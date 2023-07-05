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    • Ekonomi
    • 05.07.2023 11:48
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    • 05.07.2023 12:32
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    Memur ve emeklinin zammı netleşiyor! AK Parti teklifi Meclis'e sundu: En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL

    Son dakika haberi! Memur ve memur emeklisinin maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren düzenlemeye ilişkin teklifi, AK Parti tarafından bugün Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, "Teklif ile seyyanen net 8 bin 77 lira artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL olacak" dedi. Güler, "Teklifle Covid-19 salgınında verilen para cezalarını kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı. Meclis'e sunulan kanun teklifi ile birlikte memur ve emeklinin ne kadar maaş alacağı netleşecek.

    takvim.com.tr
    Memur ve emeklinin maaş zammı netleşiyor!

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

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    18 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
    Buna göre, haziran enflasyonu yüzde 3,92, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77, yıllık enflasyon ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti. Bu rakam son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.



    Haziran ayı verilerinin belli olması ile memur ve emekliye yapılacak zam oranı da şekillendi. Temmuz ayında maaşlara yüzde 6'lık sözleşme zammına enflasyon farkı eklenecek.

    Hesaplamalara göre, memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 17,55 artış olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisine de yüzde 19,77 zam yapılacak. Kesin zam oranı refah payı eklenmesiyle netleşecek.

        TEKLİF BUGÜN MECLİS'E SUNULACAK
        Meclis'e sunulacak kanun teklifi ile birlikte memur ve emeklinin ne kadar maaş alacağı netleşecek. Hem memurun hem de emeklinin bu ay ne kadar maaş alacağına ilişkin gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde.


        TEKLİF MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNULDU
        AK Parti'nin düzenlemeye ilişkin teklifi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, açıklamasında şunları kaydetti;

        Teklifimiz ile tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihler arasındoaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8 bin 77 liralık bir artışı öngörüyoruz.

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN 17 LİRAYA
        Burada en düşük memur maaşı Aralık 2022 tarihi itibarıyla 9 bin 105 lira iken, 2023 ocak tarihinde 11 bin 848 liraya, artış oranı ile beraber 2023 temmuzunda 22 bin 17 liraya çıkartılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekli ile beraber toplam yüzde 86'yı bulmaktadır.

        2023 yılı kümülatif oranına bakıldığında ise toplamda yüzde 142 gibi bir artışı sağlamış olacağız. Ortalama memur maaşı aralık 2022 tarihinde 10 bin 932 lira iken ocak 2023 tarihinde 14 bin 417 liraya, şimdi ise 2023 temmuzunda 25 bin 15 liraya çıkartılacaktır. Temmuz artış oranı ise ortalama memur maaşında toplamda yüzde 74'e karşılık gelmektedir.

        Teklifle Covid-19 salgınında verilen para cezalarını kaldırıyoruz.

        Teklifin bugün cuma günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda mesai yapılacak. Komisyon aşamasından sonra Genel Kurul aşaması başlayacak.

        "REFAH VE YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK ÖNCELİĞİMİZ"
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur maaş düzenlemesine ilişkin, "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz." dedi.

            Işıkhan, "Çalışılıyor, yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce... Bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizim için önemli." ifadesini kullandı.

            Işıkhan, düzenlemeye yönelik çalışmanın son durumuna ilişkin ise, "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz." diye konuştu.

            "REFAH PAYINI GÖZETECEK BİR DÜZENLEME OLACAK"
            En düşük memur maaşının net 22 bin lira olacağını hatırlatan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da, memur ve memur emeklilerinin maaş artışına yönelik, enflasyon ve refah payını gözetecek bir düzenleme olacak dedi.

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            Yok öyle bebek katilini övüp serbest dolaşmak!
            Haberler Ekonomi Memur ve emeklinin zammı netleşiyor! AK Parti teklifi Meclis'e sundu: En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL
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