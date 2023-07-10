Emniyet güçleri teröristlere göz açtırmıyor! Ankara'da 22 yabancı uyruklu DEAŞ’lı gözaltına alındı

Emniyet güçleri hain teröristlere göz açtırmıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı 27 şahsı tespit etti.
22 GÖZALTI
Teknik ve fiziki takibin ardından icra edilen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheliden 22'sini yakalanarak gözaltına aldı.. Şüphelilerin çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları ve bir kısmının daha önce terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.
FİRARİ 5 ŞAHIS ARANIYOR
Firari 5 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
SINIR DIŞI EDİLECEKLER
YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrasında sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığına teslim edileceği aktarıldı.