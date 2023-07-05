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    • 05.07.2023 13:07
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    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:168 göçmen kaçakçısı tutuklandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığını organize olarak işleyen suç örgütlerine yönelik operasyonda 280 kişinin yakalandığını ve 168'inin tutuklandığını açıkladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan Yerlikaya:168 göçmen kaçakçısı tutuklandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

    Yerlikaya, paylaşımında "168 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı. Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele, Asayiş ve KOM Daire Başkanlıkları koordinesinde, Van-İran sınır hattında eş zamanlı olarak Göçmen Kaçakçılığı Suçunu Organize Olarak İşleyen Suç Örgütlerine Yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 280 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 168'i tutuklandı, 112'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu düzenleyen Jandarmamızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.

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