezimetle çıkan ve parti içi muhalefetle koltuk yarışına giren Kılıçdaroğlu, 316 bin liralık villada tatil yaparak stresini atıyor. Tatile ayrılan bütçenin kimin cebinden çıktığı tartışma konusu oldu. CHP'li eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun hesabı CHP'li bir belediye yıktığı iddiasında bulundu.

    takvim.com.tr
    VIP Kemal’in masrafları kimin cebinden çıktı!

    Seçim öncesi mutfakta poz veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçim sonrası geceliği 316 bin liralık lüks villada tatil yaptığı ortaya çıkarken, lüks tatilin faturasının nasıl karşılandığı merak konusu oldu. Faturanın CHP'li belediyeler tarafından ödendiği öne sürülürken, kamuoyunda lüks tatile tepkiler yağmaya devam ediyor.

    'MUTFAK EDEBİYATI' SEÇİMDE KALDI
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ailesi ile birlikte Antalya'da geceliği 316 bin liralık VIP villada tatil yapması gündeme bomba gibi düştü.

    Seçim süreci boyunca "mütevazı mutfağından" halka seslenen Kılıçdaroğlu'nun, kamera arkasındaki lüks hayatı pes dedirtti.

    "HESABI BİR BELEDİYEYE YIKMIŞTIR"
    Sabah gazetesinin haberine göre; büyük skandalı yorumlayan CHP'li eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "Benim için sürpriz değil. Kemal Bey'i çok iyi tanırım. Kendini fakir gösterir, zengin yaşar. Kendisi hesap uzmanı olduğu için hesabı da muhtemelen bir belediyeye yıkmıştır" dedi.

        Diğer taraftan Kılıçdaroğlu'nun ultra lüks tatiline tepki yağdı.

        MUTFAKTAN ALGI YAPTI
        Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, "Kılıçdaroğlu'nun samimiyetsizliği ortaya dökülmüştür. Mutfaktan algı yaptı. Reklam ajanslarının aklına uydu. Elektrik faturasını ödememe gibi şovlar yapıyordu. Halka "ben de sizdenim" imajı veriyordu. Seçim bitti, bir baktık ki Kılıçdaroğlu geceliği yüz binlerce liralık villalarda kalıyor." dedi.

        "MÜTEVAZİ BİRİ DEĞİLDİR"
        Çiçek, seçim sürecinde millete yönelik algı operasyonu yapıldığına dikkat çekti.

            Çiçek, "Gelinen noktada algı operasyonu çökmüştür. Kılıçdaroğlu mütevazi biri değildir. Mütevazilikten bahsediyordu, halka 'ben sizin derdinizden anlarım' mesajı veriyordu. Ben de sizdenim diyordu. Oysa öyle olmadığını görmüş olduk. Parti içi çalkalanıyorken nasıl tatil yapar anlamak mümkün değil. Hangi imkanlardan faydalanmıştır araştırılmalı" ifadelerini kullandı.

            "KAYNAĞINI AÇIKLAMALIDIR"
            Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, "Kaldığı villaya ödediği paranın kaynağını açıklamak zorunda. Kaynak şeffaf şekilde halka açıklanmalıdır. 'Şeffafız, denetlenebiliriz' diyorsan bu kadar büyük bir paranın kaynağını da belirtmek zorundasın. Yoksa milletin kafasında soru işareti kalır. Bu kadar büyük parayı nasıl verebildi merak konusu." dedi.

            SEÇİM BİTTİ, HALKÇILIK DA BİTTİ
            Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gazeteci Emin Pazarcı da Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

                Pazarcı, "Saltanata bakın: Geceliği 316 bin lira. 5 günlüğü 1 milyon 580 bin eder. Bay Kemal işte burada kaldı. Korumalarına da ayrı bir villa tutuldu. İndirimli bile olsa dudak uçuklatıyor fiyatı. Seçim bitti, Kılıçdaroğlu'nun halkçılığı da demokratlığı da gitti." ifadelerini kullandı.

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                Haberler Haberler VIP Kemal'in masrafları kimin cebinden çıktı! Lüks tatile tepkiler peş peşe
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