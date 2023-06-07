Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.06.2023 00:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.06.2023 00:13
    ABONE OL

    Yavuz Ağıralioğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet edip muhalefeti bombaladı: Aklımızla dalga geçmeyin ümitlerimizin canına okudunuz

    İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu katıldığı canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i bombaladı. "Kazanılamaz stratejisinin bir tane adı vardı, o da Kemal Kılıçdaroğlu'ydu" diyen Ağıralioğlu, "Sanki ilk defa yeniliyorlarmış, sanki bu yenilgi sürprizmiş gibi, sanki bu yenilgi yol kazasıymış gibi davranıp, kendilerine oy veren seçmenlere büyük saygısızlık yapıyorlar" dedi. Öte yandan Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini vurgulayıp, "Akşener kaybedeceğini bile bile seçime giren taraftı." ifadelerini kullandı.

    Aklımızla dalga geçmeyin

    Milli irade 28 Mayıs günü sandıkta tecelli etti. "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı. Kılıçdaroğlu 12. kez sandığa gömülmesine rağmen CHP koltuğuna bırakmamak için her türlü yolu denemeye başladı. Bu durum CHP tabanında büyük tepkilere neden olsa da Kılıçdaroğlu bu tepkilere adeta kulak tıkadı.



    KOLTUĞA İYİCE YAPIŞTI
    Daha önceki tüm MYK üyelerinin istifasını alarak Yeni MYK'sını açıklayan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağladı.



    YAVUZ AĞIRALİOĞLU BOMBALADI
    Seçim sürecinde terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Millet İttifakı'na dahil olması sonrası İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, seçim sonuçlarını katıldığı canlı yayında değerlendirdi.



    İşte Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamaları:

    "SANKİ İLK DEFA YENİLİYORLARMIŞ GİBİ..."
    Kemal Bey neyi eksik yaptı yerine, Kemal Bey üzerine odaklaşan bir süreç yaşadık. Seçmen hassasiyetleri doğru okunamadı eşittir Kemal Kılıçdaroğlu. İktidarın yapamadığı onca şey vardır avantajdır duygusunun tek olmadığı eşittir Kemal Kılıçdaroğlu. Değişim umudu bu kadar canlıyken kazanılamaz stratejisinin bir adı vardı Kemal Kılıçdaroğlu. Ben şuna şaşırıyorum sanki ilk defa yeniliyorlarmış gibi. Yol kazası gibi davranan insanları görünce oy veren insanlara saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu 10 seferdir kazanamıyor. CHP siyaset kurmayları için bizim alıştığımız bir şey var. Seçime 3 5 ay kala kazanıyoruz umut olarak pompalayan sonra da hiçbir şey olmamış gibi bir kadro.



        6'LI MASA YANLIŞTI
        AK Parti dağıldı diyen arkadaşların mağlubiyetlerine rağmen koltuklarında kalmasına da çıldırıyorum. Vaat ettikleri hiçbir şeyi gerçekleştiremediler. Seçim akşamı insanların yüzünde üzüntü emaresi göremedim ben sizin yerinize istifa edeyim dedim. Söylediklerinizi yapacak insan değilsiniz denmiş oldu. 6'lı masa yanlıştı. Masa genel olarak hayata değmez, entelektüel tartışmalara sıkıştı. Millet böyle gördü. Masa ilk defa gerçek gündemle toplandı. Aday kim olsun diye ve çöktü. Millet isteyene istediğini vereceğime dönüştüğünü gördü. İktidar olmak için isteyene istediğini veren popülizme kurban oldular. Yüzde 10 ettiğini bilen partiye ne verdin seçmenin kafasını karıştırdı. Seçilmeden yapılmadan seçmende makamları dağıtmaya başladılar dedi. Şımarıklık olarak algılandı. Böyle bir sonuç mukadderdi.



        İYİ PARTİ VE HDP MASADA YER DEĞİŞTİRDİ
        İYİ Parti ile HDP masada yer değiştirdi. diyen Ağıroğlu, Muhalefet kanadının AK Parti'nin 21 yıl önce aldığı oy oranına düşmesine sevindiğini söyleyen Ağıralioğlu, "Aklımızla dalga geçmeyin, ümitlerimizin canına okudunuz" dedi.

        CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun aldığı yüzde 48'lik oyu zafer naraları ile kutladığını söyleyen Ağıralioğlu, "21 sene iktidarda kalmışlar, yıllar sonra girilen seçimde aynı oyu almışlar. Muhalefetin tesellisi de 'dağıldılar', buna dağılmak diyorlar. 50-55 senedir yüzde 20-25 bandında kaldı CHP, 'oyumuzu koruduk' diye zafer naraları atıyor. Aklımızla dalga geçmeyin." diye konuştu.



        "BEN DE ERDOĞAN'DAN TARAFIM, BU MUHALEFET KALSIN Kİ BİZ ELLERİNDEN ALALIM"
        Muhalefetten kopan bir siyasetçi olarak artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer alıp muhalefete karşı duracağını söyleyen Ağıralioğlu, "Ben de muhalefet tarafından iktidarın yaptıklarına doğru destek vereceğim. Hükümet doğru yaparsa destek, yanlış yaparsa muhalefet edeceğim. Tayyip Bey'in yanına ben de eklendim. Muhalefete 'aman gitmeyin' diyorum. İktidarı sizin yüzünüzden kaybettik, durun muhalefeti sizin elinizden alalım. Önce namuslu milletin hissiyatını doğru okuyan bir muhalefet sonra şerefli bir iktidar. Bu alanı elimizde bulundurmanın imkanı bu arkadaşların böyle yapmaya devam etmesi." ifadelerini kullandı.



            "AKŞENER DE KILIÇDAROĞLU DA İSTİFA ETMELİ"
            Muhalefet kadrolarında değişiklik yapılmamasına değinen Ağıralioğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini vurgulayıp, "Akşener kaybedeceğini bile bile seçime giren taraftı." dedi.

            Eski vekil, "Genel başkanlar kalacak. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Meral Hanım bu sonuçları bilen taraftı, Kılıçdaroğlu kazanacaklarını ümit eden taraftı. Akşener başarmanın yüzde 0 olduğunu bildiği halde, masadan kalktığı halde bunları yaşadı" dedi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Aklımızla dalga geçmeyin
            Haberler Güncel Yavuz Ağıralioğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet edip muhalefeti bombaladı: Aklımızla dalga geçmeyin ümitlerimizin canına okudunuz
                loading
                SON DAKİKA