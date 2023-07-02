VIP Kemal! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'fakir edebiyatı' buraya kadar: 316 bin liralık lüks tatil

Terör koalisyonunun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi aldı. Yenilginin ardından parti içi muhalefete karşı koltuğu kavgasına giren Kılıçdaroğlu, yorgunluğu tatilde atıyor. Seçim kampanyası boyunca mutfaktan çektiği videolarla "halkın içinden biri" imajı oluşturmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun, tatilinin VIP villada geçiriyor.
SOLUĞU ANTALYA'DA ALDI
Seçim sürecinde evinin "mütevazı" mutfağından yayınlar yapıp "halktan biri" olduğu imajını vermeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınlarının algı çalışmasından ibaret olduğu bir kez daha ortaya çıktı.
Seçim yenilgisinin ardından ortalarda görünmeyen ve halkın karşısına çıkmaya çekinen Kılıçdaroğlu, bayram tatilinde soluğu Antalya'da aldı.
VIP VİLLAYA YERLEŞTİ
Sabah gazetesinin haberine göre; Kılıçdaroğlu ve ailesi, bayram tatilini Belek'te, geceliği 316 bin lira olan 1500 metrekarelik VIP konsept villada geçirdi.
Bayram tatilinin başlamasıyla 24 Haziran Cumartesi günü, eşi, kızı ve torunlarıyla birlikte, Taşlıburun mevkiinde yer alan otele gelen Kılıçdaroğlu, otelin en lüks villası olan ve VIP hizmet verilen Villa Leo'ya yerleşti.
Korumaları ise başka bir villada kaldı. Lüks villada 5 gece geçiren Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci günü dayısının hayatını kaybetmesi üzerine tatilini yarıda kesip Ankara'ya dönerek cenaze törenine katıldı.
VİLLADA YOK YOK
1500 metrekare alan üzerine kurulu 2 katlı Villa Leo'nun kendisine ait özel bahçesi ve sıcak su havuzu bulunurken villanın giriş katında oturma odası, sinema odası, bar ve hobi odası, birinci katında çift ve tek kişilik yatak odaları, kral odasında ise jakuzili yatak odası ve çalışma odası bulunuyor.