Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.07.2023 10:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.07.2023 10:03
    ABONE OL

    Emniyet güçleri teröristlere göz açtırmıyor! Ankara'da 22 yabancı uyruklu DEAŞ’lı gözaltına alındı

    Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Başkentte silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik icra edilen eş zamanlı operasyonda 22 yabancı uyruklu kişi yakalanarak gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    Teröre geçit yok! 22 yabancı uyruklu DEAŞ’lıya gözaltı

    Emniyet güçleri hain teröristlere göz açtırmıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı 27 şahsı tespit etti.

    22 GÖZALTI
    Teknik ve fiziki takibin ardından icra edilen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheliden 22'sini yakalanarak gözaltına aldı.. Şüphelilerin çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları ve bir kısmının daha önce terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

    FİRARİ 5 ŞAHIS ARANIYOR
    Firari 5 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

    SINIR DIŞI EDİLECEKLER
    YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrasında sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığına teslim edileceği aktarıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Vakıf Katılım
    Haberler Güncel Emniyet güçleri teröristlere göz açtırmıyor! Ankara'da 22 yabancı uyruklu DEAŞ’lı gözaltına alındı
        loading
        SON DAKİKA