Yavuz Ağıralioğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet edip muhalefeti bombaladı: Aklımızla dalga geçmeyin ümitlerimizin canına okudunuz





"AKŞENER DE KILIÇDAROĞLU DA İSTİFA ETMELİ"

Muhalefet kadrolarında değişiklik yapılmamasına değinen Ağıralioğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini vurgulayıp, "Akşener kaybedeceğini bile bile seçime giren taraftı." dedi.

Eski vekil, "Genel başkanlar kalacak. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Meral Hanım bu sonuçları bilen taraftı, Kılıçdaroğlu kazanacaklarını ümit eden taraftı. Akşener başarmanın yüzde 0 olduğunu bildiği halde, masadan kalktığı halde bunları yaşadı" dedi.