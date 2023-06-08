İYİ Parti'de Kurultay rüzgarları sert esiyor! Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal'dan istifa çağrısı: Meral Hanım torun sevsin

Türkiye'de seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve görevlendirdiği Kabine, yeni projeleri hayata geçirmek adına kolları sıvadı. Seçimden hezimetle çıkan muhalfet cephesinden ise; Kurultay kavgaları başladı. İYİ Parti'de okalrın hedefindeki isim Genel Başkan Meral Akşener.
KOALİSYON KARIŞTI
Cumhur İttifakı 14 Mayıs'ta Meclis çoğunluğunu 28 Mayıs'ta ise Cumhurbaşkanlığı seçimini zaferle tamamladı.7'li koalisyonun seçimdeki başarısızlığı sonrasında 'istifa' söylentileri ve çağrıları yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
CHP'de kurultay yapılması için görüşme trafik sürerken Millet İttifakı ortaklarından İyi Parti'de de aynı durum söz konusu. İttifakın CHP'den sonraki en büyük ikinci ortağı İyi Parti'de ise Genel Başkan Meral Akşener hedef tahtasına konulan isim oldu.
AKŞENER'E İSTİFA ÇAĞRISI
Partinin önemli isimlerinden birisi olan Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, Akşener'i istifaya çağırdı. İyi Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal katıldığı programda Akşener'i topa tuttu.