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    • 05.05.2023 14:08
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    • 05.05.2023 14:11
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    İstanbul'u unutan Ekrem İmamoğlu fırsatı bulunca yine tatile kaçtı

    CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bu yana yeni hizmetlerin kazandırılması bir yana, mevcut işleyen sistemi bile bozarak toplu taşıma rezaletlerine ve borç batağına neden oldu. İmamoğlu, sel ve kar yağışı gibi olağanüstü durumlarda başarısız karnesiyle İstanbul tarihine geçti. İmamoğlu için imza davranışlardan biri ise; sık sık yaptığı tatiller oldu. Elazığ depreminin ardından Erzurum'da kayak tatiline giden İBB Başkanı, İstanbul su baskınlarıyla mücadele ederken de Bodrum keyfini yarıda kesmemişti. 7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yardımcılığı için miting miting şehirleri gezen ve İstanbul'u tamamen unutan İmamoğlu, bulduğu ilk fırsatta yeniden izne ayrıldı.

    takvim.com.tr
    Ekrem İmamoğlu yine tatile kaçtı

    7'li koalisyonda kriz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı yapılması formülüyle halı altına süpürüldü. Makam derdine düşen İmamoğlu, İstanbul'u terk ederek şehir şehir mitinglere başladı. İstanbullular kronikleşen sorunları için çözüm beklerken İmamoğlu, bulduğu ilk fırsatta yine izne ayrıldı.

    TEPKİLER ARTTI TATİLİ BİTİRDİ
    2019 yılının Ağustos ayında Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarmasına rağmen İstanbul'da yaşanan sel felaketinde can ve mal kayıpları yaşandı. Selden zarar gören vatandaşlar, İBB'nin önlem almadığını ve mazgalların temizlenmediği için su baskınları olduğunu ileri sürerken, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortalarda görünmemesi tartışma konusu olmuştu. Bodrum'da olduğu anlaşılan ve tepkiler artınca tatilini yarıda kesen İmamoğlu, defalarca uyarı yapan Meteoroloji'yi suçlamıştı.

    2. SELE FETHİYE'DE YAKALANDI
    2022 yılının Temmuz ayından ise; İstanbul'da sağanak yağışın ardından meydanda gelen su baskınları sırasında, İmamoğlu'nun Fethiye Uzunyurt'ta tatilde olduğu ortaya çıkmıştı.

    TATİLDE OLDUĞUNU DOĞRULADI
    Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İmamoğlu, İstanbul dışında olduğunu doğruladı. İmamoğlu paylaşımında, "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıradışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır.Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim." ifadelerini kullandı.

        DEPREM TURİSTİ KAYAKTA
        2020'nin Mayıs ayında Türkiye, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası benzersiz bir birliktelik gösterdi. Devlet ise çok kısa bir sürede organize olarak bölgeye çıkarma yaptı. Çalışmaları anında başlattı. Ancak, CHP ve İYİ partiyi yaşanan acı depremi siyasi ranta çevirmek için kollarını sıvadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da depremin ertesi günü Elazığ'a ve Malatya'ya gitti. CHP'li ve İYİ Partili siyasiler kısa sürede bölgeyi terk ederken İBB Başkanı İmamoğlu da eşi ve çocukları ile soluğu Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde aldı.

        Deprem zamanında kar tatiline çıkan, sel felaketinde de tatilde olan İmamoğlu, şimdi de seçim tatiline çıktı. İstanbul dışında yaptığı mitinglerle bazı çevrelerin tepkisini alan İmamoğlu'nun 1-14 Mayıs tarihleri arasında yıllık izne ayrıldığı öğrenildi.

        İZİN BELGESİ ORTAYA ÇIKTI
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünce İstanbul Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü'ne yapılan bildirimde, 1-14 Mayıs tarihlerinde İmamoğlu'nun izinde olacağı belirtildi.

        Ekrem İmamoğlu tarafından hazırlanan 28.04.2023 tarih, E-96514166-646-2023.691944 sayılı belgede şu ifadeler yer aldı:
        "01.05.2023 – 14.05.2023 tarihleri arasında 14 (on dört) gün yıllık izinde olacağımdan, bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Vekaleti görevi, Meclis üyesi Sayın Ülkü SAKALAR tarafından yürütülecektir. Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim."
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