Emniyet güçleri teröristlere göz açtırmıyor! Ankara'da 22 yabancı uyruklu DEAŞ’lı gözaltına alındı

22 GÖZALTI

Teknik ve fiziki takibin ardından icra edilen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheliden 22'sini yakalanarak gözaltına aldı.. Şüphelilerin çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları ve bir kısmının daha önce terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.