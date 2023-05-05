İstanbul'u unutan Ekrem İmamoğlu fırsatı bulunca yine tatile kaçtı

7'li koalisyonda kriz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı yapılması formülüyle halı altına süpürüldü. Makam derdine düşen İmamoğlu, İstanbul'u terk ederek şehir şehir mitinglere başladı. İstanbullular kronikleşen sorunları için çözüm beklerken İmamoğlu, bulduğu ilk fırsatta yine izne ayrıldı.
TEPKİLER ARTTI TATİLİ BİTİRDİ
2019 yılının Ağustos ayında Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarmasına rağmen İstanbul'da yaşanan sel felaketinde can ve mal kayıpları yaşandı. Selden zarar gören vatandaşlar, İBB'nin önlem almadığını ve mazgalların temizlenmediği için su baskınları olduğunu ileri sürerken, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortalarda görünmemesi tartışma konusu olmuştu. Bodrum'da olduğu anlaşılan ve tepkiler artınca tatilini yarıda kesen İmamoğlu, defalarca uyarı yapan Meteoroloji'yi suçlamıştı.
TATİLDE OLDUĞUNU DOĞRULADI
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İmamoğlu, İstanbul dışında olduğunu doğruladı. İmamoğlu paylaşımında, "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıradışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır.Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim." ifadelerini kullandı.