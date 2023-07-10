Şanlı direniş: 15 Temmuz! Çankaya Köşkü'nde uzun saatler... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Meclis'i bombalamak Şeytan'ın aklına gelmez

15 Temmuz gecesi TSK içine yuvalanan FETÖ'cüler, milletin silahlarını millete doğrultarak darbe yapmaya kalkıştı. İradesini çiğnetmeyen millet, şehitler vererek darbecileri durdurdu. Şanlı direniş her sene daha güçlü hatırlanıyor ve o gece yaşananlar hafızalardan çıkmıyor.

Kanlı girişimin tanıklarından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, o gece Çankaya Köşkü başta olmak üzere Ankara ve tüm Türkiye'de yaşananları Sabah gaztesi yazarı Yavuz Donat'a anlattı. Hainlerin gözü dönmüşlüğü ve çelikten direniş bir kez daha dillerden döküldü.

İşte Donat'ın röportajı:

Hain darbe girişimi... 15 Temmuz... 251 şehit... 2 bin 195 yaralı... Türkiye'nin sembol kuruluşları TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Genelkurmay Başkanlığı bombalandı.