İstanbul'u unutan Ekrem İmamoğlu fırsatı bulunca yine tatile kaçtı

DEPREM TURİSTİ KAYAKTA

2020'nin Mayıs ayında Türkiye, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası benzersiz bir birliktelik gösterdi. Devlet ise çok kısa bir sürede organize olarak bölgeye çıkarma yaptı. Çalışmaları anında başlattı. Ancak, CHP ve İYİ partiyi yaşanan acı depremi siyasi ranta çevirmek için kollarını sıvadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da depremin ertesi günü Elazığ'a ve Malatya'ya gitti. CHP'li ve İYİ Partili siyasiler kısa sürede bölgeyi terk ederken İBB Başkanı İmamoğlu da eşi ve çocukları ile soluğu Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde aldı.