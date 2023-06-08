İYİ Parti'de Kurultay rüzgarları sert esiyor! Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal'dan istifa çağrısı: Meral Hanım torun sevsin

"İSTİFAYA DAVET ETTİK"

Biz seçimlerden ortak akıl platformu kurulmasına karar verdik ve deklarasyonla bunu açıkladık. Biz bu başarısızlığı çok önceden gördüğümüz için seçim akşamı genel başkanı istifaya davet ettik. Sebebi parti içerisinde demokratik olmayan yöntemlerdir. Ortak akıl platformumuzda birden fazla başkan adayımız var. Çalışmalarımız devam ediyor birkaç güne hangi adayı çıkaracağımızı açıklayacağız.