Aytun Çıray İyi Parti'den istifa etti! Hedefinde Akşener var: "Masadan kalkmak derin bir güven bunalımına dönüştü"

KILIÇDAROĞLU'NA VE CHP'LİLERE TEŞEKKÜR EDERİM

Cumhuriyet ve demokrasi adına bu süreçlere katkıyla birlikte şahsıma büyük bir hoşgörü ile destek veren Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'lilere bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum.

Başta İzmir teşkilâtları olmak üzere İYİ Partililerle milli sorunlarda her zaman gönül birlikteliği yapacağımıza yürekten inanıyorum. Aziz Türk Milletinin ve İzmirli hemşerilerimin beni anlayacaklarından eminim. Kamuoyuna saygılarımla…"