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    • 10.07.2023 08:33
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    • 10.07.2023 08:33
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    Şanlı direniş: 15 Temmuz! Çankaya Köşkü'nde uzun saatler... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Meclis'i bombalamak Şeytan'ın aklına gelmez

    15 Temmuz 2016 gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanan FETÖ'cü teröristler, milli iradeye darbe yapmaya kalkıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve milletin direnişiyle darbeciler tepelendi. Köşeye sıkışan darbeciler silahlarıyla, yüzlerce vatandaşımızı şehit etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, o gece yaşanan kanlı girişim ve eşi benzeri olmayan direnişi Sabah gazetesi yazarlarından Yavuz Donat'a anlattı. Kurtulmuş, Meclis'in bombalanmasını hatırlatarak "Şeytan'ın dahi aklına gelmeyecek bir kötülük" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kurtulmuş: Meclis’i bombalamak Şeytan’ın aklına gelmez

    15 Temmuz gecesi TSK içine yuvalanan FETÖ'cüler, milletin silahlarını millete doğrultarak darbe yapmaya kalkıştı. İradesini çiğnetmeyen millet, şehitler vererek darbecileri durdurdu. Şanlı direniş her sene daha güçlü hatırlanıyor ve o gece yaşananlar hafızalardan çıkmıyor.

    Kanlı girişimin tanıklarından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, o gece Çankaya Köşkü başta olmak üzere Ankara ve tüm Türkiye'de yaşananları Sabah gaztesi yazarı Yavuz Donat'a anlattı. Hainlerin gözü dönmüşlüğü ve çelikten direniş bir kez daha dillerden döküldü.

    İşte Donat'ın röportajı:
    Hain darbe girişimi... 15 Temmuz... 251 şehit... 2 bin 195 yaralı... Türkiye'nin sembol kuruluşları TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Genelkurmay Başkanlığı bombalandı.

    Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dedi ki:
    Meclis'in bombalanması şeytanın dahi aklına gelmeyecek bir kötülüktür.
    Kötülükte zirvedir.
    Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir darbede bu kadar kötü, haince ve milletin iradesini bu şekilde hedef alan bir teşebbüs olmamıştır.

    "KÖTÜLÜĞÜN TAVAN YAPTIĞI GECE"
    Numan Kurtulmuş... Kurtuluş Savaşı gazisi bir dedenin torunu.
    Dede... Kalçasından yaralanmış.
    Ameliyat edilmiş... Ayaklarından biri kısa kalmış.
    Kurtulduğu için... Kurtulmuş soyadını almış.

        Gazi torunu Numan Kurtulmuş şimdi, Gazi Meclis'in Başkanı.
        TBMM'de buluştuk... 15 Temmuz gecesini anlattı:
        - Zor bir geceydi... Belirsizliklerle dolu bir geceydi... Kötülüğün tavan yaptığı bir geceydi.

        TELEFON DİPLOMASİSİ
        Darbe gecesi... Çankaya Köşkü... Kimler vardı? Uzun gecede neler yapıldı?

        Biz sorduk... Numan Kurtulmuş anlattı:
        Ben vardım... O zaman, Başbakanlık Müsteşarı olan Fuat Oktay bey, eski Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz bey, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu bey, milletvekillerimiz vardı.
        Kime ulaşabiliyorsak, kimleri harekete geçirebiliyorsak arıyorduk... Telefon diplomasisi yapıyorduk.

        Zor bir geceydi. Bizleri koruyan birkaç polis dışında hiçbir güvenliğimiz yoktu.
        Helikopterli darbeciler birkaç kez Çankaya Köşkü'ne inmeye gayret ettiler... Fakat başarılı olamadılar.

            ÇANKAYA'DA SICAK SAATLER
            Darbeler... Milli iradenin yok sayılması... Milletin seçtiklerinin hapse atılması... Sürgüne yollanması... Asılması... Geçmişte hepsi yaşandı.
            Fakat... Milletin uçaklarıyla...
            Milletin tanklarıyla... Milletin üzerine hiç ateş açılmamıştı.
            Milli iradenin merkez üssü olan Parlamento binası bombalanmamıştı.


