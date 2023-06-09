28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na %5 ve 2.5 milyona yakın oy farkı atarak %52.18 ile seçimi kazandı.
CHP VE İYİ PARTİ KARIŞTI
Seçimlerin ardından yenilgiye rağmen koltuktan kalkmayacağının sinyalini veren Kemal Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Değişim' diyerek kazan kaldırdı.
Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu savaşı devam ederken İYİ Parti'de de kriz patladı.
AKŞENER'E PEŞ PEŞE OLAY SÖZLER
Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasının yankıları sürerken Aytun Çıray da seçimlerin ardından sert eleştirilerle istifa etti. İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal ise Akşener'i "İstifa et git torun sev" diyerek hedef aldı.
UĞUR POYRAZ'DAN ELEŞTİRİLERE YANIT: TERBİYESİZLİK HADSİZLİK
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz Akşener'e yönelik eleştirileri hadsizlik ve terbiyesizlik olarak niteledi.
Poyraz şunları yazdı;
"Parti içi demokrasiyi, terbiyesizlikle ve hepimiz için umut olan Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'e karşı hadsizlikle karıştıranların hem kendi hayatlarına hem de büyük mücadeleler vererek kurduğumuz,
İYİ Parti'mize de bir faydaları olamaz. Parti yetkili organları yerine sosyal medyayı başvuru merkezi yapmanın da bir samimiyet ve usul sorunu olduğu açıktır."