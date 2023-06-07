Yavuz Ağıralioğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet edip muhalefeti bombaladı: Aklımızla dalga geçmeyin ümitlerimizin canına okudunuz

Milli irade 28 Mayıs günü sandıkta tecelli etti. "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı. Kılıçdaroğlu 12. kez sandığa gömülmesine rağmen CHP koltuğuna bırakmamak için her türlü yolu denemeye başladı. Bu durum CHP tabanında büyük tepkilere neden olsa da Kılıçdaroğlu bu tepkilere adeta kulak tıkadı.
KOLTUĞA İYİCE YAPIŞTI
Daha önceki tüm MYK üyelerinin istifasını alarak Yeni MYK'sını açıklayan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağladı.
YAVUZ AĞIRALİOĞLU BOMBALADI
Seçim sürecinde terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Millet İttifakı'na dahil olması sonrası İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, seçim sonuçlarını katıldığı canlı yayında değerlendirdi.
İşte Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamaları:
"SANKİ İLK DEFA YENİLİYORLARMIŞ GİBİ..."
Kemal Bey neyi eksik yaptı yerine, Kemal Bey üzerine odaklaşan bir süreç yaşadık. Seçmen hassasiyetleri doğru okunamadı eşittir Kemal Kılıçdaroğlu. İktidarın yapamadığı onca şey vardır avantajdır duygusunun tek olmadığı eşittir Kemal Kılıçdaroğlu. Değişim umudu bu kadar canlıyken kazanılamaz stratejisinin bir adı vardı Kemal Kılıçdaroğlu. Ben şuna şaşırıyorum sanki ilk defa yeniliyorlarmış gibi. Yol kazası gibi davranan insanları görünce oy veren insanlara saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu 10 seferdir kazanamıyor. CHP siyaset kurmayları için bizim alıştığımız bir şey var. Seçime 3 5 ay kala kazanıyoruz umut olarak pompalayan sonra da hiçbir şey olmamış gibi bir kadro.