            Numan Kurtulmuş'a sorduk:

            - Darbe girişimini öğrenince ne yaptınız?
            Meclis Başkanı Kurtulmuş, "O zaman Başbakan Yardımcısı'ydım" diyerek söze başladı:
            Uçakların uçtuğu haberinin alır almaz, süratle görev yerime gittim... Çankaya Köşkü'ne.
            Sabaha kadar oradaydık... Görev başında.
            Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş Bey'in odasındaydık.

            ORTAK FİKİR DARBEYİ ÖNLEDİ
            Mürted Hava Üssü... Şimdiki adı Akıncı... 15 Temmuz darbe girişiminin merkezi.
            Ankara'yı bombalayan uçaklar oradan havalandı.

                Ve o gece... Halk... Elektrikleri kesti... Mürted yakınlarında... Kazan ovasındaki otları... Tarladaki hasat edilmiş ekinleri... Samanları yakarak... Dev bir duman bulutu yarattı... İniş ve kalkış için görüş mesafesi kalmayan... Bomba yüklü uçaklar havalanamadı.
                Otların... Saman balyalarının yakılması... Kimin fikriydi?

                Numan Kurtulmuş dedi ki:
                - O gece... Çankaya Köşkü'nde toplandığımız odada bu fikir doğdu... Mürted'in çevresindeki otların, tarlalardaki ekinlerin, harman alanlarındaki samanların yakılması fikri... Ve hemen ilgili arkadaşlar arandı... Kısa süre sonra da plan devreye girdi... Uçaklar havalanamayınca, darbe önlenmiş oldu.
                Köşk'ün ışıklarını kapattık.
                Üzerimizde sürekli olarak jetler uçuyordu.

                Bir ara... Halkın toplandığı beş numaralı kapının önüne bir tank geldi... Havaya ateş açtılar.
                Bizler... Bütün odaları kapatarak, tek bir odada toplanarak, sabaha kadar çalıştık.

                    "ÇOK ŞÜKÜR"
                    Meclis Başkanı Kurtulmuş... "Arı kovanı gibi sabaha kadar çalışıldı" dedi ve...

                    "O geceyi" anlatmaya devam etti:
                    Herkes valilere... Kuvvet komutanlarına... Tanıdığı generallere ulaşmanın gayreti içindeydi.
                    Çok şükür, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hayat normale döndü.

                    Dönemin Genelkurmay Başkanı, günün ilk saatlerinde geldiğinde yine o odaya, bizlerin toplandığı odaya alındı.
                    Bir süre sonra, Sayın Başbakan basın toplantısı hazırlığı için oradaydı.

                    PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK
                    Numan Kurtulmuş, "Çankaya Köşkü'nün... Başbakanlık binasının sabaha kadar aktif olması psikolojik olarak önemli ve değerliydi" dedi:
                    Bunu darbeciler de biliyorlardı.
                    Ayrıca... Diğer taraftan... Milletvekilleri de Meclis'e geliyorlardı.

                    Meclis Başkanı İsmail Kahraman ağabey, Genel Kurul'da oturumu açtı.
                    Bir yandan Meclis'e koşan milletvekilleri... Çalışan Parlamento... Diğer tarafta Çankaya Köşkü... Gerçekten çok önemliydi.

                    Genelkurmay kavşağında milletin üzerine ateş açanlar, Meclis'i bombalayanlar şunu gördüler; Meclis çalışıyor.
                    Meclis'te kimsenin canına zarar gelmedi ama... Yaralananlar oldu... Polislerden ve sivillerden.

                    AKIL TUTULMASI
                    Meclis'te dolaştık... Darbenin izleri hala duruyor... Demokrasi Müzesi gibi.

                    Numan Kurtulmuş dedi ki:
                    - Hem milli iradeden ve demokrasiden söz edeceksiniz hem de milli iradenin merkezi olan, Genel Kurul salonunun duvarında, "Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" yazan Meclis'e bomba atacaksınız... Gerçekten aklın almadığı bir şey.
                    Bugün... Meclis açık... Çalışıyor.
                    Darbeciler ise... Kimi içeride yatıyor, kimi dışarıda kaçak yaşıyor...
                    Kimileri ise... Hala içimizdedir... Pusudalar... Darbe hayalleri kuruyorlar.
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                        Haberler Güncel Şanlı direniş: 15 Temmuz! Çankaya Köşkü'nde uzun saatler... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Meclis'i bombalamak Şeytan'ın aklına gelmez
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