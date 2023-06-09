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    • 09.06.2023 16:46
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    İYİ Parti'de Akşener'e 'istifa' çağrısı sonrası ortalık karıştı: Terbiyesizlik hadsizlik

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atması muhalefetin dengesini bozdu. CHP'de değişim için kavga başlarken İYİ Partili isimler de birbirini yiyor. Meral Akşener'e yönelik istifa çağrılarına parti yönetiminden olay bir yanıt geldi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz 'istifa' çağrılarını terbiyesizlik ve hadsizlik olarak niteledi. İşte kavganın detayları...

    takvim.com.tr
    İYİ karıştı

    28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na %5 ve 2.5 milyona yakın oy farkı atarak %52.18 ile seçimi kazandı.

    CHP VE İYİ PARTİ KARIŞTI
    Seçimlerin ardından yenilgiye rağmen koltuktan kalkmayacağının sinyalini veren Kemal Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Değişim' diyerek kazan kaldırdı.

    Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu savaşı devam ederken İYİ Parti'de de kriz patladı.

    AKŞENER'E PEŞ PEŞE OLAY SÖZLER
    Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasının yankıları sürerken Aytun Çıray da seçimlerin ardından sert eleştirilerle istifa etti. İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal ise Akşener'i "İstifa et git torun sev" diyerek hedef aldı.

    UĞUR POYRAZ'DAN ELEŞTİRİLERE YANIT: TERBİYESİZLİK HADSİZLİK
    İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz Akşener'e yönelik eleştirileri hadsizlik ve terbiyesizlik olarak niteledi.

    Poyraz şunları yazdı;

    "Parti içi demokrasiyi, terbiyesizlikle ve hepimiz için umut olan Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'e karşı hadsizlikle karıştıranların hem kendi hayatlarına hem de büyük mücadeleler vererek kurduğumuz,

    İYİ Parti'mize de bir faydaları olamaz. Parti yetkili organları yerine sosyal medyayı başvuru merkezi yapmanın da bir samimiyet ve usul sorunu olduğu açıktır."
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    İmamoğlu’ndan suya zam girişimi!
    Haberler Güncel İYİ Parti'de Akşener'e 'istifa' çağrısı sonrası ortalık karıştı: Terbiyesizlik hadsizlik
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